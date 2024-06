Kommuner som ikke oppfyller krav til helsetjenester må på ROBEK-liste

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen reagerer sterkt etter å ha lest Dagsavisens sak om 95-år gamle, demenssyke Liv Kjønaas og behandlingen hun mottok på et sykehjem i 2019.

– Det er hårreisende at dette skjer innenfor en sektor som kun har til hensikt å ta vare på folk, sier han.

Mer enn bare enkeltsaker

Davidsen er langt i fra imponert over responsen fra sykehjemmets ledelse.

– Dette er det store bakteppet. Bemanning er en forklaring, men ikke en unnskyldning, når du får dette gang på gang. Så må vi stille spørsmål ved hva slags straffereaksjoner vi har. Slår du ned et menneske på gaten, vet du hva som skjer. Men når man driver omsorgssvikt av dette kaliberet, beklages det, og det var det.

Han mener også at det er symptomatisk at disse sakene kommer frem fordi man har pårørende eller andre som reagerer på pasientenes vegne.

– Vi har sett gjennom medieoppslag, henvendelser vi har fått, og forskning, at dette er et langt større problem enn disse enkeltsakene. Hvor går grensene? Det må være en reaksjonsform som gjør at man er mye mer på dekk for at dette ikke skal skje. Det verste her er hvordan man behandler folk, sier han, og fortsetter:

– Hvis man ikke forstår dette ut fra moralske eller empatiske grunner, må lovverket være der.

Ønsker ROBEK-liste

Derfor mener Davidsen og Pensjonistforbundet at det må komme på plass en ROBEK-liste også for helse- og omsorgstjenestene rundt om i kommunene.

– Vi må fastsette kvalitetskrav. Oppfyller ikke kommunen disse, havner de på en ROBEK-liste, foreslår Davidsen.

---

ROBEK-lister

Står for «Register om betinget godkjenning og kontroll».

I utgangspunktet et register over kommuner og fylkeskommuner som er i «økonomisk ubalanse» eller som ikke har fattet vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett og årsregnskap innenfor gjeldende frister.

Kommuner og fylkeskommuner som er registrert i ROBEK vil få lovligheten i årsbudsjettet kontrollert av statsforvalteren, som også må godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler. De må også utarbeide en politisk vedtatt tiltaksplan som sikrer at økonomien kommer i balanse.

Pensjonistforbundet ønsker et lignende system for helse- og omsorgstjenestene ute i kommunene.

Kilde: Store norske leksikon/Pensjonistforbundet

---

Han ber også eldrerådene i kommunene om å kjenne sin besøkelsestid og være vaktbikkje for kommunene.

– De må stille spørsmål om hvorvidt det er grunn til å tro at noe sånt ikke kan skje hos dem. Vi så under pandemien at det var de eldste som ble skubbet lengst mulig ut i køen. Helsesatsingen går nå på innbyggerne under 67 år, samtidig som andelen innbyggere over 67 stadig øker. Det er vanskelig å se sammenhengen her.

---

Dette mener Pensjonistforbundet

Det må vedtas tydeligere og oppdaterte krav til kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samlet på ett sted.

Lista for å gi reaksjoner må ikke være for høy.

Det må innføres et egenrapporteringssystem for kommunene på kvalitet i tjenestene.

Statsforvalter må gjennomføre flere tilsyn med kvaliteten på tjenestene. Det kan medføre at tilsynskapasiteten må økes.

Kommuner som over tid ikke oppfyller kvalitetskrav bør settes under overvåkning av statsforvalteren, og havne på en ROBEK-liste for helse- og omsorgstjenesten.

---

