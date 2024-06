Babyen Elfrida og arbeidsministeren har én ting til felles

Da arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna talte på 125-årsseminaret til LO, ble hun også veldig personlig.

– Min påstand er at jeg faktisk ikke ville ha vært til i det hele tatt hvis det ikke var for LO. Så her kommer det altså: En bekjennelse fra et liv, dypt preget av LO og norsk fagbevegelse, sa arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) da hun talte på mandagens jubileumsseminaret.

Hennes foreldre møttes nemlig – som veldig mange mennesker gjør – på jobben. Begge jobba i boligbyggelaget USBL.

– Jeg vil påstå at samvirkebevegelsen er en viktig del av arbeiderbevegelsen. USBL hadde som grunnidé at dugnadsinnsatsen til hver enkelt skulle regnes som egenkapital. Det skilte seg fra andre boligbyggelag. Det hadde seg altså sånn at jeg kom til i summen av samvirke- og dugnadsinnsats.

Ble berørt

I salen satt Viktoria Linea Høybakk (26) med sin tre måneder gamle datter, Elfrida, på fanget.

Viktoria ble skikkelig berørt av talen. Hennes lille datter er nemlig et resultat av LO. Det var LOs sommerpatrulje som førte henne sammen med barnets far.

– Tonje snakket mye om at fagbevegelsen har gjort at hun er her i dag. At hun eksisterer rett og slett. For nesten tre måneder siden fikk jeg en liten jente etter at jeg møtte min kjære samboer på LOs sommerpatrulje, sier Viktoria til FriFagbevegelse.

Selv er Viktoria aktiv i Handel og Kontor og møter i representantskapet i forbundet. Derfor kunne hun også få med seg jubileumsseminaret til LO. Samboeren er ungdomsleder i Fellesforbundet i regionen og ungdomstillitsvalgt for deler av fabrikken til Nizans.

Et sjekkested

Landets arbeidsminister insisterer på å framsnakke at arbeidsplassen, i dette tilfelle LOs Sommerpatrulje, også kan være et bra sjekkested.

– Det er underkommunisert. Veldig mange treffer hverandre på jobb. Det gjorde mine foreldre. Og det er det fortsatt veldig mange som gjør. Det er uttrykk for at arbeidsplassen er veldig viktig for oss. Jobben betyr enormt mye for folk, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

– Det må vi som bevegelse være flinkere til å snakke om. Jobb er mer enn en lønnskonto. Det er også å møte folk, høre til, føle seg viktig og prøve å skape og gjøre noe fornuftig sammen, mener Ap-statsråden.

Også livets mer private sfærer er relevant på et vis, legger hun til.

– Fordi veldig mange av oss som får lov til å være aktive på en eller annen måte, om det er i fagforeningen eller på jobben, tilhører og bidrar til det fellesskapet som vår bevegelse utgjør. Det skal vi ikke undervurdere, mener Tonje Brenna.

– Så kan du i tillegg få en kjæreste. Det er jo ikke noe minus, tilføyer hun.

Politisk kamp

Tonje Brenna synes historien om Elfrida er kjempesøt. Arbeidsministeren, som selv er tobarnsmor, syntes det var gjevt å få holde lille Elfrida under jubileumsfeiringen.

En liten jente som både var trøtt og sulten mens mor var på seminar. Samtidig minner det lille barnet Tonje Brenna om noe veldig viktig.

– Vi har en del ordninger og løsninger i Norge man ikke har i så mange andre land, og som jeg er litt redd for at vi begynner å ta for gitt. Både fødselspermisjon og sykepengeordningen er et resultat av politisk kamp. Og barnehageplasser er politiske prioriteringer, sier hun.

– Det er ikke gitt at de tre tingene finnes. Vi må aldri tenke at vi er så fornøyd med de 125 årene vi legger bak oss med LO, at vi ikke lenger trenger å politisere de viktige politiske seirene vi allerede har vunnet. Vi må fortsette å fortelle om det. Og snakke om det, sier Tonje Brenna.

Godt eksempel

Hun mener Viktoria er et godt eksempel på at politikken er dypt personlig for folk.

– Når man tar store og små beslutninger i politikken og fagbevegelsen som påvirker folks arbeidshverdag, som rettighetene til gravide kvinner og endringer i arbeidsmiljøloven, så påvirker det for eksempel muligheten til å ha barn og være i jobb samtidig. Det påvirker i veldig stor grad livene våre. Mer enn vi tenker over, mener arbeidsministeren.

