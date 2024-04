Støre-tale utsatt av Gaza-demonstranter: – Uenig i at vi ikke gjør mye

– Stengte dører for krigsprofitører, ropte aksjonistene utenfor Oslo Kongressenter.

Arbeiderpartiets landsstyremøte, som avholdes på Folkets Hus i Oslo to dager denne uka, ble utsatt nesten en time på grunn av Gaza-demonstrasjoner utenfor på Youngstorget.

Budskapet fra demonstrantene var, ifølge NTB, at Norge bryter folkeretten ved å tjene penger på Israels krigføring, både gjennom oljefondets investeringer i bosetninger og våpenselskaper, og ved direkte salg og import av bosetningsvarer.

Støre og mange andre landsmøtedeltakere havnet på utsida av demonstrasjonen, og kom seg etter hvert inn i salen via en sidedør. Likevel raser ikke Støre mot demonstrantene.

– Det er fint er å bo i et demokrati hvor alle kan si akkurat hva de mener om politikken som føres. I andre land ser du at demonstranter, de går det ikke bra med, sier Støre til Dagsavisen.

– Kan dere gjøre mer?

– Jeg er uenig i at ikke vi gjør mye. Norge oppfattes nok som et av de landene som er mest engasjert og har flest innganger til å gjøre det vi kan for å bidra til at denne fryktelige krigen slutter. Vi er ikke den store aktøren, men vi har kontakter, og vi har kunnskap som gjør at vi kan gjøre en forskjell, og det gjør vi alt for å få til, sier han.

Aktivister har samlet seg for å blokkere landsstyremøtet i Arbeiderpartiet Rundt 50 aktivister samlet seg for å blokkere landsstyremøtet til Arbeiderpartiet på Folkets Hus i Oslo. (Heiko Junge/NTB)

Trygghet og frihet

Stikkordene for Støres tale til landsstyremøtet var høyresidas reverseringer, sikkerhet og skole. Han snakket også om optimisme på vegne av norsk økonomi, og om hvordan summen av sosialdemokratiet er «trygghet og frihet».

– Det vi ser i Sverige, med gjenger og kriminalitet, er fullstendig uakseptabelt, og vi vil ikke ha det her, sa Støre i sin tale.

Denne helga har det kommet signaler fra nestlederne Jan Christian Vestre og Tonje Brenna, henholdsvis om mer disiplin i skolen og det Brenna mener er misforstått snillhet i sosialpolitikken. Og i sin tale mandag snakket Støre om mer politi.

– Er ikke dette høyrepolitikk?

– Overhodet ikke. Det er helt gjenkjennelig Arbeiderpartipolitikk at vi skal stille krav og stille opp. Det har aldri vært sosialdemokratisk politikk at vi ikke skal stille krav til folk, sier Støre.

– Det er et viktig signal å sende. Det handler om å få mer orden i skolen og å trygge lærerens posisjon i klasserommet. Vi har startet med å ta mobiltelefonen ut av hverdagen. Å gi folk adgang til en trygg skoledag er kjernen i sosialdemokratisk politikk, sier han.

– Disiplin er vanligvis ikke et fyndord for sosialdemokratiet?

– Det leser jeg litt forskjellig. I denne bevegelsen må du også ha disiplin når det handler om læring og folk har forventninger om orden og trygghet. Men det handler ikke om en sånn disiplin som ikke ser folk. Tvert imot. Vi skal stille krav og stille opp. Det er forskjellen.

Skolemat

Samtidig er skole er mer enn bare disiplin, også for Støres Ap. I sin tale sendte statsministeren et stikk til Høyre-kommunene som har fjernet gratis skolemat etter at de vant valget i fjor høst. Støre mente det Høyre-kommunene driver med er «reversering», noe han selv stadig blir beskyldt på.

– Skolemat gir lik adgang til måltid og spise fellesskap. Har du spist godt, så lærer du bedre. Alle disse tingene henger sammen, sier Støre.

– Vurderer du skolemat som nasjonal politikk?

– Det er jo i første rekke kommunene som eier skolene som er ansvaret for det, men vi får se på konsekvensene av det som skjer nå, sier han.

Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer på kritikken i en uttalelse. Han mener at vi nå må sørge for at skolen preges av ro og læring, skriver NTB.

– Da handler det om politiske prioriteringer. Jeg står godt i at Støres svar er gratis skolemat, mens vårt svar alltid har handlet om å stille krav til at lærerne skal ha fordypning i faget de skal undervise i, gi lærerne nye karriereveier i skolen, stille krav om at elevene må møte på skolen med mindre de er syke og hvor innsatsen skal settes inn tidlig, ikke sent, sier Asheim.

Arbeiderpartiets landstyremøte Statsminister Jonas Gahr Støre fikk svært mye applaus under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo kongressenter mandag. (Terje Bendiksby/NTB)

Misfornøyde med ledelsen

Søndag omtalte VG Jan Christian Vestres lenge bebudede strategidokument, med navnet «Et trygt og rettferdig Norge. Veien mot stortingsvalget i 2025 og lokalvalget i 2027». Ifølge VG handler den blant annet om at partiet skal løse folks problemer og ikke forsvare systemer. Det norske folk skal få bedre råd, er en av veiene framover for å reise partiet igjen, mens skolen skal få mer læring.

«Vi skal snu utviklingen med for dårlige skoleresultater, gjenreise respekt for læreren, få tilbake mer disiplin i klasserommene og sørge for at flere gjennomfører skoleløpet. Skolen skal være mobilfri, og elevene skal ha flere fysiske skolebøker», står det i dokumentet, ifølge VG.

Mandag kom det fram at en intern Ap-undersøkelse viser at mange velgere er misfornøyd med ledelsen i partiet. På spørsmål om hvorfor tidligere Ap-velgere nå ikke vil stemme på partiet, svarte 32 prosent at grunnen er at de er misfornøyde med ledelsen. Like mange svarere at Ap har mistet fokus på verdiene sine, skriver VG.

Men inne på landsstyremøtet er støtten unison. Det var trampeklapp før Støre skulle tale, og da han forlot talerstolen etter snaue tre kvarter, møtte han applaus og jubel fra partifellene som varte i ett minutt og ni sekunder.

