Lærer fikk sparken etter å ha blitt 50 prosent ufør. Nå får hun jobben tilbake

– Forliket innebærer full seier, konstaterer LO-advokat Elisabeth Grannes. Hun har vært prosessfullmektig for læreren i 50-årene.

Læreren, som er medlem av Skolenes landsforbund (SL) saksøkte kommunen etter at hun i januar 2023 mottok oppsigelse begrunnet med høyt og hyppig sykefravær over mange år.

Læreren møtte arbeidsgiveren i Helgeland tingrett tirsdag 28. mai. Det var satt av fire dager til saken, men tirsdag ble det inngått forlik mellom læreren og kommunen i Nordland.

Oppsigelsen trekkes tilbake

Forliket innebærer at kommunen trekker oppsigelsen av læreren tilbake. Hun fortsetter i lærerjobben i 50 prosent stilling, fordi hun har fått innvilget 50 prosent uførepensjon.

På grunn av blant annet sykdom, politiske verv i kommunen og deltakelse på kurs, hadde læreren over mange år høyt sykefravær.

Kjernen i saken var om kommunen hadde plikt til å tilby henne å fortsette i redusert 50 prosent stilling som lektor i ungdomsskolen, slik hun selv ønsket, etter at hun i 22 år hadde vært ansatt i 100 prosent stilling som lektor. Det mente kommunen at den ikke hadde plikt til.

– Aldri aktuelt å fire på kravene

– Vi er veldig fornøyd med at kommunen kastet kortene og at resultatet ble som det ble, full seier. Det var aldri aktuelt å fire på kravene fra vår side, tilføyer LO-advokat Elisabeth Grannes.

Som del av forliket skal kommunen betale læreren 100.000 kroner i erstatning for ikke-økonomisk skade. Kommunen skal også som del av forliket betale saksomkostningene på 620.000 kroner.

– Saken er prinsipielt veldig viktig for oss fordi kommunen hevdet at det ikke var mulig å være lærer under 70–80 prosent stillingsstørrelse. I tillegg hevdet kommunen at vårt medlem hadde en smal kompetanseprofil. Sett opp mot de nye masterne som kommer ut nå fra lærerutdanningene med kun to fag, faller dette bort, uttaler forbundssekretær Lene Bakkedal i SL. Hun har bistått læreren.

– Prinsipielt er det også viktig for demokratiet at også lærere kan være engasjerte politisk og sitte i kommunestyret. I tillegg er alle kommuner nå IA-bedrifter og det krever noe ekstra av tilrettelegging for å beholde flest mulig i arbeidslivet, lengst mulig. Vårt medlem har jobbet i kommunen i 23 år, tilføyer forbundssekretær Lene Bakkedal.

Fornøyd med forlik

Kommunen er etter en helhetsvurdering fornøyd med å ha inngått forlik, skriver kommunens advokat Julie Bertheussen Falkanger i en e-post.

– Kommunen har gjennom forliket fått ivaretatt momenter som er viktige for dem i saken og er også glad for at den ansatte er fornøyd med resultatet i forliket, skriver hun.

