Her får mange fattige barnefamilier julegave-ønskene innfridd

ASKIM (Dagsavisen): I sju år har fellesskapet av hjelpeorganisasjoner i «Gode naboer» bidratt til at barn i familier med begrensede økonomiske ressurser får julegaver.

Det er travelt i kontorene til Askim Frivilligsentral. Hjertekort med barnas julegaveønsker klargjøres, for å henges på «Juletre med mening».

– Det blir flere og flere som har trang økonomi. Behovet større i år enn tidligere, sier frivillig Anne Tallaksen til Dagsavisen.

Stort behov

Listene med barnas julegaveønsker får de frivillige fra Home-Start familiekontakten, Frelsesarmeens matutdeling, barnevernet og Nav Indre Østfold.

– Tilbakemeldingen fra Nav er at mange barnefamilier hadde trengt denne hjelpen før jul. Alle ønsker blir innfridd. For oss i prosjektet må vi sette en begrensning når det gjelder antall hjertekort, hvis ikke alle blir plukket ned må vi kjøpe inn de resterende gavene, sier Anne Tallaksen og legger til:

– Sammenlignet med tidligere kunne vi sikkert doblet antallet hjertekort i år.

Dukke, vinterjakke, brettspill, Lego og gavekort på kino er eksempler fra barnas julegaveønsker tidligere år. – Moderate gaver. Noe som tegner et bilde av den økonomiske situasjonen i hjemmet, sier frivillig Anne Tallaksen. (Privat)

Alle navn på mottakerlisten er anonyme. For å holde orden på hjertekort og julegaver bruker frivilligsentralen et nummersystem.

– Ved innlevering skal ikke gaven være pakket inn. Slik får vi sjekket at innkjøpte gaver stemmer med ønskene, forklarer Tallaksen.

– I tillegg synes vi det er fint at foreldrene selv får pakke inn gavene til sine barn.

– Hva er det barna ønsker seg?

– Mye forskjellig, men moderate gaver. Noe som vel tegner et bilde av hvordan den økonomiske situasjonen er i hjemmet.

– Nav forteller også at barna ofte kommer med ønske om leker og gjenstander som var populære forrige jul. Barna håpet nok i det lengste, men ønskene ble ikke innfridd. Da kommer de på våre lister året etter, svarer Anne Tallaksen.

Hjertebarnet

230 kort med barnas ønsker blir hengt opp på julegrana i Askim. Etter julegateåpning flyttes hjertekortene inn på trær i kjøpesenteret. På forsiden av det nummererte hjertekortet står barnas julegaveønske, baksiden med informasjon om hvor gaven skal leveres.

– Et system som krever litt oppfølging. Men enkelt å gjennomføre for givere. Du tar med deg en lapp, kjøper gaven som er ønsket og leverer den til oss her på kontoret i Askim frivilligsentral, smiler Tallaksen.

På juletreet kan du plukke ned et hjertekort, kjøpe gaven og bidra til at barn i familier som sliter økonomisk får en julegave. (Privat)

«Juletre med mening» beskriver Anne Tallaksen som sitt hjertebarn. Hvert år fra starten i 2017 har hun bidratt til å gjøre julen litt lysere for familier som er i en vanskelig tid.

– Det er ikke alle som har mulighet til å gi barnet sitt en julegave, og det er mange av dem her i lokalsamfunnet, forteller hun.

---

Gode Naboer i Askim

Gode naboer er en sammenslutning av frivillige lag og foreninger, kommunen, næringsliv og menigheten. Målet er å bidra i kampen mot barnefattigdom, og annet som det er behov for i lokalsamfunnet.

Disse er med i «Gode naboer»: Askim Røde Kors, Norsk Folkehjelp Askim, Askim Frivilligsentral, Frelsesarmeen Askim, næringsforeningen Askimbyen, Indre Østfold soroptimistklubb, Kiwanis, Askim bygdekvinnelag, Askim menighet og Indre Østfold kommune.

---

Bærekraftig

Frivillige i arbeidet for «Juletre med mening» opplever ofte at både foreldre og besteforeldre tar med seg barna når et hjertekort skal plukkes ned og gaven handles inn. Som en påminnelse om at alle bør være med å utjevne forskjellene i samfunnet. I en tid hvor kjøpepress og gaver får høyt fokus.

Line Schi representerer «Gode Naboer», sammenslutningen av frivilligheten, foreninger og næringsliv i Askim.

– Jeg tror ikke så mange tenker på at prosjektet «Juletre med mening» også er bærekraftig. Det er mange som gir bort julegaver som barnet verken trenger, ønsker seg eller har glede av. I vårt prosjekt får barnet akkurat den gaven han ønsker seg, sier hun.

Årets hjertekort gjøres klar i frivilligsentralen. Anne Tallaksen, Kari Weel Fransson og Line Schi har en klar oppfordring til hele landet:

– Adopter gjerne prosjektet «Juletre med mening». Det er garantert et behov i alle byer.

– Dette burde vært gjort i alle norske kommuner, avslutter Anne Tallaksen.

