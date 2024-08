Sitter fast i verdensrommet: – Kan måtte be om hjelp fra Elon Musk

Nå utforsker NASA mulighetene for en plan B, for å få hjem de to astronautene Butch Wilmore og Sunita Williams fra Den internasjonale romstasjonen (ISS). Det kan imidlertid se ut som at de to må smøre seg med tålmodighet.

Astronautene Wilmore og Williams er testpiloter og skulle etter planen returnere den 13. juni etter en uke på stasjonen, men Starliner-fartøyet de skulle reise hjem igjen med fikk problemer med thrusterne og heliumlekkasjer under dokking til stasjonen.

Resultatet er at de må bli på romstasjonen på ubestemt tid, mens ingeniører arbeider med å analysere problemene.

Tidligst i februar

Ifølge The New York Times har NASA bagatellisert problemene med Starliner i flere uker. Starliner-fartøyet er bygget av Boeing, og det eneste transportmiddelet NASA har for å frakte astronauter til og fra ISS. Derfor er Butch Wilmore og andrepilot Sunita Williams strandet i påvente av at den repareres.

NRK omtalte saken i sommer, og skriver at det oppsto en rekke tekniske problemer med romfartøyet da de reiste fra jorden i juni. Starliner er avhengig av små rakettmotorer som holder den i riktig posisjon.

Fartøyet er spesielt avhengig av disse motorene når den skal vende tilbake til jorden.

Slik det ser ut nå, vil reparasjonene ta lang tid. Derfor vurderer NASA å be om hjelp fra et annet rom-program, som skal kunne hente dem hjem i februar neste år.

Da har i så fall det ukelange oppdraget vart i over åtte måneder.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Kan få hjelp fra Musk

Space Exploration Technologies Corporation, eller SpaceX er Elon Musk sitt private amerikansk romfartsforetak. De utvikler både delvis- og fult gjenbrukbare totrinnsraketter.

Ifølge Wikipedia er de allerede en leverandør av romferder til og fra Den internasjonale romstasjonen, finansiert av Commercial Crew Program, og har levert både utstyr og astronauter til den romstasjonen.

På en pressekonferanse onsdag opplyste NASA-representanter at de kan bli aktuelt å kontakte SpaceX for å få hjelp til å frakte astronautene hjem ombord i et SpaceX Dragon-romfartøy neste februar.

– Jeg tror ikke vi er så langt unna å ta den beslutningen, sa NASAs Ken Bowersox på pressekonferansen.

– Vi vet at vi på et tidspunkt må bringe Butch og Suni hjem.

Les også: Dagsavisen mener: Det siste verden trenger nå er en global finanskrise (+)

Les også: Blodrøde børstall verden over – hvorfor skjer det? (+)

Les også: Republikanske senatorer bekymret over Trumps sikkerhetspolitikk (+)