Folk på sosialhjelp skulle få mer: Elisabeth fra AAP-aksjonen er kjempeskuffa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjor fikk SV med seg regjeringspartiene på at sosialhjelpen, i statsbudsjettet for 2024, skal inkludere internett, telefon og moderate transportutgifter.

I enigheten heter det at «Stortinget ber regjeringen oppdatere veilederen for økonomisk sosialhjelp innen 1. juli 2024 for å tydeliggjøre hvordan dekningen av utgifter til internett, telefon og moderate utgifter til transport skal inngå ved utmåling av stønadsnivå».

Men den nye veilederen som kom fra Nav tidligere i sommer, er slett ikke som SV hadde sett for seg.

Tvilsom til veileder

Nå etterlyser Freddy Øvstegård i SV en mye tydeligere ordlyd om det partiet hans og regjeringen ble enige om.

Han stiller seg tvilende til at retningslinjene er tydelige nok til at det blir en forandring for folk på sosialhjelp i møtet med Nav.

– Dagens ordning er veldig lite raus, og dette er helt grunnleggende utgifter som selvsagt burde ha vært dekket når folk trenger akutt hjelp, understreker Øvstegård.

---

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte man kan søke om hvis man ikke kan forsørge seg selv.

Det er bare ett søknadsskjema hvor man selv beskriver hva man ønsker å søke om av økonomisk støtte.

Antallet sosialhjelpstilfeller økte med 22.384 fra 2022 til 2023, en økning på 16 prosent. Økningen er størst i Norges mest folkerike kommuner.

Totalt mottok 159.051 personer økonomisk sosialhjelp i fjor, ifølge Kommunal Rapport. Av disse var det 39.192 som forsørger barn under 18 år.

---

AAP-aksjonen reagerer

Oppdateringen 1. juli i år ble sett i lys av en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO om grunnlaget for de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp.

SV-politikeren synes alle som mottar sosialhjelp skal være trygge på at de får en litt enklere hverdag og mer frihet til å bevege seg.

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen støtter synspunktet fullt ut.

– Jeg er kjempeskuffa over den oppdaterte veilederen fra Nav. Utgifter som mottakere av sosialhjelp har til buss, internett og telefon, skal sidestilles med det som går med til strøm, innboforsikring og husleie, påpeker Thoresen overfor FriFagbevegelse.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen. (Hanna Skotheim)

Som mottaker av sosialhjelp krever Nav at man skal være tilgjengelig, sende meldekort og møte opp på etatens kontor ved behov, ifølge lederen av AAP-aksjonen.

– For å kunne tilfredsstille disse kravene, er man som mottaker av en ytelse fra Nav avhengig av telefon, internett og transport. Da må Nav også dekke disse utgiftene, mener hun.

Oppdatering uten verdi

For utlegg til internett, telefon og transport synes Thoresen det må fastsettes en veiledende sum eller sats som Nav-kontorene kan forholde seg til.

– Slik det fungerer i dag, blir nok ikke engang reiseutgifter, telefon eller internett vurdert inn i søknaden, med mindre det står spesifikt i søknaden at det blir søkt om økonomisk hjelp til dette, sier hun.

AAP-aksjonen opplever at de oppdaterte veilederne fra Nav verken blir lest eller fulgt ordentlig opp av saksbehandlerne.

– Det er derfor det er så viktig at utgifter til telefon, internett og transport blir sidestilt med andre godkjente utgifter, sier Thoresen.

– Den nye veilederen fra Nav har ikke noen verdi og gir ingen flere rettigheter for mottakere av sosialhjelp, mener hun.

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Slik svarer regjeringa

Øverste ansvarlig for Nav, som har et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet, er arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Ifølge statssekretær Ellen Bakken (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Brenna skal søknader om sosialhjelp alltid behandles konkret og etter en skjønnsmessig vurdering av personens behov.

– Rundskriv og veileder kan ikke gi nøyaktige føringer for den enkelte saken. Behov og utgifter kan variere, skriver hun i en e-post til FriFagbevegelse.

Statssekretær Ellen Bakken (Ap) har tillit til at kommunene gjør gode faglige vurderinger når de behandler søknader om sosialhjelp. (Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Departementet har tillit til at kommunene gjør gode faglige vurderinger når de behandler søknader om sosialhjelp.

– Gjennom veilederen blir saksbehandlerne minnet om at utgifter til telefon, internett og transport er aktuelle å vurdere. Alle skal være trygge på at de skal få nødvendige utgifter dekket dersom de ikke kan forsørge seg selv. skriver hun.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Skal være oppmerksomme

Bakken minner om at det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har oppdatert veilederen etter oppdrag fra departementet.

– Direktoratet har på relevante steder i veilederen lagt inn tekst som minner saksbehandlerne på at de må være oppmerksomme på behovet for vurdering av de nevnte utgiftstypene, skriver statssekretæren.

Regjeringens veiledende sats for økonomisk sosialhjelp for enslige ble 1. juli 2023 økt fra 6.850 til 7.550 kroner.

280 kommuner holdt seg til den nasjonale satsen, mens 37 kommuner lå over.

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)