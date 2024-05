Ny Rødt-leder: – Sylvi, du har frekkhetens nådegave

– Jeg er opptatt av at Rødt skal drive med systemkritikk. Ikke gå etter enkeltpersoner og moralisere. Men det betyr ikke at andre partier skal få slippe unna svar på tiltale. Og når det kommer til å svartmale er Frp helt i særklasse, sa Rødts påtroppende leder Marie Sneve Martinussen i sin tale til Rødts ekstraordinære landsmøte fredag ettermiddag.

Hun fortsatte, direkte henvendt til Frps partileder, selv om salen bare var fylt av Rødt-delegater:

– Sylvi Listhaug, du har frekkhetens nådegave! Du rakker ned på alle andre, men husker du sist dere satt i regjering? Da måtte du trekke deg som statsråd etter et mistillitsforslag fra Rødt, fordi du hadde lagt deg ut med stortingsflertallet.

«Acer-prinsessa»

Martinussen håpet at Sylvi Listhaug nå har «lært seg ei lekse» om at regjeringen alltid er under folkevalgt kontroll. Så fortsatte den påtroppende Rødt-lederen angrepet på Frps politikk spesielt, og det det partiet sto for i regjering i årene 2013-2020:

– Det som står igjen etter Frp si tid i regjering er verre enn som så: Dere administrerte den usosiale pensjonsreformen. Dere prioriterte dem som var velstående og rike fra før over folk flest, sa Martinussen.

– Dere styrte kraftpolitikken i hele deres regjeringstid. Med fire energiministre. Listhaug var selv blant dem. Dere innførte EUs tredje energimarkedspakke, førte Norge inn i EUs energibyrå Acer og sto på TV og løy så det rant om at strømprisene ikke skulle øke og Norge ikke skulle miste kontroll over krafta. Når det er snakk om å føre folk bak lyset er Frp mestere i faget. Acer-prinsessa Sylvi Listhaug må holdes langt unna kontroll over norsk kraft, sa Rødt-lederen til rungende applaus fra landsmøtesalen.

Stikk til Erna

Martinussen kom også med noen stikk til Høyre-leder Erna Solberg og de borgerlige partiene.

– Etter skandalene med aksjehandel og habilitet slo alle partiene på høyresida ring rundt Høyre og Erna Solberg som statsministerkandidat. Det er så klart opp til partiene selv. Men det må tas grep, sa Martinussen.

– Med vår egen Seher Aydar i spissen på Stortinget, har Rødt fått viktige gjennomslag for åpenhet om aksjehandler og innstramninger av habilitetsreglene for toppolitikere. Så ligger den store kampen fortsatt foran oss. Her er en av grunnene til at vi trenger et Rødt som er så stort og sterkt at vi ikke er til å komme utenom: Tillit er ikke noe vi kan ta for gitt, men må gjøre oss fortjent til hver eneste dag. Og Rødt skal gå i spissen for å gjenreise demokratiet!

Skuffet over regjeringen

Selv om det var borgelig side som fikk mest kritikk i landsmøtetalen, la den påtroppende Rødt-lederen heller ikke skjul på sin misnøye med Ap/Sp-regjeringen, som hun mener ikke har utnyttet de 100 rødgrønne mandatene de har i Stortinget på riktig måte i årene etter regjeringsskiftet.

– Så er mange skuffa over den regjeringa vi har i dag. Det er jeg ofte selv. Samtidig vil jeg advare mot et skifte bare for skiftets del. Det er ikke friskt å få tilbake Erna Solberg og Sylvi Listhaug. For å si det sånn. Og når det vi får med dagens Ap/Sp/SV-flertall heller ikke er godt nok – da holder det ikke med copypaste på valgdagen. Stortingsflertallet trenger en ny sammensetning: Rødt skal bli så store og så sterke at vi ikke er til å komme utenom! sa Martinussen.

– Så ligger den store kampen fortsatt foran oss. Om å virkelig ta demokratiet i bruk, med en ny styringsoptimisme, som sikrer lokal og nasjonal kontroll over ressursene og som gir folk mer penger, makt og framtidstro. Bare sånn kan vi i lag stenge dørene på statsministerkontoret for Erna Solberg og Sylvi Listhaug i 2025. Den kampen er vi klare for.

