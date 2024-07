30 år på markedet: Viagra ble oppdaget ved en tilfeldighet

Ifølge Forskning.no ble potenspilla Viagra – ofte omtalt som «den blå diamanten» – oppdaget ved en tilfeldighet. Men takket være frivillige forsøkspersoner ble en mislykket hjertemedisin til et legemiddel mot erektil dysfunksjon som har omsatt for flere milliarder dollar.

Eksplosiv betydning

Frem til 1994 var behandlingene for erektil dysfunksjon såkalte injeksjoner, oppblåsbare staver og pumper.

– Selve oppdagelsen av potenspilla slo ned som en eksplosjon innad i menns seksuelle verden. I dag er Viagra blitt en like kjent merkevare som Coca-Cola i hele verden, så det har hatt en enorm betydning, ikke bare for menn som sliter med ereksjonen, men også for å få menn til å snakke mer åpent om sin seksualitet, sier lege, psykiater og spesialist i klinisk sexologi, Haakon Aars.

Psykiater og sexolog Haakon Aars sier Viagra har hatt stor betydning for menns seksuelle helse. (Privat)

Aars har skrevet boka «Menns seksualitet», der han belyser menns mangfold og lyst, drifter, tenninger og gleder. Boka tar også opp de alminneligste seksuelle problemstillingene og bekymringene menn sliter med, samt hvordan disse kan behandles.

– Vi menn er vanligvis dårligere på å snakke om problemene våre, vi er lært opp til å ta oss sammen, spise opp grøten vår, og bli store og sterke og ikke føle så mye. Det betyr at det har vært generasjoner av menn som ikke har vært vant til å gå til legen sin og snakke om problemene, sier han.

Legemiddelgigant

Virkestoffet i Viagra heter sildenafil. Da man forsket på hjertemedisinen var tanken at dette stoffet skulle åpne blodårene og gi bedre blodforsyning, og på den måten hjelpe mot oksygenmangel i deler av hjertemuskelen, som kan føre til hjertekrampe. Den britiske avisen The Guardian har intervjuet doktor David Brown, en tidligere legemiddelkjemiker hos Pfizer, som ledet utviklingen av stoffet sildenafil, og han forteller at Pfizer hadde så godt som bestemt seg for å legge ned programmet før en siste klinisk studie ble igangsatt i 1994.

Viagra, sildenafil citrate Pfizers Viagra, til venstre, og selskapets generiske versjon, sildenafilcitrat,til høyre. Legemiddelprodusenten lanserte sin egen billigere generiske versjon av Viagra i stedet for å miste salg når impotenspillen får sin første generiske konkurrent. (Richard Drew/AP)

Studien foregikk på en klinikk i den fattige industribyen Merthyr Tydfil i Wales, der ledigheten var høy fordi gruvedriften var blitt nedlagt. Frivillige testpersoner fikk tilbud om 300 pund for å delta i en utprøving av medisinen, noe som innebar at de måtte overnatte på klinikken Morriston Hospital i Swansea, ta blodprøver og bli overvåket. I BBC-dramaet «Men Up» på TV 2, fortelles historien om mennene som stilte opp og møttes under forsøket. Forskerne tenkte at de kanskje hadde gitt for lav dose av stoffet tidligere så nå skulle de øke dosen, og etter at kandidatene hadde tatt medisinen ble det tatt blodprøver og delt ut spørreskjemaer. Siste spørsmål var åpent: Var det noen andre effekter du la merke til? Som man kan se i filmen var mange av mennene tilbøyelige til ikke å ta opp temaet, men en modig mann rakte opp hånden og fortalte at han hadde hatt ereksjon hele natten. Andre frivillige kom med lignende opplevelser.

Uventet bivirkning

– Det hele kunne ha gått helt galt. Jeg tror ikke det hadde eksistert et legemiddel hvis ikke den ene gruvearbeideren hadde rakt opp hånden, sier David Brown.

Det viste seg nemlig at medikamentet, som var utviklet for å få blodårene rundt hjertet til å slappe av for å bedre blodgjennomstrømningen, hadde samme effekt på arteriene i penis. Brown og en legekollega så umiddelbart det kommersielle potensialet, men sjefen i hans i Pfizer avviste i første omgang ideen om å satse på impotensbehandling. Doktor David Brown bestemte seg imidlertid for å insistere.

– Da folka i New York fikk høre om dette, skjønte de greia med en gang. Medisinen gikk fra å være død til å bli nummer én i den globale porteføljen i løpet av to uker, forteller han til The Guardian.

Ikke mer lyst

Ifølge forskning.no ble Viagra godkjent for bruk som potensmiddel i USA og Storbritannia i 1998. Det ble snart et av verdens mest solgte medikamenter, og Pfizer hyret inn superstjerner til å fronte medisinen. Så da Viagra skulle lanseres i Norge var det med fotballegenden Pelé som promotør, til tross for at det ble nøye understreket at Pelé ikke hadde ereksjonsproblemer, og at han kun var med for å legitimere at det var OK for menn å snakke om problemet. Haakon Aars traff faktisk Pelé da han var i Norge på promotering av potensmiddelet, og husker oppmerksomheten som fulgte. Men han er tydelig på at selv om medisinen har vært revolusjonerende for mange, er det ikke et vidundermiddel eller quick fix som passer for alle.

Produsenten av potensmiddelet Viagra arrangerte pressekonferanse med fotball-legenden Pelé på SAS-hotellet i Oslo. (Thomas Bjørnflaten/NTB)

– Når man sliter med ereksjon tror mange at det er bare å hive inn på Viagra så ordner alt seg. Men så enkelt er det ikke, sier Aars.

– Viagra kan fungere bra for de som sliter med ereksjon, men likevel har lyst på sex. Men det hjelper ikke på lysten, om det er den som svikter.

To ganger i uka har Aars en klinikk der blant annet menn kan henvende seg med sine problemer, og han vet godt at det kan være mange årsaker til at menn sliter med å få ereksjon på grunn av manglende lyst.

– Det kan være stress, at man er sliten, eller kanskje de ikke har lyst på kona si, men en annen, kanskje har de lyst til å gjøre ting som partneren ikke vil. Eller det kan være sykdommer som forårsaker det. Når ikke lystsignalene kommer fra hjernen, som ereksjonen er helt avhengig av, blir det ingen ereksjon. Så kommer de til legen, og kaller lystproblemene sine for ereksjonssvikt og får da kanskje Viagra for dette. Men om impulsene ikke slår inn, blir det ikke ereksjon likevel, så i slike tilfeller bør man behandles annerledes, sier Aars.

– Hva slags behandling kan de få?

– Da må man snakke med legen eller terapeuten sin, slik at en får hjelp til å finne årsaken til manglende lyst. Og det kan være komplisert, derfor er det viktig å få snakke med noen som har kunnskap. Uansett så er det første skritt på veien mot å få gjort noe med problemet. Dessverre er det ofte sånn at når noe er ubehagelig, så ønsker man virkelig ikke at noen skal rote borti det, men da får man heller ikke gjort noe med det, sier Aars.

Han syns også det er problematisk at den laveste dosen Viagra kan kjøpes fritt over disk på apoteket, uten at en trenger å undersøkes av fastlegen først.

– Apotekpersonalet bør derfor spørre hva som er problemet – lysten eller ereksjonen. Men ingen, verken apotekpersonalet eller kunden, synes det er greit å gjøre over disk. Det betyr at mange bruker Viagra uten konsultasjon fra legen, og kan dermed risikere at medisinen ikke virker, sier Aars.

