Er du en trofast arbeidstaker? Da kan du få denne medaljen

– Wow! Skal jeg gå rundt med den?

Gunn Stubergh (54) ser på medaljen hun får overrakt av sjefen sin og ler. I gaveesken ligger både medaljen, et diplom og et jakkemerke i sølv – sistnevnte er nok bedre egnet til å ha på seg sånn til daglig.

Selve medaljen kan bæres til galla, smoking, mørk dress – og tilsvarende antrekk for kvinner – og til bunad, skriver Norges Vel på sine nettsider.

I 30 år har Stubergh jobbet i Norsk Arbeidsmandsforbund. Det markeres med en høytidelig overrekkelse av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Kollegene er samlet til kakefest, og sjefen, forbundsleder Brede Edvardsen, holder tale.

Uklanderlig tjeneste

Stubergh er glad for å ha jobbet samme sted i så mange år. Arbeidsmandsforbundet er en flott arbeidsplass, mener hun, med gode arbeidsvilkår og trivelige kolleger.

– Jeg har gjort veldig mye forskjellig her og engasjert meg mye i jobben. Det har ført til at jeg stadig har fått nye og interessante arbeidsoppgaver, sier hun.

Medaljen for lang og tro tjeneste er utformet av billedhugger Brynjulf Bergslien og gravert av Ivar Throndsen. (Brian Cliff Olguin)

I dag er Stubergh IT-kontakt i forbundet og medlem i Handel og Kontor.

Alle som har jobbet på samme arbeidsplass i minst 25 år kan få denne medaljen for lang og tro tjeneste. Men det er ingen automatikk i det, arbeidsgiveren må søke om det hos organisasjonen Norges Vel.

Og arbeidstakeren, som er påtenkt medaljen, må ha jobbet i minst halv stilling. Og: Tjenesteforholdet må ha hele tiden ha vært «uklanderlig» – altså ingenting å utsette på.

220.000 har fått

Men hvorfor skal man gi en påskjønnelse til dem som har jobbet lenge samme sted?

– Det handler om å ta vare på og hedre kunnskapen som man får ved å ha jobbet lenge på samme arbeidsplass. De siste årene har det vært rettet mye oppmerksomhet mot å ansette «nye, kloke hoder», og så har man kanskje glemt å sette pris på dem som har vært med på å bygge opp en arbeidsplass gjennom mange år.

Det sier Astrid Fuglesang Stokke, kommunikasjonsrådgiver i Det kongelige Selskap for Norges Vel.

Siden 1888 har mer enn 220.000 arbeidstakere fått medaljen for lang og tro tjeneste. I de første statuttene sto det blant annet at «vedkommendes Opførsel og Moralske Forhold saavel i som udenfor Tjenesten i enhver Henseende har været Exemplarisk». I tillegg til at arbeidsgiveren måtte gå god for det, måtte flere kunne bevitne den eksemplariske oppførselen, «fortrinsvis Sognepræsten». I dag har presten ingenting hen skulle ha sagt i denne forbindelse.

Uformelt miljø

Før Gunn Stubergh begynte å jobbe i Arbeidsmandsforbundet, hadde hun vært innom mange arbeidsplasser i ulike bransjer; butikk, forsikring, gartneri, hotell og shipping. Siden har hun knapt vurdert å bytte arbeidsplass.

FEIRING: Det er på sin plass med et kakestykke til når man blir feiret etter 30 år hos samme arbeidsgiver. (Brian Cliff Olguin)

– I shippingbransjen var det ikke lov til å gå med olabukser, vi måtte ha skjørt og høye hæler. Her er det uformelt, det er en av tingene jeg liker med forbundet. Jeg kan gå med tøfler og hoodie på jobb, jeg må ikke dresse meg opp.

– Men i dag har du kjole?

– Ja, i dag har jeg pynta meg!

Norges Vels medalje

Kan tildeles arbeidstakere som har vært ansatt i minst 25 år hos samme arbeidsgiver.

Arbeidstaker må ha jobbet i minst 50 prosent stilling – det finnes unntak fra regelen.

Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.

Medaljen koster 4.790 kroner pluss moms.

Kilde: Norges Vel

