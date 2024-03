Par risikerer opptil ti års fengsel i Russland

I mars utførte det russiske politiet razzia mot en bar og arresterte to av de ansatte. Paret er siktet for å ha roller i en «ekstremistorganisasjon».

Begge blir nå varetektsfengslet til 18. mai og risikerer opp til ti års fengsel hvis de blir dømt, skriver The Guardian.

Domstolen i Orenburg sier at arrestasjonen er gjort for å forebygge. Videre bekrefter retten at de to er mistenkt for å ha «fremmet utradisjonelle seksuelle relasjoner blant barens besøkende».

Ble definert som ekstremister

Dette skjer for første gang etter at Russland innførte en antilov mot LHBT-miljøet. Men i allerede i 2013 var det forbudt med skeiv «propaganda» overfor barn i Russland. Etter hvert ble det også forbudt å drive positiv opplysningsvirksomhet om skeive overfor voksne. Det skriver NRK.

Til slutt bestemte Høyesterett i Russland at «den internasjonale LHBT-bevegelsen» er en ekstremistisk organisasjon. Det betyr at all organisert virksomhet for skeive ble forbudt i november 2023.

Oslo Pride Parade 2023 Å feire Pride er forbudt i Russland. Her kan du se bildet av markeringen i Oslo ifjor. (Javad Parsa/NPK)

Trapper opp kampen

Videre skriver The Guardian at Kreml har trappet opp den konservative retorikken etter det militære angrepet på Ukraina. De anklages også for å fremstille konflikten som en kamp mot vesten og deres liberale verdier.

President Vladimir Putin har blant hevd at mange russere som har forlatt Russland for å bo i vestlige land, nå vurderer å vende tilbake eller allerede er i ferd med å gjøre det.

Det er vanskelig å oppdra barn under de forholdene som skapes i noen vestlige land i dag, sa presidenten da om kjønnsnøytrale toaletter i vesten.

Russland har fått FN etter seg som har kritisert loven. Amnesty uttaler også at det internasjonale samfunnet må oppfordre russiske myndigheter til å revurdere den homofobiske høyesterettsdommen og umiddelbart stanse forfølgelsen av LHBTI-personer.

