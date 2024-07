Trassig Biden klarte ikke å kneble kritikerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mye sto på spill da Joe Biden satte seg ned for å gjøre det første intervjuet siden den utskjelte debattopptredenen mot Donald Trump.

Fredagens intervju med ABC News ble beskrevet som siste sjanse for Biden til å reparere skadene. De fleste kommentatorer er enige om at Biden gjorde det bedre enn i det som ble beskrevet som en katastrofal debatt åtte dager tidligere.

Men intervjuet gjorde ikke mye for å stoppe «blødningen», skriver Politico. Ikke navngitte kilder i Demokratene sier til nettstedet at presidenten rett nok lyktes med å «utsette henrettelsen».

Men sannsynligvis er det ikke nok for å dempe kritikken innad i partiet, sa Politicos kilder rett etter at det 22 minutter lange intervjuet var sendt i sin helhet.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Følte seg forferdelig

At Bidens innsats var bedre enn sist, sier fint lite, konstaterer også CNNs Stephen Collinson. Men presidenten framsto i det minste som mer samlet enn under CNN-debatten og stelte ikke i stand noen nye katastrofer, mener den politiske reporteren.

– Men det gjorde lite for å dempe stormen som raser i valgkampapparatet, hevder Collinson.

Samtidig har Bidens egen forklaring på debatthavariet mot Trump – at han var syk og «følte seg forferdelig» – reist nye spørsmål om 81-åringen fysiske og kognitive helse.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Tydelig forvirring

Da ABCs George Stephanopoulos spurte om presidenten hadde sett debatten i opptak, svarte han «jeg tror ikke det, nei». Det var uttrykk for en tydelig forvirring, ifølge en rekke amerikanske medier.

Flere analytikere understreker også det underlige i at presidenten ikke selv skal ha sett på debatten som har fått så massiv kritikk.

The New York Times konstaterer at flere av Bidens svar til Stephanopoulos verken er overbevisende eller spesielt sammenhengende. Ved flere tilfeller stoppet Biden opp i flere sekunder og så ut som han lette etter ord, skriver avisa i en analyse.

The New York Times oppfordret nylig på lederplass Biden til å trekke seg som kandidat.

På spørsmål fra Stephanopoulos om hvordan han eventuelt kan la seg overtale til å gi seg, lo Biden og svarte:

– Hvis Herren den allmektige kommer ned og ber meg om det, kommer jeg kanskje til å gjøre det.

– Styrer verden

Også i The Washington Post er det skepsis til Bidens innsats. Avisas spaltist Dana Milbank skriver at presidenten lyttet til Stephanapoulos med «gapende munn», at han mistet tråden og tilsynelatende gikk seg vill i sine egne tanker og resonnementer.

– Det er virkelig et problem. Landet prater om Bidens mentale kapasitet i stedet for trusselen om Trumps retur til makten, skriver Milbank.

Han spår at oppmerksomheten rundt Bidens helse kommer til å føre til at Donald Trump går seirende ut av presidentvalget i november.

På spørsmål om han er villig til å ta en kognitiv test, svarte Biden i intervjuet at hver eneste dag er en slik test for ham.

– Hver dag tar jeg den testen. Alt jeg gjør. Du vet, ikke bare driver jeg valgkamp, jeg styrer verden, sa presidenten.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)