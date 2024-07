Bidens lege har møtt ekspert på Parkinsons

– Hør, jeg tar en kognitiv test hver eneste dag. Hver dag, alt jeg gjør. Jeg fører ikke bare valgkamp, jeg styrer verden, sa Joe Biden i et intervju med ABC News, der den sittende presidenten skulle forsikre den amerikanske befolkningen om at han er mentalt klar til fire år til, etter en «katastrofal» prestasjon i presidentdebatten mot Donald Trump.

Journalist George Stephanopoulos spurte om Biden var villig til å ta en nevrologisk og kognitiv test og offentliggjøre resultatet. Biden argumenterte med at det ikke var nødvendig, men spekulasjoner om helsen til den 81-årige presidenten har økt etter debatten den 27. juni. Det hvite hus og presidenten selv har flere ganger avvist at han skulle feile noe.

Men nå viser det seg at legen til Biden har hatt flere møter med en ekspert på Parkinsons-sykdom, skriver The Guardian og flere andre medier.

The New York Post har sett på besøksloggen til Det hvite hus og funnet ut at doktor Kevin Cannard har besøkt klinikken der åtte ganger fra august 2023 til det siste besøket den 17. januar 2024.

Vil reise spørsmål

De åtte besøkene fra parkinsonisme-eksperten vil ifølge The Guardian definitivt reise ytterligere spørsmål om Bidens mentale evner.

Her hjemme er det blitt spekulert i om Biden kan ha Parkinsons.

– Han virker desorientert og ganske forvirret. Ikke hele debatten, men ved et par tilfeller. Hvis jeg skulle tenkt hva det passer best med, er det en nevrologisk sykdom som kan passe med parkinsonisme, sa Geir Selbæk, professor i geriatri ved UiO, til NRK etter presidentdebatten.

---

Parkinsons sykdom

Er en kronisk nevrologisk sykdom som fører til at kroppen gradvis mister evnen til å bevege seg normalt.

Typiske symptomer er langsomme bevegelser, skjelving, stivhet i muskler og kan også inkludere kognitive utfordringer med mer.

Kilde: Helsenorge

---

Doktor Kevin Cannard har siden 2012 fungert som spesialist i nevrologi i Det hvite hus’ medisinske enhet, og har publisert vitenskapelige artikler om Parkinsons, med fokus på de tidligere stadier av hjernesykdommen.

Etter den årlige helsesjekken av Biden i februar, konkluderte presidentens lege at Biden er sunn, aktiv og robust og fortsatt i stand til å utføre presidentens oppgaver med suksess.

Bidens tabber

Presidenten har lenge vært kjent for sine tabber og verbale glipp, men etter debatten mot Trump blir de i større grad satt under lupen. Under et radiointervju torsdag avla Biden for eksempel løfte om å vinne over Trump i «2020», og blandet visst også sammen seg selv og visepresidenten Kamala Harris.

– Forresten, jeg er stolt over å være den første svarte kvinne som jobber for en svart president, sa han ifølge Telegraph.

Dette syntes å være en referanse til både hans egen periode som visepresident under Barack Obama og Kamala Harris sitt embete som visepresident.

The Guardian publiserte nylig en oversikt over alle de gangene Biden har snakket feil, noe de kaller varselstegn som går mange år tilbake.

For eksempel sa han i mars 2022 under sin State of the Union-tale på Capitol Hill «iransk» når han mente «ukrainsk», «Amerika» når han mente «Delaware» og «profitter» når han mente «priser».

Flere har argumentert for at Biden er for gammel til å sitte i en andre periode, og at hans hyppige feil i offentlige opptredener rett og slett kan forære seieren til Trump.

Sviktet

Tidligere sjefredaktør for the New York Times, Jill Abramson, skrev nylig på nyhetsplattformen Semafor, at journalister har sviktet deres første ansvar, som er å rapportere sannheten og holde makten ansvarlig.

– President Biden bør holdes ansvarlig for sine åpenbare svikter i mental skarphet, selv om det er perioder med klarhet. Det er rett og slett forbløffende for hele landet, inkludert de mest erfarne reporterne, å være like sjokkerte som alle var over den stygge og smertefulle virkeligheten av Bidens debattopptreden, skrev hun.

Journalisten Adam Serwer fra The Atlantic skrev nylig at «Biden må trekke seg som president».

– Den amerikanske høyresiden har tilbrakt hver dag siden Biden ble nominert i 2020 med å fremstille ham som en inkompetent, skrøpelig gammel narr, ute av stand til å utføre embetets ansvar. Bidens oppgave under den første presidentdebatten på torsdag var å avvise disse påstandene som sverting, slik han gjorde i 2020. I stedet bekreftet han at han har eldet dramatisk de siste fire årene, skrev han.

– Joe Biden må trekke seg som president. Den siste personen som gjorde det, var Richard Nixon, som gikk av i vanære etter å ha misbrukt sin embetsmakt. Nixon måtte gå av fordi han ledet et angrep på amerikansk demokrati. Biden må trekke seg av motsatt grunn: for å gi amerikansk demokrati sin beste sjanse til å overleve.

