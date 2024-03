– Hver dag får vi nye forespørsler fra familier som trenger hjelp, men hjelpen har aldri vært mer fraværende

---

Hvem: Liza Marie Thorvaldsen (47).

Hva: Leder den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe i Østfold.

Aktuell: Fattige i høytider.

Hei, hvordan har året startet for dere i Hjelp oss å hjelpe?

– Året startet som forventet. Med et stygt smell. Vi forventet at januar og februar skulle bli nesten like tøffe måneder som desember. Mor og far vil så gjerne gi barna fine gaver og verdens beste jul, og de prøver å glemme at det kommer en tøff tid de to neste månedene med store utgifter. Men … jeg har aldri opplevd så stor etterspørsel som i år i disse månedene, dessverre.

Du har tidligere fortalt hjerteskjærende historier om barn som ikke setter leker på ønskelista til jul, men det aller nødvendigste av klær. Glemmer vi hvor vanskelig det kan være for fattige i andre høytider?

– I mitt hode har jeg ofte de siste ukene tenkt: «Har mennesker, bedrifter og politikere glemt fattigdomsproblematikken i Norge?». Alt blir blåst opp når det er jul, alle vil snakke om det, og vi bidrar. Men dette er jo et problem hele året. Et problem som bare blir større og større. Hver dag får vi nye forespørsler fra familier og mennesker som trenger hjelp, men hjelpen har aldri vært mer fraværende. Alle handlekurvene vi har ute i butikkene, hvor man kan kjøpe varer og donere til fattige familier, får færre og færre og dagligvaregaver. Vipps-bidragene blir sjeldnere og sjeldnere.

Mange tar feriedager i forkant av påsken. Det er flere røde dager. Hva gjør helligdagene med familier som sliter økonomisk?

– Helligdager og ferie er de verste dagene for familiene og menneskene vi hjelper. De gruer seg i lang tid for hvordan de skal få dagene til å gå opp. Bekymringer for at barna skal få en dårlig/kjedelig ferie. Det å ikke ha noe å fortelle om, når man kommer tilbake til skole etter ferie er vondt for mange. Det blir ekstra utgifter til mat, ønsket er jo å kunne ha litt ekstra kos.

– Forskjellene blir veldig tydelige blant barna, spesielt i grunnskolealder og på videregående skole. Gjøre noe ekstra blir en utopi. Som eksempel koster det nærmere 800 kroner for to voksne og to barn på Østfoldbadet her i Indre Østfold. Det er en ukes matbudsjett.

Hvordan bidrar dere til at «stille» dager skal bli mindre smertefulle for utsatte barn?

– Til påske deler vi ut påskeegg og gavekort til matinnkjøp. Vi har dessverre ikke mulighet til å bidra med støtte til aktiviteter, som badeland. Men på sommeren har vi en snill mann i Rakkestad som gir oss gratis billetter til Åpen gård. Noe som er gull verdt.

Tidligere undersøkelser har vist at 70 prosent av nordmenn er hjemme i påsken. Media fylles med saker om sol, vidder, kvikk lunsj og lykke. Hva gjør dette med familier som ikke får endene til å møtes i hverdagene?

– Mange er hjemme i påsken. Vi er også det, vi har ikke råd til å finne på noe ekstra. Men jeg tror det å legge fra seg den dårlige samvittigheten for å ikke strekke til er viktig. Bruk kortspill og lag kosen som passer din økonomi best. Gå turer, grill pølser på plasser det er lov i ditt nærområde, isbad hvis det er en mulighet. Gå på arrangementer der det er påskeeggjakt. Slutt å ha dårlig samvittighet, du er bra nok som du er! Og spør man ungene hva som var best med ferien, så er det ikke alltid sydenturene de husker, men øyeblikkene med sine egne.

Hva skal man gjøre hvis både konto og kjøleskap er tomme midt i påsken?

– Be om hjelp hos frivillige organisasjoner. Følg med i media om det er noen gratis arrangementer i nærheten, og husk – du er bra nok uansett.

Hva er det fortvilte familier ber om hjelp til?

– Mathjelp, påskeegg og aktiviteter. Påsken er lang.

Over til våre faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Være sammen med barna mine, skape trygge gode minner med dem. Samle gode venner rundt et langbord, nyte gode samtaler og latter. Jeg er lykkelig når jeg kan gjøre andre lykkelige. De jeg elsker er det beste for meg – og jeg elsker med nebb og klør.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Gjøre verden likeverdig. At ingen skulle følt seg utenfor og annerledes.

Hvem var din barndomshelt?

– Definitivt Eli Rygg, hun er så god og trygg. Som barn tenkte jeg at hun garantert gir de tryggeste og beste klemmene, og ønsket at hun var mammaen min.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Fattigdom og urettferdighet.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Først ville jeg ha invitert statsminister Jonas Gahr Støre. Fortalt ham at fattigdommen i Norge er alvorlig, og at han ikke burde uttale seg i media før han virkelig visste hvor ille det står til for familier i vårt land. Vi har mødre som ikke spiser i Norge, for den maten de har, den går til barna.

– Deretter ville jeg, kan hende overraskende, invitert Hilde Skovdahl – «Charter-Hilde» – hun er en person jeg ser opp til. Det står respekt av at hun våger å være seg selv. Hun tar ikke på seg en maske og later som alt er perfekt. Ja, jeg beundrer hennes personlighet. Til slutt hadde jeg ønsket Mor Teresa velkommen ved bordet. Et menneske som hadde et stort hjerte og er mitt forbilde.

