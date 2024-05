Anmeldt av Frp-Amundsen: – Hersketeknikk

– Dette er bare forvirrende. Og jeg ser det som autoritær hersketeknikk, sier Aman Dip Singh.

Han var en av dem som i mars gikk til politianmeldelse mot Per-Willy Amundsen (Frp) etter de nå famøse innleggene han skrev på sin egen Facebook-side natt til 8. mars.

I det ene innlegget skrev Amundsen en besk gratulasjon til kvinner på Kvinnedagen, og omtalte kjønnsteori som «skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis». Det andre innlegget var en støtteerklæring til Israel, hvor han i kommentarfeltet anklaget «arabere» for drap. Begge innleggene ble senere slettet, og Amundsen forklarte utspillene med at han hadde drukket for mye whisky den natten.

Henlagt av politiet

Singh og de tre andre personene anmeldte Amundsen for hatefulle ytringer, men saken ble etter kort tid henlagt som intet straffbart forhold.

«Politiet har vurdert at kommentarene ikke tolkes slik at de utgjør en kvalifisert krenkende ytring mot en folkegruppe som er vernet etter straffeloven §185.» begrunnet Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Les også: Amundsen mister alle verv

Ettersom politiet anså saken som intet straffbart forhold, har Amundsen nå gått til anmeldelse av de fire som anmeldte ham. Til Dagbladet sier Amundsen at han mener anmeldelsen mot ham var politisk motivert.

– Det er dypt problematisk at paragraf 185 brukes politisk, nærmest som et trumfkort. Det brukes for å få politiske motstandere til å tie, sier han til avisen.

Overfor Dagsavisen utdyper han kort:

– For min del handler dette utelukkende om prinsipper og vern av ytringsfriheten, skriver Amundsen i en e-post.

Landsmøtet til Frp Per-Willy Amundsen var tidligere justisminister og leder for justiskomiteen på Stortinget. Nå er han stortingsrepresentant. (Terje Pedersen/NTB)

– Mange var rystet

Men Singh avviser at det var politiske motiver og ønske om knebling som lå bak beslutningen om å anmelde stortingspolitikeren.

– Vi var veldig mange som var rystet over det han skrev, og flere snakket om anmeldelse. Til slutt var det vi fire som endte opp med å kontakte politiet. Vi reagerte på timingen og hvordan han brukte anledningen til å bagatellisere undertrykkelse og samtidig spre islamofobiske holdninger. Jeg, som verken er kvinne eller muslim, kunne identifisere meg med den frykten han da skapte, sier Singh til Dagsavisen.

At politiet konkluderte med at dette ikke var straffbare ytringer, gjorde det ikke feil å anmelde, mener Singh.

– Det skal være opp til politiet å avgjøre om noe er straffbart. Det ville være rart å forvente at den som anmelder skal ta den vurderingen før anmeldelsen leveres.

Anmeldelsen mot ham selv tar han med knusende ro.

– Jeg er ikke bekymret for en eventuell straff eller bot, og føler meg trygg på min sak. Jeg synes det mest er forvirrende. Han valgte å ikke la seg avhøre av politiet da vi anmeldte ham, men har nå i stedet gått til anmeldelse selv. Jeg har i hvert fall tenkt å ta det seriøst, og følge politiets anmodninger om de ønsker å prate med meg. Går saken til retten eller konfliktrådet, er det helt greit for meg, selv om jeg ikke er interessert i et stort show. Da stiller jeg nok med dårligere kort enn ham. Jeg ville heller hatt en debatt om dette i stedet for å oppføre oss som nettroll begge to.

Les også: Amundsens idioti er ikke en sak for politiet

– Vil ikke nøle

Singh har ennå ikke hørt fra politiet, og har bare lest om anmeldelsen i media. Men han har allerede søkt juridisk rådgivning fra personer rundt ham. Han vurderer om det kan være aktuelt med en motanmeldelse.

– Jeg vet ikke om det vil være lurt eller ikke, blant annet fordi jeg ikke vil misbruke politiets ressurser. Men dersom dette sverter meg som privatperson, så vil jeg ikke nøle med det.

Amundsen avviser at han ønsker å sverte Singh.

– Hvorvidt denne personen føler seg «svertet» er noe vedkommende styrer selv ved å stå fram og fortelle at vedkommende var en av de som anmeldte meg. Jeg har ikke identifisert vedkommende og har heller intet ønske om å gjøre det, svarer han.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen