Tror på et tøffere KrF

– Jeg ble jo overrasket da også Dag Inge Ulstein kastet kortene og ikke tar gjenvalg til Stortinget, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Men med ham og Kjell Ingolf Ropstad ute av stortingsgruppa åpner det jo nye muligheter for KrF. Ja, de har hatt dårlige målinger, men jeg syns det er for tidlig å skrive ut dødsattesten for KrF ennå, sier han til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg mener vi kan få se en nyorientering, et generasjonsskifte og et tøffere KrF, som tør å stå i harde debatter om omstridte temaer. Det kan et lite parti som KrF tjene inn mye oppmerksomhet på. KrF trenger mer leven, konfrontasjon og spetakkel.

KrF-ledelsen under valgkampåpningen sommeren 2023: F.v.: Nestleder Ida Lindtveit Røse, partileder Olaug Bollestad og nestleder Dag Inge Ulstein. (Ole Berg-Rusten / NTB)

– En slagen gjeng

Mandag denne uka ble det kjent at Dag Inge Ulstein ikke ønsker å ta fortsette som nestleder i KrF, og at heller ikke han tar gjenvalg til Stortinget. Fra før er det klart at tidligere partileder Kjell Ingolf Ropstad ikke tar gjenvalg. Partileder Olaug Bollestad tar gjenvalg, men er for tiden sykemeldt. Verken Ulstein eller Ropstad ønsket fredag å prioritere et intervju med Dagsavisen.

– KrFs stortingsgruppe var en slagen gjeng etter valget i 2021, sier Selbekk.

Han peker på det faktum at KrF kom under sperregrensen, og fikk inn bare disse tre representantene: Ropstad, som måtte trekke seg som statsråd og partileder etter pendlerboligskandalen. Ulstein, som sa fra at han ikke ønsket å bli partileder selv om han hadde støtte, og Bollestad, som til slutt endte opp som partileder.

– Mener du at Bollestad bare er en overgangsfigur som KrF-leder?

– Ja, jeg tror jo det. Jeg syns jo hun har en interessant status som KrFs antakelig første og eneste realitydeltaker i historien. Hun har jo også mange, mange følgere på Instagram-kontoen sin, hun bjuder på og er tydelig veldig populær der. Dette er jo spennende og nyskapende, men det har jo ikke akkurat gitt politisk uttelling, sier Selbekk, og viser til jevnt over dårlige meningsmålinger for KrF i hennes tid som leder.

– De har vært nede på 2 prosent, men de har også være over 4 prosent, så jeg tror egentlig ikke det skal så mye til, mener Dagen-redaktøren.

Fritidskort holder ikke

Selbekk har dermed beholdt troen på KrF, og han tror også en ny type KrF-politikere kan være på vei fram mot stortingsvalget i 2025. Han har spesielt stor tro på tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse, som i dag er fylkesråd i Akershus, og nåværende KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland. Ved kommunevalget i fjor høst greide KrF så vidt å forsere sperregrensa på fire prosent, samtidig som det ble klart at både Høyre og Frp tjente på en slags nykonservativ, blå vind som blåste blant unge velgere og da særlig unge menn.

Denne mener Selbekk KrF kan profittere på.

– Jeg tror at vi ser en ungdomsgenerasjon nå som er på vei opp og fram, og jeg tror det er bare tidsspørsmål før de når helt til toppen i sitt parti. Jeg syns også jeg ser en nyorientering, en vilje til å tørre å ta debatter om kontroversielle tema. Som KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland, et åpenbart stort politisk talent, som forsvarte tradwife-trenden, og som uttalte at LHBT-organisasjonen FRIs virksomhet bør komme seg ut av skolen, sier Selbekk.

– Trives når det blåser

Han trekker også fram Ida Lindtveit Røses utspill sammen med Ropstad, der de snakket om innvandringspolitikk og kriminalitet.

– Der sa de jo rett ut at KrF skal bli tøffere på de områdene der. Det virker som om særlig Bruland trives når det blåser litt, og oppsøker overskrifter og ordskifter, mener Selbekk.

– KrF har framstått som altfor snille og velmenende. Som Ropstad, som sto der på en pressekonferanse og skulle selge inn KrFs store satsing på fritidskort. Fritidskort! Jo, ingen er uenig i at det er en god ting at ungene får dekket utgifter til fritidsaktiviteter, men det får ikke akkurat hjertet til å banke, eller hva? Men en debatt om vanskelige verdispørsmål, det får blodpumpa i gang, mener Selbekk.

Hadle Rasmus Bjuland Hadle Rasmus Bjuland er KrFU-leder. (KrFU/NTB)

– Må treffe en ny tid

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland ønsker ikke selv å kommentere om han er «stort, politisk talent» eller ikke. Men han er enig i at KrF kanskje er i ferd med å bli litt tøffere enn de har vært før.

– Men det handler ikke om at KrF har endret seg av strategiske årsaker. Det handler mer om at tidene endrer seg, og da må alle politiske partier tilpasse seg en ny tid, sier han til Dagsavisen.

– Selv om KrFs verdier ligger fast, er det er åpenbart at politikken må treffe en ny tid. Vi ser for eksempel en økende kriminalitet og en normalisering av narkotika blant unge. Dette krever en ny politikk, som treffer, mener Bjuland.

Han tror også at KrF kan tjene på å komme den konservative ungdommen i møte.

– Jeg tror vi ser en reaksjon på den politisk korrekte woke-kulturen i min generasjon nå, sier Bjuland til Dagsavisen.

Han tror for eksempel at ungdommen nå er klar for et parti som mener at bare fins to kjønn, mann og kvinne. Han syns ikke organisasjoner som FRI skal få «lære opp lærere om kjønn», fordi han mener de har en politisk slagside.

– Hvor tydelig og «tøff »jeg er, får andre vurdere. Men min vurdering er at KrF må ha politikere som våger å stå i noen kamper, velger å ta noen fighter og er uredde. Det mener jeg egentlig flere politikere i KrF er, og min ambisjon er jo at vi skal sette enda mer avtrykk fram mot valget i 2025, og vise fram politikken vår, sier Bjuland til Dagsavisen.

