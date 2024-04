Liselotte kan få 20.000 kroner mer hvis hun føder etter 1. juli

Nybakte foreldre som skal ut i foreldrepermisjon, har til nå hatt to valg:

Enten en lang permisjon med 80 prosent betaling. Eller en kortere permisjon med 100 prosent betaling.

Helt konkret har de hatt dette valget: Enten 49 uker permisjon med 100 prosent foreldrepenger, eller 59 uker permisjon med 80 prosent foreldrepenger.

Liselotte Kahrs har termin 1. juli. Hun og mannen ønsker å tilbringe mest mulig tid sammen med barnet før de går tilbake i jobb. Derfor er planen å søke om en lang permisjon med 80 prosent uttak av foreldrepenger.

Men for familien Kahrs kan det få mye å si om barnet kommer før eller etter termin.

Før 1. juli vil de tape på å velge den lengste permisjonen med 80 prosent uttak av foreldrepenger.

Etter 1. juli vil det bli like lønnsomt med 80 prosent uttak av foreldrepenger som med 100 prosent uttak.

Taper 11 dager med inntekt

Fram til nå har ordningen vært slik at foreldre som velger å strekke foreldrepengeperioden, taper penger på å velge 80 prosent dekning.

Velger man 80 prosent, får man en samlet utbetaling som tilsvarer 47,2 uker – altså 11 dager mindre enn med 100 dekning.

Mange foreldre har dermed valgt å ta ut bare 49 uker med permisjon og kombinert dette med ulønnet permisjon fra arbeidsgiver. Rett og slett fordi det lønner seg økonomisk.

I forrige uke vedtok Stortinget at foreldrepengeordningen ved 80 prosent utbetaling utvides. Forslaget ble støttet av samtlige partier.

Foreldre som velger denne løsningen, kan nå være hjemme i 61 uker og én dag mot tidligere 59 uker. Dermed får foreldre i sum utbetalt like mye ved å velge 80 prosent som ved å velge 100 prosent uttak.

Mødre tar ulønnet permisjon

Forslaget om å forlenge foreldrepengeperioden for dem som velger 80 prosent, handler om å gi barnefamiliene økt valgfrihet, påpeker Åse Kristin Ask Bakke, familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– Vi opplever at dette har vært etterspurt. Mange barnefamilier kan tenke seg å ta 80 prosent, men så velger de 100 prosent fordi de ser at de taper økonomisk på det, sier hun.

Lovendringen handler dessuten om likestilling, påpeker stortingsrepresentanten.

Tall fra Nav viser en kraftig økning i bruken av ulønnet permisjon for nybakte foreldre de siste årene. Ifølge foreldrepengeundersøkelsen fra 2021 tar mer enn halvparten av mødrene ulønnet permisjon for å få mer tid sammen med barnet. Det er over 50 prosent flere enn i 2017, da andelen var 30 prosent.

Samtidig er det bare 11 prosent av fedrene som tar ut ulønnet permisjon, viser Navs egne tall.

Dermed er det i hovedsak kvinner som taper rettigheter i arbeidslivet på å ta ut ulønnet permisjon. Ulønnet permisjon vil blant annet gå ut over opptjening av ansiennitet og pensjon, påpeker Ask Bakke.

– En kan tenke at dette bare er for en liten del av livet. Men når det så skjevt rammer kvinner, er det også en likestillingskamp, sier hun.

Kan få 20.000 mer i foreldrepenger

Ved hjelp av en foreldrepengekalkulator på nettet, har Liselotte Kahrs funnet ut at hun og mannen taper rundt 20.000 kroner på å velge 80-prosentløsningen sammenlignet med 100 prosent uttak.

Dermed gjelder det å knipe igjen til termindato 1. juli, spøker hun. Da skal nemlig de nye reglene tre i kraft. «Endringen vil dermed berøre foreldre til barn som blir født eller adoptert 1. juli 2024 eller senere», heter det i lovforslaget fra regjeringen.

– Hvis vi kommer inn under nye regler, er det en bonus. Det blir et mindre tap for oss, sier Kahrs.

Liselotte Kahrs. (Privat)

For å få mest mulig tid sammen med barnet, har Kahrs vurdert å ta ut noe ulønnet permisjon utover foreldrepermisjonen. Hun er imidlertid klar over at dette kan innebære tap av rettigheter.

– Jeg snakket med en venninne i Nav som fortalte at jeg ved ulønnet permisjon kan miste andre rettigheter i systemet, som sykepenger og pensjonsopptjening, sier hun.

Liselotte Kahrs er i familie med en av LO-Aktuelts medarbeidere. Medarbeideren har ikke vært involvert i arbeidet med denne artikkelen.

