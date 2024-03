Demonstranter slår ring rundt Slovakias rikskringkaster

Onsdagens protester var den siste i rekken mot statsminister Roberto Fico, som er kjent for sine tirader mot journalister. Flere hundre samlet seg utenfor RTVS’ bygning i Bratislava med plakater og bannere med teksten «fingrene av RTVS», og ropte «vi står sammen med dere» til journalistene som jobber der. Flere tusen samlet seg til en lignende protest tidligere i mars.

Ficos venstrepopulistiske regjering vil oppløse og omgjøre RTVS til en ny institusjon med det forkortede navnet STAR, som står for slovakisk TV og radio.

Regjeringen anklager RTVS for å være vennlig innstilt overfor den liberale opposisjonen, og kulturminister Martina Simkovicova sier at de etablerte mediene ikke slipper til andre synspunkter. Dette nekter RTVS for at stemmer.

Opposisjonen anklager Fico for å ville gjøre om kringkasteren til et statlig propagandaverktøy. Planene er møtt med bekymring fra både kringkasteren og europeiske medier.

