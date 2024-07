Briter til valg for sitt NHS

Storbritannias offentlige helsesystem har de siste tiårene blitt behandlet så elendig at det selv har blitt dødssykt. Når folk ser en kjær velferdsgode bli rasert av sine folkevalgte, minutt for minutt, kan sorgen og frustrasjonen over dette fort smitte over til andre deler av samfunnet, inkludert det som handler om tillit, fellesskap og demokrati.

Raseringen av Storbritannias juvel i velferdsstaten – det offentlige og en gang briljante helsevesenet NHS – setter stort preg på valget i dag.

På en side har den politiske ødeleggelsen av NHS, sammen med andre velferdskutt og økonomisk elendighet, skapt tillitsbrudd og uhelse hos folket, som kan lede mange frustrerte mot ytre høyrepartiet Reform UK. På den andre side er det mange som nekter å gi opp det NHS en gang var, og derfor stemme frem Labour, med krav til partileder Keir Starmer om å fikse helsevesenet umiddelbart.

Men Labour har ikke lovet noe. De har latt seg binde på hender og føtter til en finanspolitikk som forplikter partiet til å kvitte seg med dagens budsjettunderskudd i løpet av første valgperiode. Skal NHS reddes må det folkelig press til.

Vi i Norge, som smått begynner skli mot et todelt helsevesen også her, et privat og et offentlig, må ta det som har skjedd i Storbritannia til skrekk og advarsel og kjempe for det vi har kjært

NHS samlet sykehus, leger, sykepleiere, optikere og tannleger under samme paraply av gratis helsehjelp i 1948. Opprettelsen av NHS er den mest radikale politikken som har vært innført av noen som helst regjering i britisk historie. Ti år etter at det nasjonale helsevesenet ble grunnlagt, hadde spedbarnsdødeligheten sunket med 50 prosent, og den forventede levealderen hadde økt med 12 år.

I dag er kun 24 prosent av britene fornøyde med sitt NHS, ifølge British Social Attitudes Survey. Den samme målingen viser at 91 prosent av britene ønsker et fortsatt gratis helsevesen. Et annet studie av Ipsos for avisen the Standard viste at 63 prosent av velgerne mente at å fikse NHS var en av tre-på-topp saker Labour må gripe fatt i det første seks månedene dersom de vinner.

Vi må kjempe for det vi har kjært: Et trygt og godt helsevesen for både ansatte og pasienter.

Vi i Norge, som smått begynner skli mot et todelt helsevesen også her, et privat og et offentlig, med en økende andel på private forsikringer på en side og utslitte leger på den andre, må ta det som har skjedd i Storbritannia til skrekk og advarsel. Vi må kjempe for det vi har kjært: Et trygt og godt helsevesen for både ansatte og pasienter.

Svaret på utfordringer i helsesektoren er ikke mer privatisering, men styrking av det offentlige helsetilbudet. Do not look to the UK.