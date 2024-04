Gamle sanger til en tyngre beat

Demonstrantene utenfor Folkets Hus vant showet og fikk utsatt statsminister Jonas Gahr Støres tale til Arbeiderpartiets landsstyre, som er samlet i Oslo for å begynne på den lange valgkampen mot 2025. Det var tilløp til kaos da inngangen til Borgen på Youngstorget ble sperret.

Demonstrantene fikk sine 15 minutter og vel så det i rampelyset med sin mer enn rettferdige harme og fortvilelse over situasjonen på Gaza. Kritikken som rettes mot Arbeiderpartiet og regjeringen − Ap hør, barn i Gaza dør! − illustrerer egentlig godt hvordan det er å være Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har vært internasjonalt ledende i sin kritikk av Israel og krav til FN om handling, men noen vinner likevel kampen om oppmerksomheten med budskap om at det ikke gjøres nok. Best, men ikke god nok.

Når avsender mangler tillit, oppfattes ikke alltid budskapet

Støre inntok talerstolen i Folkets Hus en time forsinket. Det var en pris for ytringsfrihet og demokrati som var vel verdt å betale. Og en viktig påminnelse om at alvor langt borte har stor påvirkning på oss her hjemme. Mer enn noen gang henger alt sammen med alt.

Det har snart gått ett år siden Støre ble trampeklappet inn som leder på samme sted under fjorårets landsmøte i Arbeiderpartiet. Det ble vedtatt ny politikk, satt ny kurs. Men året har vært en gedigen skuffelse. Kaos i egne rekker med skandaler og avganger, og et mageplask av et kommunevalg i høst, har dominert når Støre egentlig burde innkassert gevinst for sterk og klar styring i en skummel og stormfull tid.

Ingen av hans to nye nestledere, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, står sterkere nå enn de gjorde for ett år siden da de fikk opprykket til partiets ledelse. Oppslutningen på meningsmålingene er trøstesløst lav. Historisk lav og stabilt under 20 prosent. Der har partiet oppholdt seg det siste halvannet år. Støre selv får juling i partiets egne undersøkelser når de spør velgerne om hvorfor de har snudd ryggen til Arbeiderpartiet. Noe må gjøres.

Nestleder Vestre har svart med å lage et slags nytt notat, et politisk konsentrat, for hvordan partiet skal bli en bedre utgave av seg selv, bli store igjen og vinne valgene som kommer. «Et trygt og rettferdig Norge» er navnet på planen som skal sikre Støre makt framover.

Ett år etter landsmøtet og ett år før neste valgkamp har partiet et sterkt behov for å vise handlekraft: «Se, vi har en plan − og den er her helt konkret i A4-format. Med mange punkter og ord!». Det er kanskje ikke ny politikk bare 11 måneder etter at partiets øverste organ møttes, men et budskap tilpasset og spisset i en svært omskiftelig tid.

Trygghet. Og rettferdighet. Ordene presiseres av Støre. Det loves bedre råd til Ola og Kari, og kontroll på kraften. Kriminaliteten fra Sverige skal stagges. Mobiltelefonen og digitaliseringen av skolen opptar mange og er satt på dagsorden. «Det som er viktigst for folk er det som er viktig for oss», sa Støre til sitt landsstyre. Partiet svarer nå ut det befolkningen er mest opptatt av. Men lytter folket lenger?

Kjernen i budskapet fra Støre og Arbeiderpartiet er langt på vei den samme som før. Til å kjenne igjen siden partiets fødsel i 1887, var et poeng i Støres tale. Mest av alt er det en gammel plate med en ny beat partiet nå spiller og som Støre framførte i sin tale til landsstyret. Mange i arbeid, små forskjeller, høy tillit, sterke fellesskap er kjente toner, men krig i Europa og en utrygghet som sprer seg i samfunnet, må adresseres. Ansvaret ble tatt med full kraft fredag da planen for forsvaret av Norge ble lagt fram. Det skal etter alle solemerker inngi tillit og skape oppslutning. Men vil det ha effekt på regjeringens posisjon?

Arbeiderpartiet «skal være et bredt, moderne, raust, styringsdyktig og samfunnskritisk parti» heter det i Vestres plan. I tillegg til andre løfter om hva partiet har vært og skal være. Bedre sammen enn hver for oss. Yte etter evne, få etter behov. Rom for alle, med blikk den enkelte. Sa Støre. Det snubles snart i haugen av fyndige slagord. Ordene er mange og høyttravende når partiet skal snakke til sitt folk. Og partiets ledertrio er gode med dem. Men målingene forteller jo at de ikke treffer med retorikken. Når avsender mangler tillit, oppfattes ikke alltid budskapet. Ord er makt, men kan også være avmakt.

Partiet er nå for de brede lag, ikke lenger for «vanlige folk», det begrepet virker begavet. Mens Høyre er for milliardærene, sa Støre og ga dem inn for valgløftebrudd, skolematkutt og for å snakke ned Norge. Det er språk fra Støre som folk forstår.

