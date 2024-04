Lagt i gulvet på glattcelle og vrengt av klærne: «Ser du hvem som bestemmer nå?»

Kritikkverdig og uprofesjonelt, mener Spesialenheten for politisaker om hendelsen som fant sted i april 2022 på politihuset i Trondheim.

En fredagskveld var en beruset person nettopp pågrepet og skulle settes inn på glattcelle. Først måtte vedkommende ta av seg jakke og sko, men personen nektet. Da skal en arrestforvarer ha tatt i bruk rå muskelkraft for å tvinge klærne av, fremgår det av en fersk avgjørelse fra Spesialenheten.

«Situasjonen var rolig og vi sto og forsøkte å få [arrestanten] selv til å hjelpe til med å få av seg jakken. Vi vurderte at det ikke var noe som hastet og ønsket å bruke litt tid på at [hen] skulle ordne dette selv», beskriver en av politibetjentene i sin rapport etter hendelsen.

Plutselig grep arrestforvareren inn. Med to politibetjenter og en annen kollega fra arresten som vitner, la arrestforvareren den pågrepne i gulvet og satte knærne i ryggen hens med hele sin kroppsvekt. Mens arrestanten lå på magen ble armene bøyd bakover og jakken tatt av med makt.

«Deilig»

Etter at jakken var av, henvendte arrestforvareren seg til arrestanten og sa «ser du hvem som bestemmer nå?», samtidig som at vedkommende ble presset ned mot madrassen på gulvet.

På vei ut av cellen så arrestforvareren på sin kollega og løftet knyttnevene foran ansiktet og sa «deilig», ifølge vitnenes beskrivelser.

Hele opptrinnet ble fanget opp av overvåkingskamera i rommet.

Med videoen som bevis gikk politibetjentene til ledelsen med saken. De mente arrestforvareren hadde brukt unødig og uforholdsmessig maktbruk, og trakk særlig fram trykket mot arrestantens rygg og at vedkommende klagde på smerte.

Slettet videobevis

Trøndelag politidistrikt valgte å anmelde arrestforvareren for kroppskrenkelse, men først 22. juni 2023 ble saken sendt til Spesialenheten for politisaker. Da var det gått ett år og to måneder siden hendelsen.

– Vi ventet på en varslet anmeldelse av hendelsen fra fornærmet part og dermed gikk det for lang tid før vi oversendte saken selv. I ettertid ser vi at vi burde oversendt saken med en gang, skriver Eli Trondvold Aasland, fungerende politimester i Trøndelag politidistrikt, i en e-post til Dagsavisen.

For til tross for at videoopptaket var blitt tatt vare på etter hendelsen, var det borte da saken skulle oversendes til Spesialenheten. Opptaket hadde da vært lagret på en minnepinne som ble liggende på kontoret til en seksjonsleder i over ett år, før det til slutt ble slettet, ifølge påtalevedtaket.

Politimesteren kaller dette en intern svikt.

– Vi besluttet at videoopptaket skulle sikres og det ble gjort. Ved en feiltakelse ble videoopptaket etter en tid slettet, sier Aasland.

Kritikkverdig, men henlagt

Uten videobeviset måtte Spesialenheten derfor støtte seg på vitneforklaringene, noe som fikk betydning for bevisvurderingen, går det fram av påtalevedtaket.

De tre vitnene til hendelsen forklarte seg sammenfallende. Alle mente arrestforvareren hadde vært for hardhendt. Også seksjonslederen, som hadde sett videoopptaket i etterkant, reagerte på maktbruken, særlig at arrestforvareren hadde sittet oppå en beruset person som lå på magen.

Arrestforvareren ønsket ikke å avgi forklaring, og arrestanten svarte aldri på Spesialenhetens henvendelser.

Konklusjonen ble at den totale maktbruken var unødvendig og uforholdsmessig. I tillegg ble det påpekt at det er risikabelt å legge trykk på ryggen til berusede personer som ligger i mageleie.

Arrestforvarerens uttalelser under hendelsen var uheldige og uprofesjonelle, og atferden var kritikkverdig, mente Spesialenheten:

«[Det] innebar en maktdemonstrasjon som understreket maktanvendelsen, og er derfor et skjerpende moment (...). Videre kan den etterfølgende uttalelsen «deilig» fremstå som et uttrykk for glede over anvendelse av makt mot en arrestant. (...) Atferden er et klart avvik fra korrekt handlemåte.»

Likevel ble saken nylig henlagt på bevisets stilling.

«Etter Spesialenhetens syn forelå det imidlertid tvil med hensyn til om maktbruken gikk utover rommet for feilvurderinger som tjenestemenn har ved avgjørelser om bruk av makt.» heter det i begrunnelsen.

– Ser på rutinene

Trøndelag politidistrikt fikk kritikk for slettingen av videoen, og en henstilling om å gjennomgå rutinene sine for oversendelse av saker til Spesialenheten.

«Det ikke er nødvendig med en anmeldelse fra en arrestant for å oversende en sak til Spesialenheten. [Vitnebeskrivelsene] ga politidistriktet gode forutsetninger til å vurdere saken uavhengig av en eventuell anmeldelse fra arrestanten.» påpekes det i vedtaket.

Aasland sier de har tatt lærdom av saken.

– Vi ser nå på rutinene våre og om det er behov for en endring i disse, for å sørge for at det ikke skjer igjen.

Samtidig berømmer hun de ansatte for håndteringen.

– Jeg vil understreke at i dette tilfellet var det patruljemannskap som var vitner til hendelsen og som meldte fra videre internt og det synes vi er veldig bra, sier hun.

Hvilke konsekvenser saken har fått for arrestforvareren, ønsker hun ikke å kommentere, men sier saken vil bli fulgt opp i personalsporet.

