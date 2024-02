Slående om loven i Bergen

---

4

TEATER

«Politi!»,

Av Aslak Moe

Med: Reidun Melvær Berge, Kasper Skovli Botnen, Sigmund Njøs Hovind

Det Vestnorske Teatret, Bergen

---

BERGEN (Dagsavisen): «Loven slår loven slår/Stakkars faen som slaget får» het det i sangen til punkbandet Hærverk. I Bergen, byen «vest for loven» som det blir sagt i teaterforestillingen «Politi!», ble det på 1980-tallet hevdet at loven slo atskillig oftere enn andre steder. Med andre ord et svært godt utgangspunkt for en «true crime».

Fortsatt ligger den såkalte politivoldssaken som en uavklart skrustikker rundt Bergen, dens befolkning og ikke minsten Bergenspolitiet. For kunne det virkelig være sånn at det forekom rundt 360 tilfeller av politivold i Bergen årlig, slik rapporten til jurist Edvard Vogt og jusstudenten Gunnar Nordhus slo fast? Nå er Politivoldssaken i søkelyset igjen, men denne gangen på scenen.

Det Vestnorske Teatret har planlagt en hel trilogi om politiet i Bergen, hvorav «Politi!» er den første delen, skrevet og regissert av Aslak Moe og lagt opp som løssnippet dokumentarteater. Det er et medrivende, underholdende, tankevekkende og ikke minst debattinitierende anslag til de to neste teaterstykkene, som neppe kan bli laget om man ikke har trykket på denne verkebyllen først.

Pepperkakebyen vest for loven, eller Bergen som den også kalles, får hard medfart i Det Vestnorske Teaterets oppsetning av «Politi!». (Andreas Roksvåg)

Grunnlaget for den 12.000 sider lange rapporten til Vogt og Nordhus var fra begynnelsen av 1970-tallet. Etter at rapporten ble de eksplosive påstandene ble offentliggjort i 1981, har selvsagt tilliten til forskerne, men også selve påstandene, politiets forsvar og kildenes troverdighet bølget fram og tilbake i det offentlige ordskiftet og i retten.

Det vestnorske teatrets oppsetning «Politi!» er på ingen måte et endelig ord i denne saken. Snarere er det en forenklende fortelling, men også en granskning av et uhyre stort og sammensatt sakskompleks, og det turneres på en underholdende og lettbeint måte. Med tre skuespillere som briljerer i måten de dels skisserer, dels karikerer og agerer sakens viktigste persongalleri, blir «Politi!» så vel en vekker som en påminnelse om akademias gråsoner og maktmisbrukets grenseoppganger. I de fartsfylte passasjene som aldri tipper over i mas eller farse, belyses alle sider og parter ved Politivoldssaken på snedig og systemkritisk vis.

Reidun Melvær Berge i Det Vestnorske Teaterets oppsetning av «Politi!», om politivoldssaken i Bergen. (Andreas Roksvåg)

Aslak Moe har spesialisert seg på å skape teater basert på virkelige hendelser, og har tidligere satt opp stykker som «Saman skal vi leve» – om Arve Beheim Karlsen-saken. Når det kommer til politivoldssaken, som ble etterfulgt av de såkalte boomerang-sakene hvor en rekke av rapportens kilder ble dømt for falsk forklaring – og Høyesteretts frifinnelse av disse igjen – er han langt fra den første til å behandle dette kunstnerisk.

Trond Kvist og Gunnar Vikene lagde dokumentarfilmen «Boomerang» i 1985. Klipp fra denne brukes blant annet i forestillingen. Kildegrunnlaget består for øvrig av en rekke dokumentarbøker, av intervjuer gjort med kilder og andre, journalistiske arbeid og til og med et tidligere teaterstykke, «Politi! Politi!» fra 1989. Også de for saken og debatten viktige NRK-programmene «Ungdommens Radioavis» og «På sparket» blir gjenskapt på scenen med blant andre Arne Wam og Per Øyvind Heradstveit. Begge portretteres her av Sigmund Njøs Hovind, den ene av de tre skuespillerne som til sammen turnerer nær tretti forskjellige roller, inkludert to avishus, et politikammer og seg selv.

Reidun Melvær Berge og Kasper Skovli Botnen er de to andre skuespillerne. Med dødsforakt for et villnis av norske dialekter og sosiolekter, og for karakteristisk lesping, hersketeknikker og tordentale, gjør de flere tiår av norsk historie sprelsk levende gjennom måten de karikerer fargeklatter og tørrpinner, akademikere, politimenn, journalister og jurister.

Byen er Bergen og scenograf Mari Hesjedal har i stykket bygd den opp som – selvsagt – en pepperkakeby med en fantastisk fin anvendelighet. Viktige hendelser i Politivoldsakens bakteppe og historie er bygd i pepperkakedeig, som «Gyldenprisaksjonen» i 1971, rivningen av Fosswinckelsgate, injuriesaken mot Morgenavisen og så videre. Også selve rapporten er «trykket» i pepperkakedeig. Navn og hendelser knytter teaterstykket opp mot et hjemmepublikum som kanskje kjenner og husker mye fra før, men Aslak Moe og Hesjedals valg gir også en enkel innføring til den som ikke har like god kjennskap til saken eller til byens nyere historie. Og relativt nytt er mye av dette.

Kasper Skovli Botnen, Sigmund Njøs Hovind og Reidun Melvær Berge i Det Vestnorske Teaterets oppsetning av «Politi!», om politivoldssaken i Bergen. (Andreas Roksvåg)

Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensens bok «Politivoldssaken. Norges største forskningsskandale» fyrte på nytt opp under debatten i 2019, da den radbrakk forskerne og kildematerialet og all troverdighet knyttet til saken. På scenen blir boken raskt en del av så vel scenebildet som dialogen og debatten i «Politi!», når Frode Helmich Pedersen, som slaktet boken og kalte den et «nidskrift», inntar scenen i Njøs Hovinds skikkelse.

De tre skuespillerne gjør en bragd i denne oppsetningen, og løser en vanskelig oppgave uten å ty til for store fakter eller unødige parodier. Det er ikke nødvendigvis gjenkjennelsen som er det viktigste, og forventningene om den illusjonen brytes da også fra første stund når de introduserer seg som Reidun, Sigmund og Kasper. Det er snarere avtrykket hver enkelt karakterbeskrivelse etterlater og hva som bringes til torgs av argumenter og motargumenter, kort sagt den store fortellingen om fortellingen, som er vektlagt. Det er en riktig avgjørelse.

Sammen med virkemidlene med pepperkakebyen som bakteppe, og bruk av både video i sanntid fra for eksempel volden som ble utøvd mot unge radikale demonstranter (her formet som pepperkakemenn og -kvinner) og arkivopptak fra sterke kildeintervjuer og andre relevant dokumentasjon, dras vi inn i en historie og et sakskompleks ingen forfatter kunne funnet på. Aslak Moes manus er stramt, men samtidig rikholdig og med store rom for improvisasjon, og skuespillerne balanserer kløktig mellom innlevelse i tredjepersoner eller førstehånds fortellerstemmer.

Fra Det Vestnorske Teaterets oppsetning av «Politi!», om politivoldssaken i Bergen. (Andreas Roksvåg)

Politivoldssaken er ikke evig fascinerende bare på grunn av rapportens opprinnelige vekt, svarene den søkte og beskyldningene som fulgte i kjølvannet. Det er snarere alle spørsmålene som henger igjen, kildenes beskrivelser, politimaktens forsvar og mulige ansvarsfraskrivelse. Og det handler om Bergen, en by som ikke er fremmed for å være navlebeskuende, og hvor egoene vannes rikelig enten de vokser seg store innen akademia, jussen, politiet eller rådhuset, eller de er opponenter til disse igjen. Slik blir dette både en kjærlighetserklæring til Bergen som en tilsynelatende evig slagmark, og en systemkritisk og humoristisk gjennomgang av en av nyere norsk histories mest omtalte og omdiskuterte saker. Det gjør «Politi!» relevant for flere enn de som daglig strekker beina på Torgallmenningen.

Aslak Moe og Det Vestnorske Teatret har ikke som mål å gi noen nye svar eller avdekke nytt materiale. Sakskomplekset er stort, og den timelange forestillingen føles i knappeste laget, nærmest som en «politivoldssaken for dummies». Vi hadde tålt mer, både av nidviser, anekdoter, paradoksene og ikke minst skjebnene som denne historien – og byen vest for loven – er full av. Men til å være første avsats i trilogien, gir den mer enn nok å skue utover i påvente av de to neste forestillingene.