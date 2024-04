Tror bruk av innleid arbeidskraft har gjort nordmenn mer skeptiske til EØS-avtalen

Nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen. Likevel ville under halvparten stemt for å beholde EØS-avtalen dersom det var folkeavstemning i dag. Det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag fra Dagsavisen.

– Det viser nok hvorfor det er viktig med den pågående utredningen, slik at vi kan få nok kunnskap om oppsider og nedsider ved avtalen. Landsmøte vårt som ba om det i 2019 var framoverlente, sier Richard Storevik (Ap) i Fellesforbundet.

– Jeg tror nok tallene har en sammenheng med at folk har sett nedsiden mer enn oppsiden, men samtidig ikke er villige til å si opp uten å vite hva alternativene for Norges handel er, sier Storevik til Dagsavisen.

Les også: Nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen

Negative til vikarbruk

På spørsmålet «dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen – ville du stemt ja eller nei?» svarer kun 46 prosent «ja». Dette tallet er historisk lavt. I Klassekampens og Nationens serie med EØS-målinger må du helt tilbake til 2012 for å finne så lav aktiv oppslutning om EØS-avtalen. Richard Storevik understreker at EØS-avtalen har gitt mange fordeler, spesielt for industrien, men tror at ulempene, som for eksempel utbredt bruk av midlertidig arbeidskraft, har bidratt til ytterligere skepsis blant folk flest.

Norge vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel for sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, tidligere Viken og tidligere Vestfold fylke. Hovedargumentene for å innføre de nye restriksjonene var å redusere bruken av vikarer og dermed øke fast og direkte sysselsetting.

Ifølge en rekke artikler i Fri Fagbevegelse har klager fra europeiske bemanningsbyråer gjort at overvåkingsorganet ESA mener Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

– Vår holdning vil være avhengig av om ESA vinner igjennom med sin holdning om at innleieregelverket er i strid med EØS-avtalen. Vinner de, er det nok siste dråpen i glasset for veldig mange, sier Storevik.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Eksgeneral om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen