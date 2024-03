Vil fornye og gjenreise Husbanken

Fredag la la kommunal- og distrikts minister Erling Sande (Sp), og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) fram stortingsmeldingen om boligpolitikk i Husbankens lokaler i Drammen.

– Boligmarkedet rører ved oss alle på ulikt vis. Målet til regjeringen er at alle skal ha en egnet bolig – da trengs det en aktiv boligpolitikk i hele Norge. Jeg ser fram til å presentere Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin helhetlige boligpolitikk her hos Husbanken, som er en helt sentral aktør for å nå målene vi har i boligpolitikken, sa kommunal- og distriktsminister Erling Sande da han presenterte meldingen.

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener en av hovedoppgavene til en norsk regjering er å sørge for at folk har trygge og gode boliger. I det arbeidet er Husbanken heilt sentral, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

I 2024 er låneramma til Husbanken på historisk høye 29 milliarder kroner. Det er en økning på 50 prosent siden regjeringsskiftet i 2021. Regjeringa varsler ytterligere grep for å gjenreise Husbanken.

Regjeringen la fram fire hovedpunkter da presenterte Boligmeldingen.

Flere skal få muligheten til egen bolig.

Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart.

Ta vare på de boligene vi har, og bygge de vi trenger.

Forsterke innsatsen mot de som ikke klarer å skaffe seg eller beholde egen bolig selv.

– Å si at vi skal gjenreise Husbanken kan virke litt brutalt. Det vi mer er at Ap og Ap har lyst til å gjenreise boligpolitikken. Fordi vi trenger en mer aktiv boligpolitikk. Og der tror jeg vi må se det boligpolitikken nok ikke var det som var høyest prioritert av forrige regjering, sier statsråd Erling Sande til Dagsavisen.

– Nå er det en annen regjering, men det er også mer krevende tider, sier han.

Han får støtte av Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, som har vært med på å utforme meldingen.

– Det som er det viktigste er at vi gjenreiser Husbanken, gjennom å øke startlåns-rammene, vi gjeninnfører tilskuddet til utleieboliger, og vi gir Husbanken et nasjonalt ansvar for utleiemarkedet, sier hun til Dagsavisen.

– Det andre er at vi gir husbanken et kompetanseansvar overfor kommunene, slik at kommunene skal få til raskere boligplanlegging, sier hun.

Uten svar

Statsrådene var godt fornøyd med Boligmeldinga, men jubelen sto ikke i taket hos alle.

– ­Regjeringen står uten svar på boligkrisa, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL (Norges Boligbyggerlag), Christian-Marius Stryken til Dagsavisen.

Han mener at det å styrke Husbanken er bra. Men savner mer penger.

– Men husbanken er jo tom. Så godt som tom. Så å styrke Husbankens rammer med i i alle fall 10 milliarder kroner i revidert, kan hjelpe mot den akutte krisen med for lav boligbygging, sier han.

Han mener også at boligmeldingen ikke gir noen konkrete svar.

– Regjeringens boligmelding svarer ikke på boligkrisa som rammer Oslo og andre pressområder. Han mener regjeringen styrer mot en ny virkelighet i Norge, der det bygges for de få, ikke for de mange, sier han.

Av tiltakene regjeringen foreslår for å få opp byggetempoet, er digitalisering og forenkling. I tillegg skal Husbanken skal også strykes.

– Husbanken går snart tom for penger. Regjeringen må raskt gi Husbanken mange milliarder kroner. Det er helt nødvendig om Husbanken skal bidra til å dra Norge ut byggekrisen, og å forebygge at folk faller ut av boligmarkedet. Det er kjempebra at regjeringen erkjenner at det må bygges mer og lanserer et krafttak for å digitalisere plan- og byggesaker i kommunene. Men det tar ikke unna det store problemet: Få klare tomter kombinert med lang saksbehandlingstid i kommunene gjør tomter til et knapphetsgode som øker boligprisene. Staten må stille med både pisk og gulrot overfor kommuner som er trege med å regulere tomter og behandle plan- og byggesaker, sier han.

De mener fire grep må til for å få boligprisene ned og byggetakten opp:

Boligbygging må få forkjørsrett foran andre interesser.

Styrk alternative veier inn i boligmarkedet, som leie til eie og deleie.

Senk egenkapitalkravet i utlånsforskriften.

Pisk og gulrot for å få kommuner til å regulere tomter og få fart i plan- og byggesaker.

Peker i riktig retning

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener at boligmeldingen er et skritt i riktig retning.

– Men det er tre store paradokser i boligmeldingen. Og det ene det er den situasjonen vi står i med den voldsomme fallet i boligbyggingen. Her hadde vi håpet på mer kraftfulle tiltak, som ekstra midler til Husbanken, sier han.

– Det andre paradokset det er leiemarkedet. Man sier at man vil ha et bedre tilbud av leieboliger, at presset i leiemarkedet skaper flere konflikter, samtidig som man fører en skattepolitikk som gir færre leieboliger. Her må man bestemme seg om man vil ha flere eller færre. Det tredje paradokset er utlånsreguleringen, som skal ivareta finansiell stabilitet i samfunnet, men som begrenser de private bankene førstegangskjøpere til å få lån. Dette problemet har de tenkt å løse ved å gi flere startlån, sier han.

Han mener at dette vil gi de samme menneskene de samme pengene, men fra en annen långiver. Det blir det ikke bedre finansiell stabilitet av. Da kan man heller gi de private bankene mulighet til å gjøre lån til flere. Og så kan Husbanken konsentrere seg om de som ikke får lån av de private bankene, sier han.

Administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim sier til Dagsavisen at han er glad for at denne meldingen legges fram nå som det er krise i boligbyggingen i Norge.

– Det er mange spennende politiske retninger som trekkes opp i meldingen. Men det viktige er jo at dette følges opp med konkrete forslag og bevilgninger i de kommende budsjetter og lovproposisjoner, sier Hiim til Dagsavisen.

– Så vi er særlig opptatt av at man styrker husbanken og at man varsler forenklinger i plan- og byggesak. Det er svært viktig, sier han.

Sterkere lut

– Det bør bygges boliger med regulerte priser for å få kontroll over boligmarkedet og sikre at alle får mulighet til å eie sin egen bolig. Det uregulerte boligmarkedet fungerer ikke for vanlige folk, og det trengs sterkere lut for å snu utviklingen enn det regjeringen har presentert til nå, sier Tobias Drevland Lund, boligpolitisk talsperson i Rødt.

– Styrking av Husbanken og utvidelse av startlån til flere grupper er gode og viktige forslag. Det er også gledelig at regjeringen vil gi kommunene myndighet til å kreve at en andel av nye boliger selges som deleie.

Han mener Husbanken i dag bare en mus i forhold til den kjempen banken tidligere var med tanke på å bidra til boligbygging.

– Den må mangedobles i størrelse, og det er nedslående at Høyre i denne situasjonen er bekymret for at Husbanken skal konkurrere ut de kommersielle bankene som DNB.

– Rødt står klare i Stortinget til å danne flertall med regjeringa for flere viktige forslag som løftes i boligmeldingen, sier han.

