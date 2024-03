Politivoldssaken fra Kongsberg opp i retten igjen tirsdag

7. juli i fjor ble det klart at Buskerud tingrett hadde frifunnet den tiltalte politimannen i 30-årene. Tingretten mente at hans maktbruk i en episode på Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum var innenfor det politifolk kan tillate seg.

Det var imidlertid ikke Spesialenheten for politisaker fornøyd med. Den innstilte på at Riksadvokaten skulle anke dommen, noe som skjedde få dager senere. I oktober i fjor ble det klart at Borgarting lagmannsrett behandler anken, noe som skjer i fire dager fra tirsdag.

– Vi ser intet nytt i saken siden tingrettens frifinnende dom og har ikke behov for å kommentere den før retten starter sin ankebehandling, skriver politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en SMS til NTB.

Nye vitner

Aktor Marit Oliver Storeng mener imidlertid at to nye vitner kan forbedre bevisbildet. De to som er kalt inn, er eieren av et utested i Kongsberg og en politioverbetjent fra Oslo, skriver Aftenposten.

Sistnevnte er kalt inn som et sakkyndig vitne. Han har erfaring med opplæring i arrestasjonsteknikk og skal forklare seg om opplæring og praksis knyttet til politiets bruk av makt og maktmidler.

Eieren av utestedet skal forklare seg om sin opplevelse av den ene fornærmede tidligere på kvelden, ifølge avisa.

Konflikt med vekter

Natt til 30. oktober 2022 kom politimannen i 30-årene sammen med flere andre kolleger til bensinstasjonen, som ligger i samme bygg som kjøpesenteret Stortorvet. Der møtte han Kevin Winness Simensen samt flere andre. Han var nettopp blitt kastet ut av et utested.

Politimannen oppfattet at Simensen hadde truet en vekter som oppsøkte politiet på stedet, og at situasjonen var i ferd med å eskalere. Han gikk derfor bort til ham og tok tak i armen hans for å føre ham vekk for å få vite hva som hadde skjedd.

La Simensen i bakken

Deretter skjedde det som endte med at politimannen ble tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

– Jeg oppfattet at han umiddelbart dro seg vekk fra grepet mitt og at han ville unndra seg. Jeg oppfattet ham også som aggressiv, forklarte politimannen i tingretten.

Politimannen la Simensen i bakken. Deretter slo han ham med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Alt dette ble dokumentert på et overvåkingskamera på bensinstasjonen.

Viste fram våpen

Spørsmålet tingretten måtte ta stilling til var om dette var maktbruk som er innenfor det politiet kan tillate seg i en farlig situasjon. Politimannen mente han opplevde en voldsom motstand og at det derfor var avgjørende å få kontroll på Simensen. Forsvarer John Christian Elden la blant annet fram en kniv og en batong som skal ha blitt funnet på Simensen som bevis.

Aktor Marit Oliver Storeng fra Spesialenheten ba om 60 dagers ubetinget fengsel og sa at maktbruken «ikke kunne vært mer unødvendig». For Spesialenheten var det «helt uforståelig» at Simensen ble lagt i bakken. Hun sa også at ingenting på videoen tydet på at Simensen ville utøve vold mot noen, og at man ikke blir mer farlig bare fordi man gjør mer motstand enn ventet.

Tingretten mente maktbruken var innenfor det politiet kan tillate seg, og frifant politimannen på alle punkter – riktignok med dissens. To av tre dommere konkluderte med at politibetjenten måtte frifinnes for tiltalens hovedpunkt om betydelig voldsutøvelse. Det var en avgjørelse som møtte kritikk fra andre jurister.

Intet nytt

– Gud hjelpe meg! Hva er det den lokale tingretten har gjort, spurte leder Marius Dietrichson i Advokatforeningens forsvarergruppe.

– Jeg har ikke selv vært til stede i retten, så det er vanskelig å vurdere, men basert på videoen, er det vanskelig å se at dette ikke burde ført til en reaksjon, sa jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

I sal M11 i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo sentrum skal saken på nytt belyses gjennom fire dager i retten.