Fisket 790.000 makrell i Oslofjorden

Det viser foreløpige resultater i den første undersøkelsen av fritidsfisket i Oslofjorden, gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Fritidsfiske kan ha store effekter på fiskebestander, konstaterer HI-forsker Alf Ring Kleiven.

I Oslofjorden har bestanden av torsk blitt «betydelig redusert de siste tiårene», påpeker han.

– I en slik situasjon, der man ønsker å bygge opp bestanden, er det viktig at minst mulig fiskes opp. Å ha områder i Oslofjorden der det er forbud mot fiske, kan bidra til økt overlevelse og økt størrelse på fisken. Dette vil være positivt for hele økosystemet, anbefaler Kleiven.

– Bør et slikt fiskeforbud gjelde for alle arter?

– Ja, ikke noe fiske – for verken fritids- eller yrkesfiskere, svarer Kleiven.

Lokale fritidsfiskere

Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk er en viktig del av kystkulturen i Norge, og det er lagt godt til rette for slikt fiske.

For fiske til egen husholdning er det ikke fastsatt kvoter så lenge det brukes håndsnøre, fiskestang og lignende håndredskaper.

Fritidsfiskere har også lov til å fiske med garn, teiner, ruser og line. (NB! For Oslofjorden er det restriksjoner i bruken av garn.)

Norske fritidsfiskere kan dessuten selge fangst for inntil 50.000 kroner i året.

Samtidig er det ingen avgift i Norge for å drive rekreasjonsfiske i sjøen – verken for utenlandske eller norske statsborgere, går det fram av regjeringens nettsider.

Hvor mange fritidsfiskere som bruker Oslofjorden, vet ikke HI-forskerne, men i løpet av det året de gjennomførte sin undersøkelse, intervjuet og observerte de til sammen nærmere 1.500 stykker på land og i båter ulike steder i fjorden – fra svenskegrensa til og med Vestfold, inkludert Drammensfjorden og Indre Oslofjord.

– De vi intervjuet er kun et tilfeldig og lite utvalg av alle som fisker i Oslofjorden, påpeker Kleiven.

– Hvem er alle disse fritidsfiskerne?

– De fleste overnattet i sitt eget hjem natten før de ble intervjuet, så de fleste bor lokalt og er ikke turister, svarer Kleiven.

HI-forskerne kunne også se at det var flere menn enn kvinner, og at det var et stort spenn i alder.

– Vi spurte ikke om deres motivasjon for å fiske, sier Kleiven.

Mest makrell på kroken

Men han og de andre HI-forskerne spurte fritidsfiskerne om mye annet, og noterte seg også hvilke fiskeslag de hadde landet – til sammen hele 21 arter, blant annet en rekke flyndrearter, sild, leppefisker, sjøørret og hyse.

Det var likevel klart mest sei, torsk, lyr og makrell, som fritidsfiskerne kunne vise fram.

– Dere anslår at det grovt regnet ble landet rundt 10 tonn sei, 27 tonn torsk, 31 tonn lyr og 273 tonn makrell i løpet av det året undersøkelsen deres pågikk. Vil du betegne det som små eller store fangster?

– Det er vanskelig å si. Vi har ikke noe tidligere å sammenligne med, svarer Kleiven.

HI-forskerne kan heller ikke sammenligne omfanget av fritidsfisket med det kommersielle fisket i samme område, for de har så langt ikke hentet ut tall for det.

Antallet fisk som fritidsfiskerne dro på land i løpet av det aktuelle året, er likevel relativt imponerende. Blant annet estimerer HI-forskerne at det da kan ha blitt landet over 790.000 makrell med stang og snøre.

Grove anslag tilsier også at nærmere 70.000 sei, i overkant av 30.000 lyr og enda litt flere torsk, ble del av fritidsfiskernes fangst.

– Torsk og lyr kan vi betegne som mer lokale arter, som er mer sårbare for fiske enn for eksempel makrell, som er vandrende og har et stort utbredelsesområde i hele Nordsjøen, kommenterer Kleiven.

Mye små fisk

Makrell kan bli inntil 3,5 kilo, men en vekt på rundt ett kilo er det vanlige, ifølge Havforskningsinstituttets nettsider. Makrellene som fritidsfiskerne dro opp av Oslofjorden da HI-forskerne fulgte fritidsfisket på nært hold, var jevnt over langt mindre – rundt 300 gram.

Heller ikke gjennomsnittsvekten for lyr, sei og torsk var i nærheten av det disse artene kan komme opp, men i stedet godt under ett kilo for alle de tre slagene.

– En stor andel av fisken som er i Oslofjorden er små. Det er ikke et sunnhetstegn. Et velfungerende økosystem har bred alders- og størrelsessammensetning, påpeker Kleiven.

For en rekke fiskeslag – som torsk, er det regler for minstemål. Disse reglene gjelder også i stor grad for fritidsfiskere.

Hensikten med minstemålene er at «flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg», ifølge Fiskeridirektoratet.

I praksis innebærer det at hvis fisken som havner på kroken er under en viss størrelse, må den slippes ut i vannet igjen. For torsk er den kritiske lengden 40 centimeter.

Likevel var omtrent halvparten (49 prosent) av torsken som HI-forskerne fant hos fritidsfiskerne i Oslofjorden, under denne lengden.

Samtidig var det bare 16 prosent av fritidsfiskerne som svarte korrekt da de ble spurt om hva minstemålet for torsk var.

Innførte torskeforbud

– Bør det bli iverksatt strengere oppsyn med fritidsfisket i Oslofjorden?

– Det er ikke direkte vårt bord, svarer Kleiven.

Samtidig påpeker han at det har skjedd endringer siden HI-forskerne sjekket fritidsfisket.

– Vår undersøkelse ble gjort fra 1. april 2018 til 31. mars 2019. Sommeren 2019 ble det innført forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden, med noen unntak for yrkesfiske, sier Kleiven.

– Hvordan har dette forbudet fungert?

– Siden torskefredningen i 2019 har ikke jeg hørt om noen som har blitt tatt for ulovlig fangst av torsk – selv om det er mange kilder som sier at torsk fortsatt blir fisket, men ukjent hvor mye, svarer Kleiven.

Fiskeridirektoratet bekrefter overfor Dagsavisen at de «har tips som går på at fritidsfiskere fisker med stang fra land der det da er sannsynlig at det fanges torsk».

Men …

«Vi har på våre kontroller så langt ikke kunnet avdekke noen brudd på dette», opplyser Fiskeridirektoratet også.

– Er funnet regelbrudd

Samtidig er det ikke alle yrkesfiskere som bare har rent mel i posen.

«Det er på kontroller funnet regelbrudd der det er mer enn 5 prosent innblanding av torsk i rekefangster», opplyser Fiskeridirektoratet.

Fritidsfiskere som eventuelt måtte ignorere forbudet mot å fiske torsk, skal heller ikke føle seg for trygge på at de slipper unna med det.

«Vi har så langt i år gjennomført flere kontroller i området nettopp med fokus på torsk, og det er planlagt flere kontroller i tida framover», opplyser Fiskeridirektoratet.

På spørsmål om hvilke reaksjoner de som måtte bli tatt på fersken risikerer, svarer Fiskeridirektoratet at «saksbehandling i de ulike sakene vil gi forskjellige reaksjoner.»

I 2022 ble forbudet mot å fiske torsk i Oslofjorden, og andre restriktive tiltak i fjorden, evaluert av Fiskeridirektoratet.

«Havforskningsinstituttet ser i sine data ingen tegn til at bestandssituasjonen er endret for torsk i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord siden tiltakene ble innført i 2019. Instituttet utelukker ikke at tiltakene kan ha bidratt positivt, men peker på at 2-3 år er vel knapp tid til å forvente effekter på en skala som vil kunne observeres i disse dataseriene», skriver Fiskeridirektoratet i denne evalueringen.

– Er under press

I evalueringen blir det dessuten påpekt at det «i tillegg til fisketrykk både fra fritidsfiske og yrkesfiske», også er andre faktorer som påvirker bestanden av torsk i Oslofjorden.

«Høyere temperatur er en av disse. (…) Nye data viser at arten opplever et kraftig økt stress selv ved små økninger i temperatur.»

Det ble også påpekt at «habitatene i fjorden er under press både (…) gjennom påvirkninger i form av næringssaltutslipp og formørkning av kystvannet».

– Kommer Havforskningsinstituttet til å følge opp undersøkelsen om fritidsfisket i Oslofjorden på noe vis?

– Det er ikke gjort lignende undersøkelser etter denne, svarer HI-forsker Alf Ring Kleiven.

– Det kunne vært nyttig med en oppfølgende undersøkelse for å se om fisket har endret seg etter at torskefredningen ble innført. Men det er ikke finansiering til dette på nåværende tidspunkt.

