Keir Starmer fjernet Thatcher-maleri fra Downing Street

Keir Starmer har valgt å ta ned et stort Margaret Thatcher-portrett fra veggen Downing Street. Ifølge The Mirror, skal Starmer ha funnet det «urovekkende» å se på. Labour-statsministeren skal ha fjernet maleriet bare uker etter at han flyttet inn i Downing Street, noe som gjorde Tory-fansen av jernladyen rasende og fikk Starmer til å si at han «ikke eier respekt».

Baroness Thatcher Omstridt: Margaret Thatcher var Storbritannias første kvinnelige statsminister. (Suzanne Plunkett/Ap)

Storbritannias nye statsminister sies å ha funnet portrettet av Thatcher, som hadde en turbulent periode som konservativ statsminister fra 1979 til 1990, «urovekkende», med jernladyen som ser ned på ham. Etter å ha revet ned en like langvarig og katastrofal Tory-regjering i forrige måned, ser det ut til at Labours Keir Starmer innfrir løftet sitt om å «nullstille» og «endre» politikken etter flere tiår med fiasko, skriver avisen.

Første kvinne

På fredagens viser avisen The Telegraph et bilde der Starmer tar ned portrettet av Storbritannias første kvinnelige statsminister, noe som har gjort en del toryer rasende, og tidligere parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg har kalt det «upassende for en statsminister som har en rolle som representant for nasjonen, ikke bare for sin politiske fraksjon».

Måten hun ser ned på

Men mange i Labour har brukt flere tiår på å motsette seg Thatchers ultraliberalistiske, fagforeningsknusende og splittende politiske stil. Ifølge statsministerens biograf, Tom Baldwin, ble beslutningen om å ta det store portrettet ut av et rom i Downing Street, uoffisielt kalt «Thatcher-rommet», tatt mens Starmer undersøkte alle maleriene av tidligere ledere i huset. Baldwin spurte: «Det er litt urovekkende at hun stirrer ned på deg på den måten, er det ikke?» hvorpå Labour-lederen, som fikk kritikk fra sitt eget parti for å ha uttrykt beundring for den mangeårige kvinnelige statsministeren under valgkampen, skal ha sagt seg enig. Da Baldwin deretter presset ham på om han ville kvitte seg med portrettet, sa han seg enig igjen. Baldwin la til: «Og det har han gjort.»

