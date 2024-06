Bane Nor: Anbefaler togferie i sommer

– Vi vil absolutt anbefale alle å reise på togferie, både i Norge og utlandet, sier Karoline Vårdal, fungerende kommunikasjonssjef for trafikk i Bane Nor.

– Det går tog på de aller fleste linjer som vanlig, forteller hun.

Det lille forbeholdet «aller fleste» innebærer, tilsier at en del togturister må regne med å måtte bytte transportmiddel underveis.

– Noen steder er det tog for tog, mens andre steder er det buss for tog, opplyser Vårdal.

– På bussen vil det alltid være plass til deg og bagasjen, forsikrer hun.

– Og vi kjører kun buss for tog på de strekningene der vi må.

– Rundt Oslo-området

I slutten av mai kom beskjeden mange togreisende liker dårlig – den årlige informasjonen fra Bane Nor om jernbanelinjer som må stenges på grunn av bygge- og vedlikeholdsarbeider.

«Når pendlerne tar fri, da jobber vi», rimte Bane Nor forklarende.

Men når pendlerne har fri, er det jo fordi – det er ferietid, drister vi i Dagsavisen oss til fortsette rimet med. Og det uttalte ønsket fra mange hold er jo at vi skal reise mer med tog – både i ferien og ellers, i stedet for med privatbil eller fly som forurenser vesentlig mer enn toget.

– Togferie er en flott og miljøvennlig måte å se det langstrakte landet vårt på, sier da også Karoline Vårdal i Bane Nor.

Og kanskje får man da også sett en del jernbanearbeidere og bussjåfører man ikke regnet med å se?

– Vi moderniserer og vedlikeholder for at flere kan ta toget, og vedlikeholdet må gjøres på sommerstid når det er færre som reiser, slår Vårdal fast.

– Når på året er det minst planlagte arbeider på jernbanen?

– Rundt juletider er det aller minst planlagte arbeider. Generelt sett er det mindre arbeider om høsten og vinteren enn om våren og sommeren, svarer Vårdal.

– Hvor blir det mest buss for tog i sommer?

– I sommer er buss for tog i stor grad sentrert rundt Oslo-området. Det er fordi slitasjen (på jernbanen) er størst her som det går aller flest tog.

– Vi bygger også nye anlegg. I sommer skal det kobles inn tre nye jernbanespor ved Drammen stasjon. Her stenges banen fra 29. juni til 29. juli i forbindelse med påkoblingen.

Togturister kan på nytt ta tog på hele Dovrebanen etter at Randklev bru i Ringebu nå har åpnet igjen, etter å ha blitt ødelagt av ekstremvær i fjor sommer. (Eivind Hamre / Bane NOR/NTB)

– Går som normalt

I samme periode blir det dermed også buss for tog fra hovedstaden til bergstaden i Buskerud.

– Skal du feriere på Sørlandet er det buss for tog mellom Oslo og Kongsberg i perioden fra 29. juni til 29. juli, opplyser Vårdal.

– Skal du til Vestfold er det tog på den største delen av strekningen, og buss for tog på deler av strekningen mellom Brakerøya og Sande og Brakerøya og Stokke, fortsetter hun.

Da skal vi ha gjort unna det meste av buss for tog-rutene i sommer.

– Øvrige strekninger er åpne for togtrafikk, forteller nemlig Vårdal.

– Du kan reise med tog både nordover med Dovrebranen, eller vestover mot Bergen. Bergensbanen går om Hønefoss, slik har det vært de siste par årene mens vi har jobbet i Drammen.

– Raumabanen og andre banestrekninger går som normalt.

Noe annet av det som er normalt om sommeren, er at det er sommerruter, noe Vårdal ber de reisende om å huske.

Hvis usikkerheten likevel skulle bre seg…

– Ved flere stasjoner vil det være kundeveiledere som hjelper deg med å finne riktig plattform, og de kan bidra med informasjon om reisen din, sier Vårdal.

– Bruk togselskapenes apper for å holde deg oppdatert på avgangstider og hvor lang tid reisen vil ta, anbefaler hun også.

29. juni starter denne sommerens planlagte arbeider på jernbanen. En rekke strekninger vil bli berørt. (Heiko Junge/NTB)

– Sikkerheten er god

I august i fjor herjet ekstremværet Hans i store deler av landet. Det gikk også ut over jernbanen. Randklev bru i Ringebu kommune ble tatt av flommen og dermed ble deler av Dovrebanen stengt. På den om lag to mil lange strekningen mellom Ringebu og Fåvang stasjon, ble det satt inn buss for tog. Godstrafikk på Dovrebanen ble midlertidig flyttet over på Rørosbanen.

Først 20. mai – etter mer enn ni måneder med opprydding, prosjektering og byggearbeider, ble Randklev bru gjenåpnet.

– Er det grunn til å frykte at ekstremvær, avsporinger eller andre uventede hendelser vil kunne føre til problemer for framføringen av togtrafikken i sommer?

– Sikkerheten ved jernbanen er god, og vi jobber hele tida med å forberede oss på mer ekstremvær, svarer Vårdal.

– Vi følger konkrete planer og jobber kontinuerlig med for eksempel å utbedre drensanlegg.

– Vi vet at det blir mer ekstremvær, men vi kan ikke forutsi hvordan sommeren blir og uhell kan skje. Vi setter sikkerhet først og har høy beredskap ved ekstremvær og vurderer om det er forsvarlig å kjøre tog ut ifra værmeldinger.

– Når på året er det minst problemer med framføringen av togene?

– Det er ikke så lett å svare på generelt. Det kommer an på været. En kald sommer med lite nedbør gir gode forhold for tog, svarer Vårdal.

Buss for tog er en del av også denne sommerens transporttilbud. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Banene ut av landet

For den som måtte synes at Norge ikke er nok, og som derfor vil dra på togferie i utlandet, finnes det flere veier ut av kongeriket.

Følgende banestrekninger har forbindelse inn i Sverige, opplyser Vårdal:

Østfoldbanen – tog til Gøteborg og forbindelse videre til Malmø og København.

Kongsvingerbanen – her går Stockholmstoget via Karlstad.

Meråkerbanen går til Storlien hvor det er forbindelser videre til Åre, Østersund og Stockholm.

Ofotbanen går fra Narvik til svenskegrensen, og da er både Kiruna, Luleå og Stockholm mulige nye mål på reisen.

---

Her skal Bane Nor jobbe i sommer

Drammensområdet:

Fra 29.juni til og med 14. juli mellom Brakerøya og Sande.

Fra 15. juli til og med 28. juli mellom Brakerøya og Stokke.

Fra 29.juni til og med 28. juli mellom Brakerøya og Mjøndalen.

Dette påvirker linjene F5 (Oslo S-Kristiansand-Stavanger), FLY1 (Drammen-Oslo lufthavn Gardermoen, F4 (Oslo S-Bergen), R12 (Kongsberg-Oslo S-Eidsvoll), R13 (Drammen-Oslo S-Dal), RE10 (Oslo S-Lillehammer) og RE11 (Skien-Oslo S-Eidsvoll).

Oslo S-Lillestrøm:

Fra 29. juni til og med 21. juli på Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm.

Påvirker linje L1 (Spikkestad-Asker-Oslo S-Lillestrøm).

Oslo S-Ski:

Fra 22. juli til og med 4. august på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski.

I denne perioden er begge løpene i Blixtunnelen åpen.

Påvirker linje L2 (Stabekk-Oslo S-Ski).

Gjøvikbanen:

Fra 27. juli til og med 28. juli mellom Roa og Gjøvik.

Fra 29. juli til og med 23. august mellom Oslo S og Gjøvik.

Påvirker linjene RE30 (Oslo S-Gjøvik) og R31 (Oslo S-Jaren).

Spikkestadbanen:

Fra 29. juli til og med 18. august mellom Heggedal og Spikkestad.

Påvirker linje L1 (Spikkestad-Asker-Oslo S-Lillestrøm).

Hovedbanen:

Fra 17. august til og med 18. august mellom Kløfta og Dal.

Fra 19. august til og med 21. august mellom Jessheim og Dal.

Påvirker linje R13 (Drammen-Oslo S-Dal).

Kilde: Bane Nor

---

