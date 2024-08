Fem endringer som gir deg økte muligheter i videregående skole

Her er de viktigste endringene som trådte i kraft 1. august:

Du kan ta videregående utdanning helt fram til du fullfører – uansett alder.

Du kan velge videregående opplæring på nytt hvor mange ganger du vil fram til du fyller 19 år. Tidligere hadde du bare rett til ett omvalg.

Du får rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før eller har fullført med studiekompetanse. Tidligere hadde du kun rett til å ta ett fagbrev, og du kunne ikke begynne på yrkesfag etter å ha tatt studieforebyggende.

Nå skal oppfølgingstjenesten følge opp unge helt opp til 24 år – ikke bare til 21 år.

Voksne får utvidet rettigheter for opplæring. Opplæring i moduler skal gjøre det enklere for flere å opparbeide seg ny kompetanse eller fullføre noe de har startet på, men avbrutt underveis.

Landets viktigste

Ifølge kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er den nye opplæringsloven en av de viktigste lovene som har trådt i kraft her i landet.

Den innebærer historiske utvidelser av elevenes rettigheter.

– Målet er at flere fullfører videregående skole og kvalifiserer seg til arbeidslivet eller videre studier, sier hun i en pressemelding.

I tillegg til de fem ovennevnte punktene, tydeliggjør og presiserer den nye loven også reglene om skolemiljø og når en lærer kan gripe inn fysisk.

Større lærermakt

– Skolen skal være et sted der både elever og lærere trives og føler seg trygge. Mange lærere har uttrykt at de har vært usikre på handlingsrommet de har til å gripe inn fysisk om en uønsket situasjon oppstår. Det blir derfor lovfestet at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk for å avverge skade på personer eller eiendom, heter det videre i pressemeldingen.

– Å gripe inn fysisk skal være siste utvei. Ingen lærere ønsker å komme i slike situasjoner, men av og til kan det være nødvendig. Det er viktig at elevene vet at læreren er sjefen i klasserommet, sier Nordtun.

– Regjeringen vil at enda flere voksne skal komme i jobb og bli en del av arbeidslivet. Når opplæringen kan tas i mindre deler gir det en mer fleksibel og tilrettelagt opplæring for voksne, tilpasset deres bakgrunn og livssituasjon. Det er viktig at man kan ta fagbrev selv om man har utgifter til hus, bil og barn i barnehage, sier Nordtun.

