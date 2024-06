Donald Trump på Capitol Hill: Ukraina vil aldri stille opp for oss

Donald Trump er skeptisk til å gi ytterligere amerikansk støtte til Ukraina i krigen mot Russland

Torsdag møtte tidligere president Donald Trump med republikanere i Representantenes hus. Her skal han bak lukkede dører ha kritisert de 61 milliarder dollarene USA har gitt i støtte til krigsherjede Ukraina, melder politikknettstedet The Hill.

Trump mener støtte til Ukraina ikke er en avgjørende amerikansk interesse, og at Europa burde stå for hoveddelen av denne. Mange av Trumps sterkeste allierte i Kongressen har kommet med lignende oppfordringer.

Mener Ukraina-støtte gir blod på hendene

Trump om Ukraina: – De kommer aldri til å stille opp for oss, skal Trump ha sagt ifølge republikaner og kongressmedlem, Matt Gaetz på Twitter/X. Videre skal den tidligere presidenten ha sagt at det burde brukes penger på det amerikanske forsvaret i stedet.

Gaetz, som lenge har kritisert å sende både mer penger og våpen til Ukraina, møtte Trump og andre republikanske kongressmedlemmer på Capitol Hill. Trump møtte også med republikanske senatorer, blant annet noen av hans skarpeste kritikere i eget parti.

– Hvis Kongressen fortsetter å oversvømme slagmarken i Ukraina med vilkårlige drapsvåpen som klasebomber, vil blodet til alle som blir berørt, inkludert skadede barn, faktisk være på våre hender, skriver Gaetz i et annet innlegg på Twitter/X.

Ikke vært på besøk siden 6. januar

Dette er den første gangen Trump er tilbake i de velkjente regjeringsbyggene i Washington D.C, etter angrepet 6. januar 2020, ledet an av hans egne støttespillere.

Møtet fant sted knappe to uker etter at den tidligere presidenten ble funnet skyldig på alle 34 tiltalepunkter, for å ha forfalsket dokumenter for å skjule skadelig informasjon for den amerikanske offentligheten før presidentvalget i 2016.

---

Representantenes hus i Kongressen vedtok i april en støttepakke på 60,7 milliarder dollar til Ukraina.

23 milliarder dollar av støtten vil gå til å fylle opp amerikanske lagre av våpen og ammunisjon.

11 milliarder dollar skal finansiere nåværende amerikanske militæroperasjoner i regionen, samt etterretningssamarbeid med Ukraina.

8 milliarder dollar gis som sivil bistand.

14 milliarder dollar skal finansiere nye våpensystemer fra amerikanske produsenter til Ukraina.

---

– Har bare gitt ham mer energi

Også Justisdepartementet fikk gjennomgå under Trumps møte, ifølge CNN. En kilde som var tilstede under møtet sa at Trump kalte Justisdepartementet for «skitne, usle drittsekker».

På en pressekonferanse etter møtet uttalte innpisker, republikaneren Tom Emmer, at den tidligere presidentens straffedom bare har motivert partiet til seier i valget 5. november.

– De som trodde at denne presidenten skulle være nedslått etter den skinnprosessen vi så i New York, tror jeg ser at det bare har gitt ham enda mer energi, sa Emmer.





