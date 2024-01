Putin om unisex-toaletter: – Vanskelig å leve under slike forhold

LHBT-rettighetene i Russland har lenge vært under press. I 2013 ble det innført en lov som forbød «homofil propaganda» i landet. Senere samme år ble det innført et forbud mot at likekjønnede par kan adoptere barn.

I 2020 ble dessuten grunnloven endret for å gjøre det klart at ekteskap er en forening mellom en mann og en kvinne, mens i fjor slo Russlands høyesterett fast at russiske LHBT-aktivister bør stemples som ekstremister.

Nå er det unisex-toaletter som får gjennomgå, i hvert fall verbalt. Kjønnsnøytrale toaletter ses på som et grunnleggende tilbud i LHBT-miljøer, fordi det kan brukes av personer uansett kjønn eller kjønnsidentitet. I Russland har president Vladimir Putin et litt annet syn på slike fasiliteter.

– Delte toaletter for gutter og jenter, det er svært vanskelig å leve under slike forhold for personer med tradisjonelle og normale menneskelige verdier, sier han.

«Tenk på barna»

Uttalelsen kom under et møte i et offentlig forum i Moskva på tirsdag. Under møtet snakket Putin blant annet om at mange russere som har forlatt Russland for å bo i vestlige land, nå vurderer å vende tilbake eller allerede er i ferd med å gjøre det.

Kjønnsnøytrale toaletter mener han er en av grunnene til nettopp det.

– Det er vanskelig å oppdra barn under de forholdene som skapes i noen vestlige land i dag, sier presidenten.

Do-sjokk i Sverige

Unisex-toaletter har også tidligere fått høytstående menn i Russland til å rynke på nesa.

Under forumet Primakov Readings i 2022, også det i Moskva, klagde utenriksminister Sergej Lavrov over «mangfoldet av kjønn» som han hevdet hadde nådd et tosifret antall i Europa. Som et eksempel på dette mimret han tilbake til en tur til Sverige, hvor han året før hadde deltatt på et møte med ministerrådet til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Da han under en pause spurte om hvor toalettet var, fikk han et svar som sjokkerte den rutinerte ministeren.

– De fortalte meg at det var en dør med bokstavene WC. Jeg spurte: «Er dette for damene eller herrene?». Jeg fikk til svar: «Det er for alle». Jeg kunne ikke tro det, men det var virkelig slik. Du kan ikke forestille deg hvor umenneskelig det var, sier han i et videoopptak fra forumet.

Guvernør: En del av grunnen til at vi kriger i Ukraina

På lørdag gikk også guvernøren i Putins hjemby St. Petersburg, Alexander Beglov, ut på Telegram med et utsagn om unisex-toaletter, som fikk omtale verden over.

Beglov hevdet nemlig etter et møte med sårede russiske soldater at kjønnsnøytrale toaletter, eller i det minste hva de representerer, var noe av det de kjemper mot i Ukraina-krigen.

Sankt Petersburgs guvernør Alexander Beglov hevdet etter et møte med sårede russiske soldater at de visste hva de kjempet for etter å ha sett unisex-toaletter på ukrainske skoler. Bildet er fra Wagners erobring av Bakhmut. (HANDOUT/AFP)

– De som gikk gjennom den ukrainiserte delen av Donbas med et automatgevær i hånden, vet godt hva vi kjemper for. De har sett toaletter på skoler der det i stedet for to rom for jenter og gutter, er tre rom for jenter, gutter og kjønnsnøytrale. De trenger ikke å bli fortalt hva slags verdier vi står for, skrev guvernøren.

Beskyttelse av barn mot vestlig innflytelse og styrkingen av såkalte «tradisjonelle verdier» har gjentatte ganger blitt brukt av russiske politikere og tjenestemenn som en rettferdiggjøring av Russlands invasjon av Ukraina.

