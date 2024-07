To av tre synes Biden bør trekke seg

– Kun Gud den allmektige kan overbevise meg om å slutte, erklærte Joe Biden siste uke.

I kjølvannet av presidentdebatten mot Donald Trump i slutten av juni har Biden høstet stor kritikk, og hans kognitive evner og alder er satt under lupen. Flere demokratiske kongressmedlemmer rundt om i landet har pådratt Biden å trekke seg, og nylig meldte selv skuespilleren George Clooney seg inn i koret.

Biden selv insisterer på at det bare er partielitene som ønsker at han trekker seg. I et brev til Kongressen skrev presidenten nylig at de hadde en demokratisk nominasjonsprosess, og at velgerne har talt tydelig og avgjørende.

Men en ny meningsmåling utført av Washington Post og ABC News viser at to av tre voksne amerikanere mener at Biden bør trekke seg, inkludert minst sju av ti uavhengige velgere, og 56 prosent av Demokratene mener at han bør avslutte sitt kandidatur.

50 prosent av respondentene svarer at debatten ga dem et dårligere syn på Biden. 42 prosent har ikke endret syn på presidenten etter debatten. Bare sju prosent ble imponert.

For Trump er det 22 prosent som har fått et dårligere syn, mens 27 prosent ser ham i bedre lys nå. 50 prosent beskriver synet sitt som uendret.

---

Meningsmålingen

To av tre voksne mener Biden bør trekke seg, inkludert minst sju av ti uavhengige velgere.

56 prosent av Demokratene mener at han bør avslutte sitt kandidatur.

42 prosent av Demokratene mener han bør fortsette å søke gjenvalg.

57 prosent av voksne amerikanere er misfornøyde med måten Biden håndterer jobben sin.

Til tross for dette ligger Biden og Trump helt likt i kampen om folkestemmen.

Flere amerikanere finner Biden ærlig og pålitelig sammenlignet med Trump, hvilket skiller seg ut som en klar fordel for Biden.

Mer enn halvparten amerikanere sier at begge kandidatene er for gamle til en ny periode som president. Imidlertid er det 28 prosent som svarer at bare Biden er for gammel, og bare 2 prosent mener det samme om Trump, viser meningsmålingen.

---

Udemokratisk

Biden hevder at han er den eneste som kan slå Trump, men også at det ville vært udemokratisk å trekke seg på grunn av primærvalget, som er den innledende valgrunde der det velges hvem som skal stille opp som kandidat til presidentvalget.

– Skal vi nå bare si at denne prosessen ikke betydde noe? At velgerne ikke har noe å si? skrev han.

Ifølge Vox jobbet Demokratene for å avskrekke «ethvert troverdig alternativ» fra å stille som kandidat i primærvalget. Hadde noen stilt ville de ha møtt «intens kritikk for illojalitet mot presidenten og for å skade hans sjanser mot Trump.»

Biden unngikk også debatter, og primærvelgerne visste ikke nødvendigvis hvordan han ville klare seg. Tidligere sjefredaktør for The New York Times, Jill Abramson kritiserte umiddelbart etter debatten den amerikanske pressen for å være sjokkerte og for å ha sviktet sin plikt ved å ikke rapportere om Bidens tilstand tidilgere.

Biden vil bli

På tross av kritkken er Biden tilsynelatende fast bestemt på å fortsette som presidentkandidat. Tidligere kongressleder Nancy Pelosi kalte det legitimt å sette spørsmålstegn ved Biden sin helsetilstand, og nå har også den første senatoren, Peter Welch fra Vermont, trukket støtten til Biden.

Ifølge professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde ser det likevel ut til at Biden har ridd stormen av.

– Men vi ser det nesten har oppstått en intern motstandsbevegelse, à la den såkalte «The Resistance» mot Trump på høyresiden. Likevel, for hver dag som går, øker sjansen for at han fortsetter. Han kan bli reddet av såkalt status-quo-biens, som er en veldig sterk kraft. Altså at det er lettere å fortsette som før enn å gjøre en stor endring, som å skifte ut en presidentkandidat.

Biden har villet være president hele livet, sier Mjelde. Dessuten vil han nok ikke at hans siste nummer på den politiske scenen skal være en ydmykende debattopptreden. Men hvis han skulle ende med å trekke seg, vil det bety at Trump må legge om argumentasjonen.

– Han har nå brukt flere år på å diskreditere Biden, og må da finne nye kallenavn å sverte motkandidaten med. Et hovedargument har jo vært at Biden er for gammel. Det vil falle bort, og bordet blir snudd mot Trump som den gamle, sier Mjelde.

Mental skarphet

Både Trump og Biden får støtte fra 46 prosent av registrerte velgere. De ligger altså helt likt. Likevel har debatten økt bekymringene rundt Bidens alder og egnethet for embetet, viser målingen fra Washington Post og ABC.

Donald Trump og Joe Biden under presidentdebatten 27. juni. Bidens prestasjon under debatten vekket stor oppsikt verden rundt. (Brian Snyder/Reuters)

Andelen amerikanere som sier at Biden er mer mentalt skarp enn Trump, falt fra 23 prosent i april til 14 prosent denne måneden.

Spaltist i The Guardian, Margaret Sullivan, mener at kritikken mot de to kandidatene er uproporsjonal med tanke på hva de hver har gjort.

– Det er virkelig ingen sammenligning i mengden eller intensiteten av dekningen, skriver hun.

Skyver Trump i bakgrunnen

Sullivan mener at mediedekningen skyver en enda viktigere sak i bakgrunnen. Denne saken er «den tidligere presidentens foruroligende uegnethet for embetet.»

Biden må definitivt kritiseres, konkluderer hun, men viser også til en opptelling av artikler i New York Times, hvor det i uken etter debatten var 192 artikler relatert til Bidens alder. I samme uke slo USAs høyesterett fast at Trump har immunitet, men det var bare 92 artikler om ham.

Avgjørelsen om at Trump ikke kan straffeforfølges for handlinger han gjorde som president var kontroversiell, og tidligere assisterende riksadvokat Harry Litman sa at han var «forferdet» over immuniteten til Trump.

Bisarr

Sullivan mener altså at dette drukner i kommentarer og ekspertholdninger om helsen til Biden.

Men Mjelde finner det bisart at Biden skal ha fått for mye kritikk. Om noe har han fått for lite kritikk for sin egoistiske oppførsel, mener han.

– Det eneste som betyr noe er om presidenten er i stand til å utføre jobben, og hvem som kan vinne valget for partiet. Det er det eneste hensynet både Det demokratiske partiet og media skal ta, etter mitt syn.

Demokratenes dilemma, medienes svikt og Trumps «kultlignende, ukritiske støtte» peker ifølge Sullivan mot en seier for Trump, noe kun kaller et forferdelig tap for demokratiet.

Også Biden hevder at «enhver svekkelse av besluttsomhet» hjelper Trump og skader Demokratene i brevet til Kongressen.

Innflytelse

Kan tumulten rundt Bidens egnethet virkelig få innflytelse på det endelig valgresultatet? Ikke egentlig, hvis du spør Mjelde.

– Som en tommelfingerregel kan man anta at valgkampens hendelser nuller hverandre ut. Valgresultatet i høst kommer til å være overdeterminert, som det heter. Altså at det vil være veldig mange faktorer som avgjør det, forklarer han.

En gjennomgang av valgresultatene fra mellomvalget, der representanter velges, i 2022 viser at de uvanlige gode resultatene for Demokratene kom fra områder der reproduktive rettigheter var truet. Folk i de områdene følte at stemmene deres hadde betydning som en motstand mot «MAGA-ekstremisme». «MAGA» er et akronym for «Make America Great Again», som altså er et slagord popularisert av Trump.

Donald Trump tidligere i juli. Ifølge The Guardian kommentatoren Margaret Sullivan peker det mot en seier for Trump i presidentvalget, noe kun kaller et forferdelig tap for demokratiet. (GIORGIO VIERA/AFP)

Samtidig handler politikk i høy grad om det visuelle og persepsjoner, påpeker Mjelde.

– Presidentembetet er i natur veldig offentlig. Biden ser skral ut. Trump ser ikke skral ut, selv om han skjuler ansiktet under et tykt lag av oransje sminke og lever veldig usunt.

Andelen av respondenter i Washington Post/ABC News-meningsmålingen som mener at Biden har bedre fysisk helse enn Trump, falt fra 20 prosent i april til 13 prosent i juli.

Project 2025

Spaltist Sullivan i The Guardian mener også at Project 2025, som Dagsavisen tidligere har omtalt, ikke har fått nok oppmerksomhet. Prosjektet er en radikal høyreplan om å «demontere demokratiet», som hun formulerer det, fra tankesmia Heritage Foundation. Flere av Trumps allierte sitter i tankesmia, men presidentkandidaten benekter å ha kjennskap til prosjektet.

– Trumps avvisning er en latterlig løgn, men jeg tviler på at de fleste i offentligheten vet noe om det, og de vet sannsynligvis heller ikke mye – om noe – om Project 2025, skriver hun.

Dette kommer i tillegg til at Trump er en forbryter, løslatt mot kausjon og avventer dom. Men Trump har for lengst har brukt opp sin sjokk-kvote hos mediene.

– Hans ni år i politikken har vært en daglig serie av skandaler. Når han gjør noe skandaløst, er ikke det lenger oppsiktsvekkende, sier Mjelde.

---

Trump i retten

Forfalskning av forretningsdokumenter. Han er funnet skyldig.

Å bestikke pornostjernen Stormy Daniels kort tid før valget i 2016.

Å ha konspirert kriminelt for å omstøte hans knappe tap i Georgia i 2020.

Å håndtere hemmelige dokumenter feil ved å ta dem med til sin bolig etter at han forlot embetet.

Kilde: BBC

---

Biden er heller ikke den eneste med tabber. Trump, som bare er tre år yngre enn Biden, glemte å nevne sønnen sin Eric i en seierstale i februar, selv om Eric sto på scenen og navnet hans sto på notatkortet som Trump leste fra. Trumps kognitive forfall har vært merkbart i årevis, skriver den venstreorienterte avisen The New Republic.

