Ap-Abdullah skal besøke flere titalls moskeer i løpet av Ramadan: – Vekker solidaritetsfølelsen

– På ett område har det vært stor tilbakegang, det er på demokrati. Og det bekymrer meg veldig. Lokalt i Oslo er den lave valgdeltakelsen og økte forskjeller på valgdeltakelsen mellom bydeler i øst og i vest en stor demokratiutfordring, sier Abdullah Alsabeehg.

Ramadan er godt i gang. Muslimer over hele landet faster, går i moskeen mer enn vanlig og begynner å glede seg til Id-festen. I Dagsavisen har vi den siste tida skrevet mye om venstresida og forskjellige retninger venstresida kan gå i for å vinne tilbake makt og oppslutning.

Og så er det altså sånn at minoritetsbefolkninga ikke lenger stemmer like mye på venstresida som før. Eller, for å være litt mer nøyaktig: I bydeler hvor det er stor minoritetsandel stemmer folk i det hele tatt mindre enn før.

I Søndre Nordstrand for eksempel, stemte 60,5 prosent ved kommunevalget i 2019. Ved siste valg i 2023 sank tallet til 51,2 prosent. Det er et kjempefall, fra ett kommunevalg til det neste.

Og folk i de samme bydelene som nå sliter med stemmetall har pleid å stemme til venstre i partifloraen. Så, hva skjedde, egentlig?

Ramadan er sosialt

– I bunn og grunn er folk opptatt av de samme tingene. Arbeid. Tak over hodet. Råd til å betale regningene sine. En god barnehage og skole. Fordelingspolitikk som er rettferdig. Politikk Arbeiderpartiet har gode svar på. Så vi har et godt utgangspunkt.

Det sier Abdullah Alsabeehg. Han var varaordfører i Oslo fram til venstresida tapte valget i høst. Han er også fra Bahrain, et bitte lite kongedømme i Persiabukta, inneklemt mellom Saudi-Arabia og Qatar. Alsabeehg kom til Norge som treåring. Nå er han nestleder i bystyregruppa til Ap i Oslo.

Og han mener altså det ikke er svarene det er noe feil med. Men kanskje det er kontakten med folk? Alsabeehg bruker Ramadan-måneden på å besøke moskeer. Mange moskeer. Rundt 15–20 i løpet av måneden, er planen.

– Det er mye sosialt knyttet til Ramadan som er viktig, også i det politiske liv. En ting er arbeidsplassbesøk. Men noen har pensjonert seg. Noen er ikke i arbeid. Så politikere må være til stede på andre plasser, som moskeene og andre frivillighetsarenaer. For å fange opp folks bekymringer, ideer og forslag. Og følge opp.

– Hvordan markerer du Ramadan?

– Ramadan er en veldig koselig måned, hvor jeg bruker mye tid med familie og venner. Det er en tid med mye solidaritet. Både de fattigste og de aller rikeste faster og føler på sult og tørste. Det vekker solidaritetsfølelsen hos mange.

– Hva betyr religionen for deg?

– Jeg tror på det jeg tror på fordi jeg mener det er fornuftig. Jeg presser ikke mine meninger på andre. Men hvis jeg skal tro på noe må det være fordi jeg mener det er fornuftig. Det er en personlig prosess, hvor jeg har brukt tid på å sette meg inn i de filosofiske argumentene for det jeg tror på.

Alt avhenger av Palestina

Alsabeehg kommer fra en politisk aktiv familie, og det preget samtalene rundt middagsbordet i oppveksten. Da han skulle stemme for første gang studerte han offentlig styring og beskriver seg som politikk-nerd. Dermed ble det å lese alle partiprogrammene for å finne ut hvilket som var best.

– Så tenkte jeg OK, hvorfor ikke melde meg inn? Jeg var nestleder i Ungdom for Fritt Palestina da jeg var 14. Arrangerte demonstrasjoner og var på mange måter en aktivist.

– Palestinasaken er minst like viktig nå?

– Ja, den er kjempeviktig. For mange er hvordan Arbeiderpartiet håndterer situasjonen i Gaza i dag avgjørende i vurderingen av oss som politisk parti. Det handler om tilliten til systemet, ikke bare her, men i hele verden. I hvilken grad kan FN gripe inn i en situasjon som er så forferdelig? Det handler om rettferdighet. Hvilke konsekvenser får drap og utsulting av en helt befolkning? Hvem betaler regninga for gjenoppbygging? Det berører tilliten til hele det internasjonale samfunnet. Og ikke minst vesten.

– Veldig mye avhenger av hvordan situasjonen i Gaza blir håndtert, sier Alsabeehg.

– Av Arbeiderpartiet?

– Av Arbeiderpartiet og av andre. I USA kan Biden tape valget på grunn av måten han har håndtert den grusomme situasjonen i Gaza. Klart flertallet av Bidens velgere sier at Israel har gått for langt, og han sliter i flere av statene med mange Palestinavenner.

– Men det er jo ikke en eneste sak som betyr alt. Det er en helhet. Og det er det generelle inntrykket man har av et parti som har betydning. Arbeiderpartiet gjør veldig mye riktig for å blant annet få ned forskjellene og sikre barn og unge like muligheter for å lykkes, men det kommer ikke alltid godt fram.

Koranbrenning og valgkamp

Dagsavisen møter Alsabeehg på Mortensrud lengst sør i Oslo. Han skal inn og bryte fasten, ved Søndre Nordstrand Muslimske Senter et steinkast fra Mortensrud-senteret. Rett utenfor denne moskeen er det en rundkjøring, hvor den muslimfiendtlige organisasjonen Sian møtte opp sommeren 2022 for å brenne Koranen. Hendelsen utløste både knuffing i rundkjøringa, og en alvorlig situasjon på E6, hvor en bileier i vinter ble dømt til ett år og sju måneder i fengsel for å ha kjørt på en bil med Sian-aktivister.

Rundkjøringen utenfor moskeen på Mortensrud ble gjenstand for nasjonal oppmerksomhet etter en koranbrenning for to år siden. (Aslak Borgersrud)

– Hvor viktig er kampen mot rasisme?

– I Norge foregår det rasisme og diskriminering. Det må vi slå hardt ned på. Norge er samtidig et land med muligheter, hvor du kan komme veldig langt uavhengig av bakgrunn. Min reise fra flyktningmottak til varaordførerstolen i landets hovedstad er et av mange eksempler. Det som er viktig er å utvikle politikk for det mangfoldet vi har i byen, slik at alle kan leve gode liv uavhengig av bakgrunn.

– Det vi ser i dag med et ramadan-pyntet Oslo, det er et uttrykk for respekt for mangfoldet i byen. Prosessen ble startet under vårt byråd, med bred politisk støtte.

Det er ikke bare på Mortensrud det har blitt brent koraner. I valgkampen 2023 var det særlig partiet Sentrum, med Geir Lippestad i spissen, som vant velgere på å være tydelige motstandere av koranbrenning og mente det bør falle innunder rasismeparagrafen.

– Jeg var en av de som var tydelige på hva Ap mente i den saken. At det ikke bare handler om ytringsfrihet, sier Alsabeehg.

– I denne moskeen har det vært barn og unge som har fryktet å gå til, fordi SIAN brant koranen utenfor og angrep folk på gata. Det er helt uakseptabelt, og berører tryggheten og samholdet i vårt samfunn. Oslo Arbeiderpartiet har vært tydelige på at slik kan vi ikke ha det, sier han.

Veien videre for venstresida

Det er kveld, og tid for «Iftar» på Mortensrud. Altså er fastetida ute for i dag, og det kan spises og drikkes igjen. Moskeen er ikke full på denne torsdagen, men noen titalls menn er samlet til bønn. Deretter spiser de litt dadler og drikker vann, etter en lang dag uten. Abdullah ber sammen med de andre før han blir med Dagsavisen ut av moskeen igjen, for å snakke om venstresida.

– Hva er din viktigste sak her i verden?

– Akkurat nå jobber jeg veldig mye med rettferdig klimapolitikk. Klima er blant de største utfordringene vi har i verden. Og det er så stort, så viktig, at vi kan ikke overlate det til andre å løse. Blant Arbeiderpartiets viktigste oppgaver er å finne løsninger for klimakrisen, men løsningene må skape begeistring og oppleves rettferdige.

– Rir dere ikke begge hestene samtidig? Både olje og klima, liksom?

– Jeg satt i redaksjonskomiteen på Ap-landsmøtet i 2019 hvor vi vedtok et ganske radikalt vedtak om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det viktigste vi kan gjøre fremover er å utvikle god klimapolitikk i storbyer som Oslo. Vi skal si nei til store veiprosjekter som øker bompengebelastningen for folk.

– Hva bør være venstresidas neste store prosjekt?

– Muligheter for barn og unge. Politikk for å gjøre noe med barnefattigdom og forskjellene som treffer unge. Utviklingen vi har sett med økt ungdomskriminalitet bekymrer meg. Løsningen er å styrke skolene, men det handler også om det en rektor sa til meg en gang: Skolene må være urettferdige for å bli rettferdige. Vi må ha en fordelingspolitikk som sikrer at elever som trenger mest hjelp og ressurser får det.

– Går dette bra til slutt, tror du?

– Ja, det tror jeg. Jeg er veldig optimist og tror verden blir bedre og bedre. Flere og flere i verden får tilgang til teknologi, helsehjelp og gode skolesystemer.

– Men forskjellene blir større?

– Ja, og det er derfor jeg fremhever det med barn og unge. Godt skoletilbud og arbeid. Det er den viktigste investeringa vi kan gjøre. At generasjoner som vokser opp her lykkes og får leve gode liv. Jeg har jo vært gjennom den reisen selv. Jeg vet at det er mulig.

Abdullah Alsabeehg, her i moskeen Søndre Norstrand Muslimske Senter. (Aslak Borgersrud)

