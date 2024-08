Tatt på fersken i 100 km/t over fartsgrensen

BERGEN (Dagsavisen): En sen augustkveld i fjor var bergenseren i 20-årene på full fart gjennom Åsane i Bergen. I passasjersetet hadde han selskap av en annen person.

På motorveien suste han forbi trafikken i høyrefeltet. En av bilene han passerte var utrykningspolitiets sivile bil. Den var utstyrt med fartsmåler, som politimannen bak rattet straks skrudde på.

Video av villmannskjøringen ble et viktig bevis da saken ble behandlet i Hordaland tingrett denne uken.

For videoen viste at bilen holdt en snittfart på 154 km/t over en lengre strekning. Men ved å studere bilde for bilde mellom to referansepunkt, beregnet politiet at toppfarten var hele 182 km/t i Glaskartunnelen.

På stedet er det fartsgrense på 80.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Selv mente mannen han kjørte i rundt 110, men retten forholdt seg til fotobevisene og dømte mannen til fengsel i 40 dager.

«Tiltalte har ved sin kjøring utsatt både seg selv, passasjeren og andre trafikanter for fare. Kjøring med så stor hastighet på motorvei i tunnel innebærer risiko for alvorlige trafikkulykker.» skriver retten i dommen.

Mannen, som allerede hadde tre prikker i førerkortet da han ble tatt for råkjøringen, ba retten om å få beholde førerkortet, grunnet personlige forhold.

Det fikk han imidlertid ikke, og må klare seg uten i 40 måneder.

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet