Nå legger Ap strategien mot 2025: – Den lange valgkampen er i gang

Etter valgnedturen i fjor bestemte Arbeiderpartiet seg for å sette i gang et omfattende strategiarbeid, ledet av nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre. Det arbeidet er nå i gang, og søndag og mandag møtes sentralstyret i Arbeiderpartiet på Sundvollen for å diskutere det.

– Vi jobber på. Jeg har vært rundt i alle fylkespartiene nå, unntatt ett som står igjen. Og vi har sett på hva våre søsterpartier i andre land gjør. Nå begynner vi vel å se en mulig vei framover for vårt kjære parti, sier Vestre til Dagsavisen, mens han er på vei utover mot Sundvolden søndag kveld.

Møtet i sentralstyret begynte klokka 17 søndag og var ferdig mandag ettermiddag.

– Hva har du fått høre hos fylkespartiene?

– Det går en del på konkrete politiske saker. Så handler det en del om kommunikasjon, og å være tydelige på en del saker som er viktige for folk. Programkomiteen jobber jo med å forme ny politikk.

Dermed er programarbeidet og strategiarbeidet atskilt, hvor hovedansvaret ligger på hver sin nestleder, Vestre tar strategien, og Tonje Brenna tar programmet.

– Alltid i bevegelse

Likevel er også strategiarbeidet politisk. Vestre forteller at flere av sakene han har fått innspill om fra fylkeslagene er de som har vært mye framme i mediene og samfunnsdebatten den siste tida.

– Det går på utvikling av velferdsstaten og hvordan vi skal inkludere flere i arbeidslivet. Det er en økende bekymring for ungdomskriminalitet, og så er folk opptatt av den økonomiske politikken, og energi, sier han.

– Energipolitikken, er ikke den spikra?

– Vi er alltid i bevegelse. Norge endrer seg og vi endrer oss. Det tror jeg det kommer til å bli stort engasjement om. En ting er strømprisene og hvordan vi sikrer nasjonal kontroll, og bidrar til at vi har nok kraft. Det blir et viktig tema.

– Det er stor tilslutning til å samle laget, bygge og se framover. Vi har jo vært gjennom noen krevende år, sier Vestre.

Sist meningsmåling viser at Arbeiderpartiet har rundt 20 prosent av velgerne med seg. Det er omtrent på nivå med tilstanden i november, da partiet bestemte seg for å sette i gang dette strategiarbeidet. Ved valget i september fikk Arbeiderpartiet 21,6 prosent av stemmene, og det er partiets dårligste valg på 99 år.

– Så har vi vært veldig lite opptatt av å se oss tilbake og skryte av det vi har gjort. Vi skal ikke forsvare systemene, men være utålmodige for positiv forandring, sier Vestre.

Flertallsregjering

Martin Kolberg fylte 75 år denne helga. I et portrettintervju i Dagsavisen argumenterte han for at Norge trenger en flertallsregjering. Og at det må til for å kunne vinne valget i 2025.

– Hvis jeg kan få uttrykke et bursdagsønske, så har jeg egentlig bare ett, sa Kolberg, og pekte på nettopp en flertallsregjering.

For å få til det må SV bli med i regjeringen.

– Jeg lytter til Martin jeg, han er en klok og vis og innsiktsfull mann, sier Jan Christian Vestre.

– Hvordan vi skal samarbeide og hvem vi skal samarbeide med for et rødgrønt solidaritetsprosjekt skal vi avklare i god tid før valget. Og diskutere det grundig, selvfølgelig, sier han.

– Så er jeg enig med at vi må være tydelig på sosialdemokratiske verdier. Samtidig må vi kommunisere det på en måte som treffer velgere i dag. Vi må snakke om solidaritet på en måte som treffer livene folk lever, sier han.

– Hvordan da?

– Samfunnet har jo blitt mer individualisert, blant annet fordi sosialdemokratiske ideer har vunnet fram. En ting er slagordene våre, men en annen ting er hvilke konkrete reformer og løsninger som treffer folks behov. Da er det viktig at vi er et utålmodig reformparti som ser framover, sier han.

Lov å diskutere ledelsen

Sammensettingen av ledelsen har ikke vært noe stort tema i strategiarbeidet så langt, forteller Vestre.

– Vi har takhøyde i Arbeiderpartiet for å diskutere hva man vil. Jeg opplever ikke at ledelsen har vært noe tema i de møtene jeg har vært i. Men jeg har understreket at det er lov å si det en vil.

– Diskusjonen om arbeidslinja, blir den viktig her?

– Den kommer vi nok helt sikkert til å diskutere inn mot landsmøtet. Da må vi ikke diskutere slagord og overskrifter, men innhold. «Arbeid til alle» har vært vårt viktigste prosjekt og er det fortsatt. Vi har en halv million nordmenn som er utenfor arbeidslivet, og vi skal ha verdens beste velferdsstat for de som ikke kan jobbe. Så er det en del som vil inn, men ikke får det til. Det mener jeg er et ansvar vi skal ta. Da trengs det politikk, og da kan vi ikke overlate utviklingen til markedskreftene.

– Hva er veien videre for dette arbeidet?

– Den lange valgkampen er i gang. Programkomiteen jobber, vi skal ha landsstyremøte i slutten av april, hvor vi skal ta en avgjørelse på veien videre, sier han.

