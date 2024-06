Han er sjef for Oslo Pride: – Jeg blir lykkelig når jeg ser byen i alle regnbuens farger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem: Dan Bjørke (38)

Hva: Leder for Oslo Pride i snart to år

Hvorfor: 29. juni braker det løs med Prideparade i Oslo. Dan Børke er ansvarlig for organiseringen av landets største Pridemarkering.

Hei Dan! Nå nærmer det seg storslått Pridemarkering i Oslo. Tidligere har du uttalt at mange misforstår hva Pridebevegelsen er for noe. Hva er egentlig Pride slik du best beskriver det?

– Pride er en solidaritetsmarkering for at folk skal kunne være den de er, og elske den de vil. Det er en markering for de rettighetene man har, og de man jobber videre for. Til syvende og sist handler Pride om friheten til å være seg selv, og føle seg trygg.

Når er det arrangementet går av stabelen?

– Selve paraden er 29. juni, men vi starter hele feiringen med en stor konsert på Operaen 19. juni. I år er det 50 år siden første Prideparade i Norge, som var knappe 250 mennesker på Universitetsplassen i Oslo. I dag er vi mer 90.000 som er klare for en kjempeparade.

Hva vil du si til de som ikke pleier å være med på markeringen?

– I løpet av ti dager skal vi gjennom 250 arrangementer. Å få hele denne riggen på plass av smått og stort er det vi jobber med nå, og det handler om å få ut budskapet vårt til folk. Jeg vil oppfordre alle til å delta i Pride! Heis flagget, vis at alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. Det vi ser nå er to retninger. Det kommer stadig flere til som vil delta i Pride, samtidig som at vi ser hatet øke. Vi ønsker å vise tydelig hvilket samfunn vi ønsker oss. Dette er en trygg fantastisk feiring, der folk kan være seg selv.

Oslo Pride Parade 2023 Det er ventet at over 90.000 deltar i årets Prideparade i Oslo. Her fra Prideparaden i 2023. (Javad Parsa/NPK)

Hva er det vanskeligste med å være åpen skeiv i Norge i dag?

– Det vanskeligste er usikkerheten som kan ligge der om man blir akseptert eller ikke. Hvis man i tillegg for eksempel har minoritetsbakgrunn, kan dette være en veldig vanskelig situasjon å stå i. Vi ser en sterk økning i anmeldt hets på internett, noe som skaper mye utrygghet særlig blant unge.

– Samtidig må vi alltid huske på at det til tross for mye hets og negativitet på sosiale medier er flere enn noen gang før som nå vil delta i markeringen. Det er noe vi skal ha med oss.

La oss gå over til noen av de faste spørsmålene våre, og starte med underholdning. Hva er en film eller bok som har betydd mye for deg?

– Pulp Fiction. Jeg kan storkose meg med å høre på eller delta i store diskusjoner om helt trivielle ting. Vi jobber til daglig med noe som betyr mye for folk, da er det bra å koble av med noe lettbeint.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg må tenke litt, men jeg tror må bli Steve Urkel jeg nevner. Rå fyr, kjører stilen sin i 120, skal være sånn. Rar, klønete, men med masse omsorg. God egenskap det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det som gjør meg lykkelig er å se Oslo i alle regnbuens farger. Da føler man seg heiet på, og at folk er med på budskapet og intensjonen med Pride. Vi skal vise hvem vi er, og det er kult å se. Jeg tror folk blir stolt og glad over å se Pride i bybildet, og det tror jeg betyr mye for folk.

Hva er en ting du ikke liker med deg selv?

– Jeg er konstant for sen. Til enhver tid. Jeg jobber aktivt med å forbedre det, men jeg er nok en sterk tidsoptimist, som har troen på at jeg klarer å rekke alt. Det må jeg slutte med, for det viser seg å ikke være mulig.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Marsha P. Johnson, hadde vært gøy. Det hadde vært interessant å lære om hva aktivister fra Johnsons tid sto i, og hvilke kamper de kjempet. Å stå i front og se at folk for første gang mobiliserte for skeive må ha vært en sterk og spennende opplevelse.

