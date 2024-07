Økt utlån av telt: – Flere sliter, det blir verre og verre

SKIPTVET (Dagsavisen): I den lille Østfoldkommunen bor det i underkant av 4.000 innbyggere. Men behovet for gratis lån av ulikt utstyr er stort – og økende, sier Kine Mari Olsen, vikarierende daglig leder i Skiptvet frivilligsentral.

– I kommunen er det en høy andel lavinntektsfamilier. Det betyr at mange familier ikke har mulighet til å gjøre noe spesielt med barna i sommerferien. Det resulterte i at vi investerte i to store seksmannstelt med en del campingutstyr til, for gratis utlån. Nå er begge teltene booket for utlån til langt ut i august, forteller Olsen til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi jobber for å utjevne forskjeller. Terskelen for å låne utstyr hos oss opplever jeg som veldig lav. Det er bra.

Flere låner sommerutstyr

Skiptvet Frivilligsentral finansieres med støtte både fra Staten og kommunen. I 2024 med henholdsvis 480.000 og 250.000 kroner. I tillegg må sentralen selv sørge for lokal finansiering ved salg, gaver, søke om støtte og lignende – slik at den lokale finansieringen sammen med kommunens bidrag tilsvarer 40 prosent av driftskostnadene.

Gratis utlån av vintersportsutstyr har vært populært i Skiptvet frivilligsentral. Ved årsskiftet fikk utlånssentralen tilført 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen Askim. Det har gitt Kine Mari Olsen mulighet til å kjøpe inn mer og nytt utstyr til sommersesongen.

Telt i flere størrelser, soveposer, luftmadrasser, våtdrakter, ballspill, fiskestenger, sparkesykler, skateboard, sommerleker, tennisutstyr, kokeapparater og annet campingutstyr. Utlånene øker.

– Det er ingen hemmelighet at priser har økt, spesielt for barnefamilier, noe som fører til at flere sliter, det blir verre og verre. Før innkjøp gjøres til utlånssentralen forsøker jeg å sette meg inn i situasjonen til familier som sliter økonomisk. Hva hadde vært fint å kunne låne gratis?

– Eksempelvis tilbyr vi nå campingbord og stoler til familier som låner telt, men slikt utstyr kan jo lånes ut til andre anledninger også, som for eksempel skoleavslutninger. Det er jo mange som ikke har slikt utstyr liggende. Da kan det lånes gratis hos oss, forklarer Olsen.

På camping-, fjell- eller skogstur? Kine Mari Olsen låner ut det du trenger. Gratis. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: – Hver dag får vi nye forespørsler fra familier som trenger hjelp, men hjelpen har aldri vært mer fraværende

Storfamilier på sommerferie

Seksmannsteltene er til utlån for alle, forteller Kine Mari Olsen og forklarer:

– Det er gjerne likevel storfamilier som benytter seg av dette tilbudet. Det er store tunge telt som ikke egner seg på fjell- eller skogsturer, derfor brukes disse som oftest på campingplasser. Hvor familiene blir en uke eller to. Vanlig lånetid for utstyr hos oss er én uke, men når det gjelder sommerutstyret er vi mer fleksible.

Vi spør aldri om hvorfor folk låner, men det er naturlig å tro at noe av økningen skyldes dårligere råd. — Daglig leder i BUA Norge, John Harald Bondevik, om den kraftige økningen det siste året i gratis utlån av utstyr.

Olsen jobber konstant med å søke om midler til utlånssentralen.

– Nylig fikk vi 25.000 kroner fra Sparebank1 til å kjøpe inn ulike sett med «utkledningsklær» og drakter. Som nisseklær, karneval- og luciadrakter. Dette er tenkt lånt ut til hele klasser på barneskolen, slik at foreldrene slipper slike engangskostnader. Igjen, vi jobber for å utjevne forskjeller.

I sommer har også flere familier fått gratisbilletter til Dyreparken i Kristiansand.

– Flere steder i Indre Østfold har vi hvert år et prosjekt som heter «Juletre med mening». På treet henges julegaveønsker fra barn i familier med begrensede økonomiske ressurser. Her var det flere barn som ønsket seg inngang til Dyreparken i sommer. Skiptvet frivilligsentral har i etterkant jobbet hardt med å søke om billetter, noe vi også lyktes med. Det har vært fint å glede mange familier med dette i sommer, smiler Olsen.

– Teksten på de andre ønskelappene sist jul, gjorde sterke inntrykk. Barn ønsket seg også vinterstøvler og joggesko. Det er mange familier som har en veldig anstrengt økonomi, avslutter hun.

Les også: Uføre «Hilde» har spart over 50.000 kroner på matbudsjettet

– Økningen skyldes dårligere råd

Den nasjonale ideelle organisasjonen Bua har 264 utstyrssentraler i nettverket, fordelt på 197 kommuner spredd over hele landet. I løpet av de siste tolv månedene har Bua-nettverket lånt ut utstyr til friluftsliv, lek og idrett nærmere 760.000 ganger.

– Nylig møtte jeg en alenemor på Bua Kolbotn. Hun hadde sittet på kafeen utenfor Bua en hel dag for å se etter utstyr som ble levert inn, og om det var i passende størrelse til de tre barna hennes. Da hun var i mål med alle lån, sa hun: «Nå kan mine tre barn også oppleve ferie».

Det forteller daglig leder i Bua Norge, John Harald Bondevik, til Dagsavisen.

John Harald Bondevik, BUA Norge. (BUA)

Bondevik opplever at dyrtiden medfører flere utlån av gratis utstyr.

– Vi merker økt pågang fra alle slags mennesker – familier og enkeltpersoner, unge og litt eldre, i alle farger og fasonger. Vi spør aldri om hvorfor folk låner, men det er naturlig å tro at noe av økningen skyldes dårligere råd. Samtidig ser vi at det er populært å låne. Barn og unge er opptatt av klimaet vårt og av aktiviteten de får være med på, og ikke så mye av å eie utstyret, sier Bondevik og fortsetter:

– I tillegg ønsker stadig flere sirkulære tjenester. Vi vil ikke fylle opp boden og garasjen med utstyr som brukes en til to ganger i året. Det kan vi heller låne på Bua. Utlånet øker fra år til år. I forhold til fjoråret har utlån av telt og ryggsekker hos oss en ganske beskjeden økningen. Men for eksempelvis hengekøyer er økningen den siste måneden på cirka 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Siden 2016 har vi 2,4 millioner ganger lånt ut utstyr. Nesten en tredel av dette ble lånt ut det siste året.

---

BUA-NETTVERKET

Bua er en gratis nasjonal ideell utlånssentral for sports- og fritidsutstyr som bidrar til å redusere forbruk, og samtidig inkludere barn og unge i ulike aktiviteter. Bua er en fellesorganisasjon for mer enn 200 utstyrsordninger i hele landet. Fra Mandal i sør til Vardø i nord.

Bua har 264 utstyrssentraler i nettverket, fordelt på 197 kommuner. På dette kartet finner du oversikten over Bua-nettverket og hvor du gratis kan låne utstyr.

Her finner du stedene hvor Bua er etablert. (Skjermdump bua.no )

---

Klima, plass og økonomi

Alle typer mennesker låner utstyr i Bua. Mange av hensyn til klimaet, noen av plasshensyn, og som nevnt andre igjen på grunn av økonomi, avslutter daglig leder John Harald Bondevik som gjerne forteller om flere møter med Bua-brukere:

– I vinter fortalte en 16-åring fra Ukraina, som sto på slalåm med vennene i Norge nesten hver helg i hele vinter – på ski fra Bua, at han aldri kunne vært så aktiv og så mye sammen med vennene mine om det ikke hadde vært for Bua. På Ensjø møtte jeg en familiefar – businessmann i dress. «Dette er fantastisk», sa han. «Vi hadde aldri kommet oss ut hele familien uten Bua. Vi kan jo ikke ha all slags utstyr stående i boden.»

Telt og soveposer kan lånes gratis. (BUA / Rune Carlsen)

Les også: «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg