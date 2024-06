Unge pleieassistenter tjener mest: Se lærlinglønna i 45 yrker

Er du lærling og vil vite hva andre lærlinger tjener? Eller lurer du på hva du skal bli, vurderer yrkesfag og vil se hva lønna er i lærlingtida?

Sjekk 45 ulike yrker i tabellen nederst i saken!

Høyest lønn

Andre pleiemedarbeidere har den høyeste medianlønna i måneden blant lærlingene.

For yrket andre pleiemedarbeidere, som anses som en samlegruppe for yrkesutøvere innen pleie, inngår arbeidsoppgaver som å forberede pasienter før undersøkelse eller behandling, og å assistere annet helsepersonell.

Denne gruppen har 38.140 kroner i median månedslønn.

Lærlinger i yrkesgruppen melke og husdyrprodusenter hadde lavest median-lønn med 10.000 kroner i måneden i 2023, ifølge lønnsstatistikken for lærlinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Medianlønna for andre pleiemedarbeidere er dermed drøyt 28.000 kroner mer enn lærlingene som er melke- og husdyrprodusenter.

14.000 kroner bak snittet

Dersom vi sorterer månedslønningene etter hverandre fra de laveste til de høyeste, befinner medianlønna seg midt på. Median månedslønn for alle lærlinger var på 23.750 kroner i 2023.

Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener dermed snaut 14.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Etter andre pleiemedarbeidere på lønnstoppen kommer skytebaser og sprengningsarbeidere, hjelpearbeidere i bygg og lagermedarbeidere og materialforvaltere best ut – henholdsvis med en medianlønn i måneden på 35.880, 34.910 og 34.760 kroner hver.

Median kan gi et bedre bilde

Medianlønna er midt på treet-lønn og et mål flere ofte kjenner seg igjen i, ifølge SSB. Lønna påvirkes ikke på samme måte av de veldig høye lønningene i den ene enden av fordelingen. Derfor er også medianlønn typisk lavere enn gjennomsnittslønna.

– Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i SSB, til FriFagbevegelse.

Tannlegeassistenter tilhører gruppa av lærlinger som tjener mest. (Illustrasjonsfoto) (Frank May/NTB)

– Jo flere som har veldig høye lønninger sammenlignet med normalen i et gitt yrke, desto mer vil gjennomsnittet avvike fra medianen, forklarer Køber.

Slik regnes lærlinglønna

Lønnsnivået til lærlinger bestemmes etter det yrket lærlingen tar fag- og svennebrev i. I tillegg kommer det an på den enkelte bedriften lærlingen ansettes i.

Lærlingene ansettes i en bedrift og får en egen arbeidskontrakt. Lønna baserer seg som regel på en prosentsats av fagarbeiderlønn, altså hva en nyutdannet fagarbeider tjener.

Det normale er at lærlinger får 100 prosent begynnerlønn som fagarbeider fordelt over de to årene lærlingen er i bedriften.

I starten av perioden mottar lærlingen som oftest 30 prosent av grunnlønnen for en fagarbeider. Mot slutten av lærlingtiden ender lønna normalt opp på 80 prosent.

---

Fakta

Slik avgrenser og definerer SSB populasjonen av lærlinger:

For at en lønnstaker defineres som lærling, må personen være registrert som lærling i fylkeskommunenes administrative datasystem for inntak til videregående opplæring (VIGO). Det er kun arbeidsforhold der personen er registrert som lærling som tas med når lønnsstatistikk for lærlinger beregnes.

I tillegg må én av følgende være oppfylt for arbeidsforholdet til lærlingen:

Virksomheten arbeidsforholdet er registrert med samsvarer med informasjon fra VIGO om hvilken virksomhet personen er lærling i.

Arbeidsforholdet er innrapportert med en yrkeskode som indikerer at lønnstakeren er lærling.

Det kan være mangler ved denne informasjonen om lærlinger som gjør at ikke alle arbeidsforhold der den ansatte er lærling kommer med i statistikken.

---

Fordel med tariffavtale

Lønna ble målt uavhengig om den enkelte lærlingen befant seg i starten eller slutten av lærlingløpet, noe som har en innvirkning på prosentandelen lærlingene lønnes etter.

Derfor sier ikke disse tallene så mye om forventet lønn for en person som skal starte som lærling i et yrke, men heller noe om hele lønnsnivået til alle lærlingene i ett yrke for et gitt år.

Med tariffavtale må bedriften betale lærlinglønn etter et angitt minstenivå. Ofte står det egne formuleringer i tariffavtalene som omfatter lærlinger.

Lærlinglønn tilsvarende fagarbeiderlønn er ikke lovpålagt. Uten en avtale, og hvis heller ikke det finnes allmenngjorte avtaler i bransjen, er det opp til bedriften å sette lønnsnivået.

Lønna i 45 ulike yrker

Her kan du se hva lærlingene tjente i fjor:

