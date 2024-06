NHO ber bedriftene ta godt imot LOs sommerpatrulie

– Jeg syns det er veldig bra at LOs sommerpatrulje er ute, sånn at de gir en god trygghet for alle sommervikarene, sier Nina Melsom.

Hun er direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer arbeidsgiverne.

For i år, som årene før, skal LOs sommerpatrulje ut og snakke med sommervikarene om hvordan de har det på jobb. Målet er å informere om hvilke rettigheter nyansatte har, men de skal også sjekke om bedrifter slurver med arbeidsmiljøloven. Melsom mener sommerpatruljen er noe som gagner både ansatt og arbeidsgiver.

– Jeg håper de blir tatt godt imot av bedriftene, slik at man bidrar til å bygge den gode dialogen og tilliten man trenger i norsk arbeidsliv, sier hun.

Direktøren for arbeidsliv i NHO oppfordrer alle bedrifter å ta sommerpatruljen godt imot. (Moment)

– Jeg elsker denne jobben

Når Dagsavisen møter Melsom, er hun på plass på Clarion The Hub i Oslo sentrum for et bedriftsbesøk sammen med blant andre Sindre Hornes, ungdomsrådgiver i LO og leder for sommerpatruljen. De skal snakke med en av hotellets sommervikarer, greske Brouna Tsala, om å ha sommerjobben som romrenholder på The Hub.

– Det er kanskje den beste jobben jeg har hatt, forteller hun.

Hun har kun bodd i Norge i åtte måneder sammen med forloveden, og som de fleste andre var hun nervøs for å starte i ny jobb. Det varte heldigvis ikke lenge.

Tsala føler seg godt informert og ivaretatt av ledelsen, og allerede på intervjuet for stillingen var det snakk om sykefravær, lønn og arbeidstid. Og på et nyansatt-kurs litt senere, ble alle sommervikarene fortalt om arbeidsplassen, regler og rettigheter.

– Vi fikk vite alt vi måtte vite, sier Tsala.

Brouna Tsala Brouna Tsala er storfornøyd med at arbeidsplassen har tatt henne så godt imot. (Ingrid Hagaseth)

Informerte tidlig om rettigheter

LOs sommerpatrulje var i fjor på 2396 besøk i bedrifter med tariffavtale. Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved 1021 av dem – fire av ti besøk.

Hos bedrifter uten tariffavtale var andelen enda høyere. Blant bruddene var mangel på – eller ulovlig – arbeidskontrakt, ulovlig overtid, mangel på overtidstillegg, kameraovervåking uten å informere om det og manglende opplæring.

Sommerpatruljens Sindre Hornes tror ikke alle brudd de avdekker nødvendigvis betyr at bedriftene er useriøse, men at de for eksempel har undervurdert sommervikarenes behov for opplæring.

– Det er der vi ber bedriftene tørke støv av rutinene sine, forklarer han.

---

Er du arbeidsgiver? Dette bør du passe på!

Inngå skriftlig avtale. Ikke gå under minimumsgrense for lønn. Utbetal feriepenger separat. Gi skikkelig opplæring, blant annet i HMS. Overhold loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger. Følg regler for pause ved lengre arbeidsdager. Husk at adgangen til nattarbeid er begrenset. 13-15-åringer kan bare ta “lett” arbeid. Overtid skal betales etter gjeldende satser. Det er ulovlig for de under 18 år å arbeide overtid. Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger. Informer om hvem som er verneombud i bedriften. Dersom det er kameraovervåking på arbeidsplassen, må den være lovlig og bli informert om til arbeidstaker.

---

– Vi er som familie

For Tsala ble sommervikariatet som en drøm. Hun forteller at hun drar hjem fra jobb med mye energi.

– Når jeg kommer hjem sier forloveden min «Brouna; du ser alltid så glad ut når du kommer hjem fra jobb», og jeg svarer «jeg elsker denne jobben», forteller hun.

Hun trekker fram kollegaene sine og arbeidsmiljøet når hun forklarer hvorfor jobben er så bra. Og de gode relasjonene til sjefene.

– Er det vanskelig å spørre sjefene dine dersom du lurer på noe?

– Nei, for vi er som familie, svarer hun.

Brouna Tsala sammen med LOs Sindre Hornes og NHOs Nina Melsom (Ingrid Hagaseth)

Ønsker at sommervikarene skal ta kontakt

Men ikke alle sommervikarer har en solskinnshistorie slik som Tsala.

Det er derfor LOs sommerpatrulje sjekker om bedriftene opprettholder arbeidsmiljøloven. Sindre Hornes ønsker at de som lurer på noe tar kontakt.

Ungdomsrådgiver i LO, Sindre Hornes, er veldig glad for at NHO heier på jobben sommerpatruljen gjør. (Geir Anders Rybakken Ørslien)

– Det er veldig lavterskel å ta kontakt med sommerpatruljen, sier han.

Han mener på lik linje med NHOs Nina Melsom at det er viktig at de unge blir informert om sine rettigheter og plikter, og at det vil gagne både bedriften og sommervikarene at de får ta turen innom.

– LO og NHO har jo et felles budskap om at det er viktig at arbeidsplassene har på plass rutinene slik at alle som nå skal inn i arbeidslivet får et godt møte med det, sier Hornes.

---

Årets sommerpatrulje

I år begynner LOs Sommerpatrulje sine bedriftsbesøk 24. juni. De er på veien fram til 14. juli.

Hjelpetelefonen er åpen hverdager mellom 09.00 og 16.00, fra 13. mai til 9. august.

Patruljen kan nås på telefon 416 16 666, og på e-post: sommerpatruljen@lo.no.

---

