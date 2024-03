NBBL og Virke: Krever taktomslag fra regjeringen i boligbygging

– Virke og NBBL krever en ny boligpolitikk. Vi har aldri tidligere gått ut sammen, men gjør det nå fordi situasjonen er prekær. Våre krav rettes til alle partier, og mot regjeringens boligmelding, sier administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, og administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland.

Rammes

– Det som er så spesielt nå er at renteøkningene har gått veldig utover noen få bransjer. Og det er åpenbart at bygg og anleggsbransjen har tatt en veldig stor del. De som lever av å bygge boliger, er avhengig av at vi har en ganske høy og jevn produksjon av boliger. Men det har vi ikke nå på grunn av så mange renteøkninger på rad, sier Bård Folke Fredriksen.

Virke og NBBL krever en ny boligpolitikk. Vi har aldri tidligere gått ut sammen, men gjør det nå fordi situasjonen er prekær. — Bernt Apeland, Virke og Bård Folke Fredriksen, NBBL

Bernt Apeland representere mye av leverandørindustrien, og merker også godt nedgang i byggeindustrien.

– Vi sitter på mange måter på begge sider av bordet. Våre medlemmer leverer det som skal til for å få bygd disse husene her. Både på privat og på proffmarkedet. Men så er det jo sånn, og det er jo det som er litt av vårt poeng nå, at våre medlemmer, altså de som driver med sykehjem, de som driver med servicenæringen, de som driver med butikker, de trenger folk som skal jobbe der. Og de folkene som skal jobbe der, de trenger et sted å bo. Og det er jo også det som rammes nå, for boligbyggingen har jo stoppet helt opp, sier Apeland til Dagsavisen.

Lite bygging

På Torshov i Oslo, rett bak velkjente Soria Moria, og der hvor Vinmonopolet og postkontoret en gang lå, bygges Sorias Hage, hvor 47 nye leiligheter skal stå klare i begynnelsen av oktober.

Fortsatt er stedet en stor byggeplass, en av de få i Oslo hvor det bygges boliger.

– Et passende sted å møtes, sier de to direktørene, og kikker inn bak gjerdene hvor råbygget på seks etasjer har reist seg.

– Befolkningen øker, mens boligbyggingen stuper. 2024 kan bli det mest dramatiske året på lenge for bolignæringen. Vi er allerede der at «vanlige folk» – i helsesektoren, servicenæringer og handel – sliter med å få tak i bolig i nærheten av jobben. Samtidig kommer boligprisene til å øke markant de neste årene fordi det bygges altfor lite, sier Bård Folke Fredriksen.

Les også: SV: Vil gjenreise en feilslått boligpolitikk

Går tomme

– NBBL har undersøkt Husbankens statistikkbank i dag, og Husbanken er i praksis «tom», sier Bård Folke Fredriksen

– Av 29 milliarder kroner i utlånsrammer fra Stortinget, har det allerede kommet inn søknader og er disponert (startlån) 29 milliarder, som er hele rammen. Derfor bør rammene økes i første omgang til 35 milliarder kroner, sier han.

E24 skrev at bygg- og anleggsnæringen kan miste 50.000-60.000 årsverk fordi omsetningen i entreprenørmarkedet ventes å falle fra 254 mrd. kroner i ‘23 til 221 mrd. i ‘24 og 202 milliarder i 2025.

– Derfor er det viktig at regjeringen øker utlånsrammene i revidert nasjonalbudsjett, i første om gang til 35 milliarder kroner, sier Fredriksen.

Fredriksen sier at boligbygging er en veldig lang kjede av bedrifter som er avhengig av hverandre. Og at man da må være i startgropa den dagen etterspørselen kommer tilbake.

– Da må reguleringsplaner og alt som skal til før bygging være klart. Derfor har kommunene faktisk et viktig ansvar med å bruke denne tiden til å gjøre flere tomter byggeklare gjennom reguleringsplaner og byggesaker. Og utbyggerne har et ansvar for å prosjektere sine prosjekter og være klare, sier Fredriksen.

Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen (til venstre) , og administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland. (Tom Vestreng)

– Derfor peker vi nå helt konkret på Husbanken. For at også finansieringen skal være mulig, og at man ikke må vente et helt budsjettår. I en sånn situasjon som dette så er Husbanken litt mer etterspurt. Fordi mange private banker holder igjen. Derfor er husbanken nå viktigere i en sånn krisetid som dette enn ellers, sier NBBL-sjefen.

Fredag legger regjeringen fram boligmeldingen. Hva forventer dere?

– Jeg forventer egentlig at regjeringen leverer en boligmelding som tar innover seg at boligbyggingen er på et historisk lavt nivå. Fra NBBL-siden så er vi opptatt av eielinjen i boligpolitikken. At folk skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Og da må det kraftigere tiltak til enn det vi har sett nå, sier Fredriksen.

– Jeg vil gå tilbake til begrepet tilstrekkelig boligbygging. Vi må sørge for å få til det. Og da med særlig fokus i vekstkommunene hvor det er et veldig stort press på boligmarkedet, sier Apeland.

– Våre bedrifter, som ikke er i byggenæringen etterspør et levende og godt bo-marked som de ansatte kan bo i. I vekstkommunene nå er det veldig stort press. Prisene går opp og det er vanskelig for våre bedrifter å skaffe nok folk til å jobbe i vekstkommunene, sier Virke-direktøren.

---

Nøkkelfakta boligbygging

Det er behov for opp mot 30.000 nye boliger i året. Antallet i 2023 var ned mot halvparten av dette.

De siste 15 årene har andelen med lavest og nest lavest inntekt som eier egen bolig falt med ca. 10 prosent.

1 av 5 personer i Norge bor alene og andelen enslige i befolkningen stiger, ifølge SSB. Husholdninger med bare én inntekt har større utfordringer med å komme seg inn i boligmarkedet.

Omsetningen for byggevare falt med 9,9 prosent i 2023, sammenlignet med året før.

Byggekostnadene har steget pga. svak produktivitetsutvikling, høye lånerenter økte material- og energikostnader og nye, strenge byggekrav.

I 2021 ble hensynet til «tilstrekkelig boligbygging» lagt til Plan- og bygningslovens § 3- 1 Det er ikke definert hva som er «tilstrekkelig».

Kilde: NBBL

---

Les også: Eiendom Norge om regulering av leiepriser: Et velment, men feilslått forslag

Les også: Rødt: – På tide å ta tilbake kontrollen på leiemarkedet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen