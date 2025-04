The New York Times: Kina har satt eksporten av viktige mineraler på pause

Det melder The New York Times søndag. Eksporten er satt på vent inntil den kinesiske regjeringen får på plass et nytt system for regulering av disse kritisk viktige råmaterialene, melder avisen.

Tiltaket er en del av Kinas svar på tollregimet som USAs president Donald Trump lanserte 2. april.

To dager senere innførte kinesiske myndigheter restriksjoner på eksporten av seks sjeldne jordmetaller som landet har betydelig utvinning av. I tillegg er også magneter laget av enkelte jordmetaller omfattet av de nye reglene.

Kina står for 90 prosent av produksjonen av disse magnetene, ifølge avisen. De kan nå bare eksporteres med egne eksportlisenser.

Et system for utstedelse av disse lisensene er imidlertid bare så vidt i startgropen. Det fører til bekymring hos mange internasjonale industriledere. De frykter prosessen kan trekke ut og at det kan bli knapphet på disse råvarene. Det kan ramme produksjonen av biler og mange andre produkter med elektriske motorer der magnetene brukes.

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)