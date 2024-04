Kritisk til «kinabunad»: – Bunaden er i utgangspunktet kortreist

Debatten har lenge rast om hvorvidt det er OK at norske nasjonaldrakter produseres rimeligere i utlandet. I 2018 gikk designer og bunadstilvirker Siri Sveen Haaland høyt ut for å mobilisere lokale tilvirkere til kamp mot utflagging av bunadsøm til lavkostland i Øst-Europa og Asia. Hun er fortsatt sterkt kritisk til at bunader og deler av de norske nasjonaldraktene produseres i Kina og Vietnam.

– Det at vi ikke har noen krav til opplysninger om merkeklær i Norge gjør at det ofte er uoversiktlig hvor, og under hvilke forhold ting blir produsert. Selgere er jo ikke forpliktet til å oppgi detaljert informasjon om det. Det som er kjipest er at noen velger å produsere i land som Kina og Thailand, der en overhodet ikke kan kontrollere arbeidsforholdene, sier Siri Sveen Haaland, som til daglig driver systua Sidserk Systue Sveen i Oslo.

Uetisk

Utnytting av kvinner og barn i fattige land er et stort problem i mote- og tekstilindustrien. Siri Sveen Haaland tror neppe bunadsproduksjon er annerledes.

Siri Sveen Haaland driver familiebedriften Sidserk Systue, og alle bunadene produseres i Norge. (Privat)

– Dette er et virke som er bygget opp av kvinner de siste 120 årene. Og nå, som vi endelig begynner å få en kontroll på likestillingen og lønningene her i Norge flytter noen altså arbeidet ut, og begynner å utnytte kvinner og barn i andre land isteden. Det syns jeg blir å gå litt baklengs, sier hun.

– I tillegg er det et klimaspørsmål om hvor mange ganger det er OK å sende en bunad fram og tilbake med fly. Det blir som å sende fisk til Kina for å bearbeides og pakkes. Bunad er i utgangspunktet veldig kortreist, den kan sys av lokalproduserte materialer. Men når man sender produktet fram og tilbake øker klimaavtrykket, sier Siri Sveen Haaland.

Dette er et virke som er bygget opp av kvinner de siste 120 årene. — Siri Sveen Haaland, bunadstilvirker

Online-kurs

Det finnes om lag 400 bunader i Norge, og Siri Sveen Haaland «kan» cirka 40 av de aller mest etterspurte draktene. Nå har hun startet egen nettskole for alle som vil sy bunaden selv.

Selv minsten kan bli 17-maifin med ny bunad, her i Siri Sveen Haalands design. (Privat)

– Bunadskulen.no er et online-kurs, der det for øyeblikket er 3.000 elever som nå lærer å sy bunad. Vi har ikke alle bunader representert ennå, men rundt 30 forskjellige kurs, sier Sveen Haaland. Hun forteller at det er alt fra unge som vil sy selv, til mødre som syr til sine døtres konfirmasjoner. Og, hun har oppskrifter på baby-bunader.

– Foreløpig er det mest damebunader det går i, herrebunader er litt mer krevende å sy, men vi jobber med kurs for dem også.

I tillegg til de nye bunadkursene har hun startet egen nettbutikk.

– Bunadverden er ikke så veldig digitalisert. Aldersnivået på de fleste tilvirkerne nærmer seg pensjonsalder, de ønsker ikke å fornye seg, så her er det mye å ta tak i. På nettet kan vi nå ut til alle, også unge som vil ha seg bunad, sier Siri Sveen Haaland.

Tidkrevende og dyrt

Hos Heimen har de satt ut noe av bunadsprosessen til Kina og Vietnam, i tillegg til at de har en egen systue i Estland. Daglig leder Hilde Øya sier det er et kostnadsspørsmål.

– Vi tilbyr bunader fra de fleste deler av landet vårt. For noen bunader tilbyr vi også flere varianter av samme type bunad, som med 2 prøvinger som er skreddersydd på systua vår her i Oslo, med 1 prøving sydd her i Oslo og uten prøving som er sydd på systua vår i Estland. Bunader med 2 prøvinger er selvsagt dyrere enn den som er uten prøving, sier Hilde Øya.

Hilde Øya er daglig leder i Heimen Husfliden. (Astrid Waller)

Hun sier Heimen Husfliden har brodert bunader og skjorter i Asia og Estland siden begynnelsen av 90 tallet.

– Når det gjelder selve broderingene så broderer Heimen i dag i Vietnam, Kina, Estland og noe på systua i Oslo, sier Hilde Øya og forklarer at dette er avhengig av type bunad og hvilket steg i sømprosessen broderingen kommer inn.

– Det er stor variasjon på damebunad og hvor mye brodering det er på de ulike bunadene, men å brodere en damebunad tar mellom 100–250 timer. Hvis vi skulle gjort dette i Norge hadde prisen vært 100 000 kroner mer enn det er i dag, og det er dessverre ingen kunder som er villig til å betale.

– Brodering av for eksempel en Hardanger skjorte til dame tar cirka 130 timer og et forkle tar rundt 110 timer å brodere. Hvis vi skulle gjort dette i Norge hadde både skjorter og forklær vært mye dyrere, sier Hilde Øya.

