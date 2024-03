SV: Vil gjenreise en feilslått boligpolitikk

– SV vil derfor gjenreise den sosiale boligpolitikken, og at det offentlige igjen skal ta et større ansvar for å sørge for at folk har et godt, trygt og rimelig sted å bo, sier Oslo SVs bolig-talsperson og fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Han mener Husbanken bør bli en lånekasse, slik Lånekassen for utdanning er i dag.

– Stadig færre oppfyller vilkår for private boliglån. En del av løsningen kan være å gi vanlige folk lån gjennom Husbanken. Staten tar i dag ansvar og tilbyr studielån på betingelser som de kommersielle bankene ikke kan konkurrere med. Det gjør at alle kan ta høyere utdanning, uavhengig av om du har rike foreldre eller ikke. Vi trenger det samme i boligpolitikken og jeg mener vi bør gjøre Husbanken til en slags «Lånekassen» for boligkjøpere, sier SV-politikeren.

Lån til private

Oslo SV ønsker å gjenreise det de mener er en feilslått boligpolitikk. Forslagene skal opp på Oslos SVs årsmøte, men Omar Samy Gamal ønsker at dette skal bli nasjonal politikk.

– Det første steget er å åpne opp for at Husbanken gir privatpersoner boliglån. Det vil skape en bærekraftig økonomi i Husbanken. Det Husbanken tjener på å gi lån kan de bruke på startlån og andre boligsosiale virkemidler. Det vil også kunne bidra til mer boligbygging i distriktene. Husbanken må gjenreises som en boligpolitisk bærebjelke i Norge, sier han.

Boligprisene har steget langt høyere enn lønnsveksten de siste tiårene. Mange, selv de med god jobb og sikker inntekt sliter med å få lån, da de ikke oppfyller kravet til egenandel på 15 prosent og sliter med å skaffe seg egen bolig.

Oslo SV ønsker ikke å fire på egenkapitalkravet, men mener andre ordninger gjennom Husbanken kan fungere.

– Som å etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig eid av Husbanken, hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år, sier han.

– Og at startlånsordningen deles i to: Én ordning for vanskeligstilte, som i dag, og én for andre som har betalingsevne, men ikke egenkapital, deriblant unge i etableringsfasen, legger han til.

Han mener at tiden er inne for å ta skikkelige grep i boligpolitikken, og ikke bare drive med småjusteringer.

Årsmøte

Oslo SV har i helgen sitt årsmøte, hvor boligpolitikk vil være et av de mest sentrale temaene. Her skal partiet behandle forslagene som Omar Samy Gamal står bak.

– I dag har vi en boligpolitikk som ikke fungerer. Det nytter ikke kun å gjør små justeringer på bolignormen, eller tilby «leie til eie». Mange sliter med å få seg et sted å bo. Vi vil gjøre det enklere for folk å komme inn på boligmarkedet, sier Omar Samy Gamal.

– Det er åpenbart at den liberaliseringen av boligpolitikken fra 80-tallet har slått helt feil ut, sier han.

– På samme måte som at samfunnet er tjent med at folk tar høyere utdanning, er det tjent med at alle som trenger det får eie sin egen bolig. Det fører til bedre nabolag, mindre ulikhet og mer stabile oppvekstvilkår for barn og unge, fortsetter Omar Samy Gamal.

---

Oslo SVs boligpolitiske forslag

At Husbanken skal fungere som en offentlig motsats og korrektiv til private banker, og tilby privatpersoner vanlige boliglån. En andel av Husbankens fortjeneste skal sammen med overføringer fra Stortinget bidra til rimelige startlån og sosial boligbygging.

Ha en NOU (Norges offentlige utredninger) som gir svar på hvordan Husbanken igjen kan bli en bærekraftig husbank som gir privatpersoner boliglån, fungerer som motsats og korrektiv til private banker og bidrar til sosial boligbygging.

At Husbanken skal tilby rimelige lån og lånegarantier til offentlige tomte- og utbyggingsselskap og boligbyggelag.

At startlånsordningen deles i to: Én ordning for vanskeligstilte, som i dag, og én for andre som har betalingsevne, men ikke egenkapital, deriblant unge i etableringsfasen.

Vurdere å etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Ved salg tar Husbanken sin andel av tap eller gevinst.

Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig eid av Husbanken, hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.

Styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger.

---

Vil ha egen boligminister

– Bolig skal være et velferdsgode for det brede lag av befolkningen, ikke en motor for ulikhet. Både fattig og rik trenger tak over hodet, og da må vi føre en boligpolitikk som favner alle, mener han.

Oslo SV ønsker seg en egen boligminister, slik det er i flere andre land.

– Vi ser for oss en boligminister, med ansvar for statens boligpolitikk herunder drive fram boligbygging i hele landet, monitorere takten på boligbygging, følge opp planmyndigheten lokalt, og koordinere boligbygging på tvers av kommuner, sier Gamal.

– Skal vi i Norge ha et bærekraftig og sunt boligmarked må det lønne seg å bo heller enn å spekulere. Skattepolitikken og økonomiske virkemidler er viktig for å skape et sunt boligmarked for de mange, avslutter SVs fraksjonsleder i utviklingsutvalget i Oslo bystyre.

Rekord

Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sier til Dagsavisen at de er glad for at det er engasjement rundt boligpolitikken og Husbankens låneordninger.

Lånerammen til Husbanken er et viktig instrument for å nå boligpolitiske mål som ellers ikke ville blitt nådd. — Nancy Porsanger Anti (Sp), statssekretær KDD

– Lånerammen til Husbanken er et viktig instrument for å nå boligpolitiske mål som ellers ikke ville blitt nådd. Lånerammen i år er på hele 29 milliarder kroner – det høyeste på flere tiår, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Startlånet er vårt viktigste verktøy for å hjelpe personer med langvarige boligfinansieringsproblemer til å kjøpe seg en egnet bolig. I 2023 formidlet kommunene 7.800 startlån. Den sterke økningen i lånerammen betyr blant annet at flere enn før kan søke om å få startlån. De med langvarige boligfinansieringsproblemer er og skal fortsatt være hovedprioritet for startlån, sier statssekretæren.

I behandlingen av årets statsbudsjett vedtok Stortinget å inkludere startlån i forsøkshjemmelen i en begrenset periode, herunder også forsøk for unge og førstegangsetablerere. Dette arbeider regjeringen med å følge opp.

Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i KDD. (© FOTO TROND ISAKSEN)

– Generelt har vi et privat bankmarked som vi regner som velfungerende. Det er et grunnleggende prinsipp at lån fra Husbanken skal være et supplement til private kredittinstitusjoner, ikke en konkurrent. Jeg vil også presisere at Husbanken allerede gir lån til privatpersoner som vil bygge eller oppgradere boliger med særlig høy kvalitet innenfor tilgjengelighet eller energi og miljø. I 2024 kan inntil 1 milliard kroner av lånerammen til Husbanken prioriteres til lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet til de minst sentrale kommunene, sier Nancy Porsanger Anti.

– Om kort tid legger regjeringen fram en stortingsmelding om den helhetlige boligpolitikken. Her staker vi opp kursen for boligpolitikken i de kommende år, avslutter hun.

