Høyre vokser og sikrer klart borgerlig flertall

Erna Solberg kunne ikke fått en bedre onsdag i Arendal.

Mens hun forberedte lanseringen av Høyres omstillingsplan under Arendalsuka, fikk hun melding om et stort hopp opp på augustmålingen til FriFagbevegelse og Dagsavisen:

Høyre tar tilbake alt partiet tapte ved forrige måling signert Opinion og får 27,1 prosents oppslutning.

Høyre distanserer Frp, som ved enkelte målinger har vært i nærheten av Høyres oppslutning.

KrF og Venstre er over sperregrensa og MDG under. Det gir borgerlig flertall på Stortinget med god margin.

Glad for flertall

– Jeg er glad for at Høyre går fram og at det er et borgerlig flertall, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

– Jeg skjønner godt at mange bekymrer seg for kriminaliteten som øker kraftig, for helsekøene som er blitt rekordlange, og for framtidsutsiktene til de unge som vokser opp nå og for økonomien, sier hun videre.

Solberg mener Norge står overfor mange store utfordringer i årene som kommer.

– Felles for dem alle, er at de kan løses. Men da trenger vi en ny regjering med en ny politikk. Vi har et mye bedre utgangspunkt for å omstille oss og bevare velferden enn det mange andre land har. Det kan gå bra.

Sprikende målinger

Høyres store variasjon i oppslutning fra måned til måned gir litt hodebry for meningsmålingsinstituttene.

– Det gir litt usikkerhet rundt hver enkelt måling. Høyre lå nok litt lavt i forhold til andre målinger i juni, og kan tilsvarende ligge litt høyt nå. Men uansett har Høyre holdt bra nivå gjennom hele sommeren og ligger godt an, sier rådgiver hos Opinion, Maria Rosness til FriFagbevegelse.

Også valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, ser at målingene svinger for tiden, og at man må ta de med en del forbehold. Det er også en del bevegelse blant velgerne. Mange velgere er i tvil om hva de skal stemme.

– Høyre kan juble, men 27,1 prosent kan være litt for godt til å være sant. Men at det er borgerlig flertall på denne målingen er det ingen tvil om, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Ap på stedet hvil

Maria Rosness i Opinion mener Arbeiderpartiet har fått litt økt selvtillit i det siste, men partiet sliter med å vokse over 20-tallet. Også på denne målingen er partiet på stedet hvil, med 19,8 prosent.

Ap-nestleder Jan Christian Vestre har følgende kommentar.

– I regjering prioriterer vi å sikre tryggheten og bedre hverdagsøkonomien til folk og bedrifter. I år får folk reallønnsvekst samtidig som barnehager og SFO blir billigere. Pensjoner, studiestøtte og barnetrygd går opp.

Sp stabilt på 6-tallet

Den samme selvtilliten har imidlertid ikke nådd regjeringskollega Senterpartiet.

Etter et snitt på 6,3 prosent i 2023, ligger Trygve Slagsvold Vedums parti med et snitt på 6,7 prosent så langt i år. I august ligger de under dette, med 6,0 prosent. På denne målingen er Sp bare det sjette største partiet.

Regjeringspartiene er også de to partiene med lavest lojalitet blant velgerne over lengre tid. Velgerne deres har enten satt seg på gjerdet og er usikre på hva de skal stemme, eller så har de gått til Høyre, Frp eller SV.

Drama rundt sperregrensen

Frp er tredje størst – men faller tilbake til 14,7 prosent etter å ha luktet på Høyres oppslutning før sommerferien , mens SV ligger stabilt på 10,2 prosent.

Det ligger an til et drama uten like rundt den såkalte sperregrensen. Venstre (4,1) og KrF (4,0) ligger så nærme det er mulig å komme. Mens MDG (3,3) ligger under.

Hos det som betegnes som Andre partier, er Industripartiet størst, med 2,2 prosent.

Rødt på vei opp

Et parti som har distansert seg fra å kjempe om sperregrensa, er Rødt. Nå er partiet også større enn Senterpartiet, med 6,4 prosent. Det er partiets høyeste oppslutning siden mai i fjor, altså før solbrille-saken som resulterte i at partileder Bjørnar Moxnes gikk av.

For Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er det i utgangspunktet ikke noen målsetting å være større enn Senterpartiet.

– Det viktigste for oss er å hindre at Erna Solberg får flytte tilbake til statsministerboligen. Vi er helt avhengig av et stort Rødt for at det skal være mulig, sier Martinussen til FriFagbevegelse.

– Dette er heldigvis bare en måling. Det er valgene som avgjør, og i stortingsvalget sist ga velgerne oss et klart mandat med 100 folkevalgte som gikk til valg på å bytte ut Høyre-regjeringa. Derfor står Rødt klar hver eneste dag for å samarbeide. Om kontroll over krafta, en skikkelig tannhelsereform og for å få ned forskjellene, sier hun.

Martinussen mener resultatet som har kommet med Ap/Sp/SV-flertallet ikke har vært nok.

– Vi trenger et Rødt som er store og sterke nok til å ikke komme utenom slik at vi kan drive fram faktisk forandring, legger hun til.

– Rødt har vært stabilt voksende over tid. Det ser ut til at de kommer til å vokse for tredje valg på rad, sier Maria Rosness.

