Rødt Oslo: Steiler over byrådets konkurranseutsetting av fire sykehjem

Det forrige byrådet, hvor Ap, SV og MDG var partnere, med Rødt som budsjettpartner, innførte et forbud mot konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo. Nå sørger det nye borgerlige byrådet for at det igjen blir tillatt å konkurranseutsette sykehjem.

Kommersiell eier

Bystyret vedtok i sitt møte 13. desember å be byrådet om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024.

– I møte med Fagforbundet Oslo fikk vi høre at det er umulig å vite hvilke seks sykehjem som blir valgt ut, men i og med at antallet er såpass høyt (6 av 15 kommunalt drevne langtidshjem) vil det påvirke svært mange mennesker. sier Rødts gruppeleder, og nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri i Rødt Oslo til Dagsavisen.

– Det er illevarslende er at byrådet i Oslo har, i motsetning til høyrebyrådet i Bergen, ikke sagt noe om ansattes reservasjonsrett mot å bli overført til ny kommersiell eier, og få en tilsvarende jobb et annet sted i kommunen, sier Rødt-politikeren.

Les også: Rødt: – På tide å ta tilbake kontrollen på leiemarkedet

Reservere seg

Mobasheri er bekymret over hvordan lønn og arbeidsforhold blir for de ansatte når fire sykehjem skal konkurranseutsettes.

Vi vet at helsefagarbeidere fikk bedre lønn da vi tok tilbake kontrollen over de private kommersielle sykehjemmene i Oslo. — Siavash Mobasheri, Rødt Oslo

– Vi vet at helsefagarbeidere fikk bedre lønn da vi tok tilbake kontrollen over de private kommersielle sykehjemmene i Oslo. I fjor overtok Oslo kommune det siste kommersielt drevne sykehjemmet – Oppsalhjemmet. Helsefagarbeidere Melche Gem Kitane og Sigrid Esteban gikk opp henholdsvis 90.000 kroner og 70.000 kroner mer i året da kommunen overtok. I alt gikk hele 62 ansatte opp i lønn, mens en lærling firedoblet sin inntekten, sier Mobasheri.

Nå skal Sykehjemsetaten legge fram sin liste, så skal høyrebyrådet velge ut fire sykehjem fra denne listen.

– Samtidig er det uro blant ansatte som lurer på om det er nettopp de som får kutt i helg- og kveldstillegg, pensjon eller mister kolleger på jobb, sier han.

– Vil høyrebyrådet i Oslo sikre at frivillighet ligger til grunn når de skal konkurranseutsette fire kommunale langtidshjem, og sørge for at de ansatte er veldig godt opplyst om hva det vil si å bli med over til det private kommersielle. Nå må høyrebyrådet svare på om de vil stille krav om at nye kommersielle sykehjem skal ha lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tilsvarende som i kommunale sykehjem, sier han. spør Mobasheri.

Rødt har kommet med flere forslag, som de mener har stor betydning for ansatte og tillitsvalgte og som de vil fremme for bystyret.

Byrådet må sørge for at de ansattes organisasjoner involveres i privatisering/ konkurranseutsettingsprosesser som byrådet vil gjennomføre. Byrådet må nedsette anskaffelseskomiteer hvor de ansatte er representert ved alle sykehjem hvor driften skal privatiseres.

Byrådet må sørge for at det ligger krav om åpenhet i anbudsprosessene, slik at kvalitet i tjenesten kan måles så objektivt som mulig og at muligheten for demokratisk kontroll ikke uthules.

Byrådet må utforme anbudsdokumentene slik at kvalitet vektes høyere enn pris, og at det er mulig å avvise mottatt tilbud hvis det er åpenbart at kvaliteten på tjenesten vil være dårligere enn kommunal standard for øvrig.

Byrådet må sørge for at kontraktslengdene begrenses, slik at det er mulig å ha politisk kontroll hvis samfunnsmessige forhold tilsier endringer i tilbudet til befolkningen.

Høyere kvalitet

Byrådet mener at et større innslag av private aktører i helse- og omsorgstjenestene vil bidra til et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne, og høyere kvalitet for brukerne. Byrådet ønsker en konkurranse som legger til rette for innovasjon og nye måter å jobbe på, som også kan gjøre de offentlige tjenestene bedre.

Når vi får oversendt forslagene fra etaten, vil vi vurdere dem og ta en beslutning om hvilke fire sykehjem som skal konkurranseutsettes. — Saliba Andreas Korkunc (H), byråd for helse

– Sykehjemsetaten har fått utsatt frist til 5. april med å levere sitt forslag om hvilke kommunale sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting. De aktuelle sykehjemmene skal foreslås ut fra et sett av kriterier, som er utarbeidet av en partssammensatt arbeidsgruppe. Når vi får oversendt forslagene fra etaten, vil vi vurdere dem og ta en beslutning om hvilke fire sykehjem som skal konkurranseutsettes, sier Saliba Andreas Korkunc (H), byråd for helse til Dagsavisen.

– Det er viktig for byrådet at dette blir gjort på en skikkelig måte som ivaretar de ansatte. Derfor har arbeidstakerorganisasjonene vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utvelgelsen.

Byrådet utreder nå hvilke krav som skal stilles i konkurransen.

– Det er et stort og omfattende arbeid hvor det er behov for å gjøre mange avklaringer. Av hensyn til konkurransen og leverandørene, kan jeg ikke gå ut med detaljer før alt er ferdig utredet, sier byråd Saliba Andreas Korkunc.

Saliba Andreas Korkunc (H) er Oslos helsebyråd. (Aslak Borgersrud)





Les også: Putin «måtte» ta Krim. Russland-ekspert gir svar på hvorfor

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen