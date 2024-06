Politiet henla anmeldelsen fra Per-Willy Amundsen: – Om jeg er lettet? Ikke egentlig

– Helt siden jeg ble kjent med anmeldelsen har jeg gått med en følelse av å ha noe skummelt hengende over meg. Jeg har opplevd det som svært urettferdig, og jeg har blitt mer forsiktig og tilbaketrukket. Engstelig, sier psykolog Aman Dip Singh.

I slutten av mai ble han og tre andre personer anmeldt av tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) for falsk anklage. Bakgrunnen var at de fire personene noen måneder tidligere hadde anmeldt Amundsen for hatefulle ytringer i to Facebook-innlegg, der han kritiserte kjønnsteori og «arabere».

Da politiet henla anmeldelsen deres som intet straffbart forhold, var Amundsens mottrekk å anmelde de fire for falsk anklage. Til Dagbladet uttalte Amundsen at han mente anmeldelsen mot ham var politisk motivert.

«Ikke straffbart»

Tre uker senere ble imidlertid også Amundsens anmeldelse henlagt, viser dokumentasjon som Dagsavisen har fått se.

«(...) Påtalemyndigheten har vurdert at forholdet ikke er straffbart» heter det i henleggelsen fra Oslo politidistrikt.

Men Singh sier han føler ingen lettelse av at saken gikk i hans favør.

– Jeg har fortsatt denne uroen som jeg har hatt den siste måneden, hvor jeg har følt at jeg må passe meg. At det ikke var lurt å engasjere seg. Særlig uttalelser fra folk i kommentarfeltene har vært belastende, da jeg har opplevd noe av det som truende, sier Singh til Dagsavisen.

At anmeldelsen mot Amundsen var politisk motivert, avviser han.

– Jeg ble ikke med på anmeldelsen fordi det var morsomt, men fordi det var i tråd hvem jeg er som person, og med mine verdier. Med den erfaringen jeg har gjort meg den siste måneden, vet jeg ikke om jeg vil anmelde noe igjen. Det er for ubehagelig.

Erstatning

For forsvarer Patrick Lundevall-Unger kom ikke henleggelsen som en bombe.

– Dette var ingen overraskelse. Men jeg kan si at i mine 20 år som forsvarsadvokat er det ikke ofte jeg har sett politiet konkludere med at forholdet ikke er straffbart. Det er noe ganske annet enn henleggelse på bevisets stilling, eller intet straffbart forhold anses bevist.

Nå varsler advokaten mulig erstatningskrav mot Amundsen.

– Det har vært en stor belastning for min klient å ha en anmeldelse over seg, og vi vil vurdere et eventuelt erstatningskrav basert på det som skjedde. Min klient er ikke ute etter penger, men vi som samfunn kan ikke leve med at man kan misbruke rettssystemet med å anmelde i hytt og pine, sier Lundevall-Unger.

Han mener Amundsens bakgrunn som justisminister og leder for justiskomiteen på Stortinget gjør saken verre.

– Jeg stiller meg spørsmålet om hva som var hans egentlige motivasjon for å trakassere flere involverte, deriblant min klient. Han må ha visst at dette ikke var straffbart.

– Hindrer debatt

Men Per-Willy Amundsen er ikke enig i det resonnementet.

– Det burde jeg overhodet ikke visst. Problemstillingen er bevisspørsmålet, og terskelen er høy for å bevise et straffbart forhold. Slik jeg ser det handlet deres anmeldelse av meg om noe helt annet enn brudd på paragraf 185 (hatefulle ytringer, journ.anm.), sier Amundsen til Dagsavisen.

– Den paragrafen misbrukes i realiteten som et virkemiddel i den politiske debatten, for å hindre åpen og fri debatt. Jeg mener det er dypt problematisk at den brukes ukritisk i det politiske ordskiftet. Det var derfor jeg anmeldte dem, i håp om at politiet ville se på det, fortsetter han.

At saken ble henlagt, overrasker heller ikke ham.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke veldig høye forhåpninger om at den ville bli prioritert av politiet. Henleggelse så jeg som svært sannsynlig, da politiets ressurser er begrensede. Jeg kommer ikke til å påklage avgjørelsen. I stedet bør den håndteres politisk, sier han, og viser til at Frp ønsker å avvikle lovbestemmelsen som forbyr hatytringer.

Vil ikke ha feide

Han vil ikke kommentere et eventuelt erstatningskrav fra Singh og Lundevall-Unger.

– De får gjøre det de finner nødvendig. Men at han har hatt ubehag etter anmeldelsen må han selv ta ansvaret for. Det er konsekvensen av å misbruke paragraf 185.

Singh sier han ikke ønsker noen feide med Amundsen, og ser fram til å legge saken bak seg.

– Jeg vil helst ikke tenke mer på dette, og heller finner tilbake til meg selv, slik jeg var før dette. Få gnisten tilbake.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra påtaleansvarlig jurist i saken.

