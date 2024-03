Kritisk til anbud på brøyting: – Pris er vektlagt med 70 prosent

Bakgrunnen for hans bekymring er Oslo kommunes nye anbud på videre drift og vedlikehold av veinettet sør og øst i Oslo.

– Pris er vektlagt med 70 prosent i anbudet. Det vil føre til at tilbyderne underbyr hverandre for å få kontrakten. På sikt vil det gå utover kvaliteten på veivedlikeholdet. For private selskaper er det viktigste å tjene penger, sier Engebretsen, som er nestleder i Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo.

Heller ikke byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea (V) er fornøyd med tingenes tilstand.

– Etter denne vintersesongen må vi snu alle steiner for å se hvordan ting kan gjøres bedre, sier Vea.

– Det ble overtid daglig

Allerede mener Håvard Engebretsen å kunne se konsekvensene av at anbud brukes for å avgjøre hvem som skal ta seg av vedlikeholdet av Oslos veier og gater.

– I vinter begynte søpla å flyte fordi det var tydelig at vintervedlikeholdet av veiene var for dårlig. Framkommeligheten ble for dårlig for Renovasjonsetatens biler. Bussene fikk også problemer, og det samme gjorde hjemmetjenestens biler, minner han om.

– Det var mye dårlig brøyting i vinter, samstemmer André Lygre, som henter søppel på Oslos vestkant for Renovasjons- og gjenvinningsetaten, sammen med Filmon Samsom.

– Det ble overtid daglig for å bli ferdig med ruta vår. Det har vært krevende, tungt for kroppen og en rask vei til belastningsskader.

– Dette har også vært den første vinteren med kjetting i sentrum, fortsetter Lygre.

Dagsavisen møter Lygre og Samsom i Gabels gate på Frogner. Bare noen svarte issvuller står igjen etter vinterens store snømengder. Likevel er det fortsatt smalt i tverrgatene inn fra Gabels gate, med parkerte biler på begge sider. Samsom må nærmest pirke den store søppelbilen centimeter for centimeter bort til søppelkonteinerne, for å unngå å rive med seg sidespeil.

– Hva mener du bør gjøres kommende vinter?

– Det må brøytes bedre. Fjern gateparkeringen for én dag eller to for å få brøytet bredere når bilene er vekk, og prioritér brøyting av vei i stedet for fortau, svarer Lygre.

Slik artet arbeidsdagen seg i januar for dem som henter søppel fra nær 350.000 husstander i Oslo. (Gorm Kallestad/NTB)

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

– Gjort en kjempejobb

Bymiljøetaten har et annet syn på vinterens brøyting.

– Entreprenørene som har utført vinterdrift, har i all hovedsak gjort en kjempejobb basert på de rammer de har for å utføre vinterdrift i de enkelte gater, sier Joakim Hjertum, seksjonssjef for veidrift i Bymiljøetaten.

Alt har likevel ikke vært på stell.

– Det har naturligvis vært feil og mangler i gjennomføringen. Dette er fortløpende påpekt og utbedret, og i noen tilfeller er det også gitt mulkter for manglende vinterdrift eller mangelfull kvalitet, fortsetter Hjertum.

Men…

– Det at det ligger mye snø i en vei som medfører framkommelighetsutfordringer, er ikke nødvendigvis en feil utførsel fra entreprenør, men et resultat av værforholdene, sier Hjertum.

– Snørike vintre som den vi nettopp har vært igjennom, er utfordrende i Oslo fordi mangel på snølagringsarealer langs veiene, ofte begrenser mulighetene vi har til å levere fullverdig og god vinterdrift.

– Hvorfor vektlegges pris med så mye som 70 prosent i anbud om veivedlikehold?

– Vi må ivareta de økonomiske rammene våre på best mulig måte i anskaffelsene, og har derfor valgt å evaluere pris på 70 prosent, svarer Hjertum.

– Tidligere erfaringer med å evaluere på kvalitet har vist at dette er vanskelig, da det fort blir personlige oppfattelser av en skrevet tekst. Det kan være slik at leverandører som er flinke til å levere gode resultater ute, er mindre gode til å uttrykke dette skriftlig, mens entreprenører som er gode på å skrive, kan ha større utfordringer med å leve opp til forventningene etterpå, konstaterer Hjertum.

– Jeg vil tro at jo større vekt som legges på kvalitet framfor pris, jo bedre vil også vedlikeholdet av veiene våre bli, sier Håvard Engebretsen, nestleder i Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Veireno-skandalen

Håvard Engebretsen i Fagforbundet, mener like fullt at det både er riktig og viktig å stille spørsmål ved måten ting gjøres på i dag av Oslo kommune, med tanke på problemene det han omtaler som «kritisk infrastruktur», opplevde i vinter.

– Er anbud det riktige for sånne tjenester som veivedlikehold er? Og er veivedlikeholdet nå i ferd med å gå samme vei som søppelinnhentingen gjorde?

Engebretsen sikter til det som i ettertid huskes som «Veireno-skandalen».

Den startet med at det private selskapet Veireno fikk kontrakten på å hente søppel i Oslo, noe det viste seg at selskapet ikke var i stand til. Høsten 2016 ble det derfor søppelkrise i hovedstaden. Tusenvis av innbyggere klagde på at søpla deres ikke ble hentet.

Oslo kommune svarte med å begynne å gi Veireno dagbøter for dette.

Så ble Veireno anmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven, fordi ansatte i selskapet hadde jobbet langt mer enn det loven tillater.

I slutten av februar 2017 hevet byrådet i Oslo kontrakten med Veireno, og varslet at den selv ville overta ansvaret for søppelhåndteringen. Kort tid etter slo Veireno seg konkurs. Sjefen for selskapet fikk fengselsstraff for å ha brutt arbeidsmiljøloven.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

– Dårlig framkommelighet

Nå i vinter fløt altså søpla på nytt i Oslo, men av andre grunner.

«Kjøreforholdene er svært utfordrende flere steder i byen. Det fører til forsinkelser i avfallsinnsamlingen», meldte Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i en pressemelding 2. januar.

REG har ansvaret for å tømme 115.000 avfallsbeholdere fra nesten 350.000 husholdninger hver uke. REG drifter også kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

«Innsamlingen går fortsatt saktere enn normalt på grunn av kjøreforholdene, og det er dessverre fortsatt forsinkelser. Ennå er det skarpe brøytekanter og dårlig framkommelighet flere steder i byen», skrev så REG i en ny pressemelding 17. januar.

Noen timer senere samme dag, opplyste REG at det var «stans i avfallsinnsamlingen i Oslo» fordi det var «uforsvarlig å kjøre tunge renovasjonsbiler.»

18. januar kom avfallsinnsamlingen i gang igjen, men «selv om det er slutt på det verste snøværet, går innsamlingen saktere enn normalt. Det kan også være områder og veier hvor vi ikke kommer til i det hele tatt på grunn av snø i veien, brøytekanter og parkerte biler», skrev REG.

22. januar var budskapet fra REG at «forholdene i avfallsinnsamlingen er svært krevende. (…) Selv om det kanskje blir slutt på de store snøfallene den neste uken, blir ikke kjøreforholdene bedre.»

Føljetongen fortsatte 25. januar. «Selv om hovedveiene er bedre, er det ennå glatt mange steder i byen. Det gjør at avfallsinnsamlingen fortsatt går saktere enn normalt. (…) Det er også områder og veier hvor vi ikke kommer til i det hele tatt, blant annet på grunn av gamle brøytekanter», opplyste REG.

Selv om det meste av snøen nå er borte, er det fremdeles krevende å hente søppel i mange av Oslos gater. Med parkerte biler på begge sider blir det trangt for sjåfør Filmon Samsom. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

– 30 prosent på miljø

Av anbudsvarslingen til Bymiljøetaten om videre «Drift og vedlikehold av veinettet i område Oslo sør/øst», framgår det at mens pris vektes med 70 prosent, omhandler de øvrige 30 prosent «kvalitet – miljø – klimavennlige kjøretøy og maskiner».

– Tilbudene skal evalueres 70 prosent på pris og 30 prosent på miljø. Evalueringen på miljø er miljøoppfyllelse på maskiner og kjøretøy utover minimumskravene i kontrakten, utdyper Joakim Hjertum i Bymiljøetaten.

Blant dokumentene som omfattes av anbudsvarslingen er også Bymiljøetatens manual for «Håndtering av snø fra veier, gater, fortau og plasser i Oslo».

«Bymiljøetaten har ansvar for vinterdrift av Oslo kommunes offentlige veier, gater, parkeringsplasser, fortau, gang- og sykkelveier», opplyses det der.

Her kan vi også lese om prioriteringsrekkefølgen ved brøyting:

Gater der brannbil ikke kommer fram.

Hovedveier med kollektivtrafikk med fortau.

Hovedveier med fortau.

Prioriterte veier.

Boligveier med fortau og gang- og sykkelveier.

Parkeringsplasser.

Ved snøfall som «lammer trafikkavvikling i Oslo» skal det dessuten omprioriteres ressurser for å «holde hovedveier og trikkegater åpne for snø».

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

– Sikrere og mer langsiktig

– Det står hva som skal gjøres, men ikke hvordan det skal gjøres, kommenterer Håvard Engebretsen i Fagforbundet.

I likhet med André Lygre, som fikk oppleve snøproblemene på kroppen, mener Engebretsen at det burde ha vært mulig å brøyte bedre enn det som var tilfellet i vinter.

– Det ramlet ikke så mye snø i vinter. Det har ramlet like mye snø før, sier Engebretsen.

– Vi ser nå en utvikling som ikke er heldig. Likevel videreføres anbudene slik de har vært, med mest vekt på pris, fortsetter han.

– Det er på tide å tenke litt annerledes, slik at vi får løsninger som er sikrere og mer langsiktige.

– Vil du at Oslo kommune skal overta håndteringen av vintervedlikeholdet selv, på samme måte som den tok tilbake søppelhåndteringen?

– Jeg mener jo det, men samtidig innser jeg at det vil være veldig vanskelig å få tilbake gamle Oslo veivesen. Med det byrådet vi har nå, vil nok et slikt forslag møte motbør, svarer Engebretsen.

– Men det må gå an å se på alternativer til den anbudsprosessen som brukes nå, og som er identisk med tidligere anbud. Jeg vil tro at jo større vekt som legges på kvalitet framfor pris, jo bedre vil også vedlikeholdet av veiene våre bli. Kanskje det også er behov for et sterkere kontrollorgan som ser på hvordan ting gjøres når det gjelder vintervedlikeholdet.

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

– Plasseres i husarrest

Joakim Hjertum opplyser at Bymiljøetaten allerede har seks kontrollører og fire kontraktsforvaltere som daglig følger opp driftsleveransene fra de ulike entreprenørene, og som foretar prioriteringer og vurderinger av tiltak innenfor sitt driftsområde.

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea (V), gir Bymiljøetaten rett i at snøbrøyting i hovedstanden kan være en krevende oppgave.

– Vi bor i en trang by med et enormt veinett, hvor snøen kommer i store mengder av gangen og hvor temperaturen ofte vaker rundt null. Uansett hvor stor innsats byens mannskaper legger ned, vil det ved store snøfall og brå temperaturendringer oppstå dager og situasjoner med redusert framkommelighet, sier Vea.

– Min hovedprioritet er å gjøre forholdene bedre for de myke trafikantene, og særlig funksjonshemmede. Det er grupper som i dag nærmest plasseres i husarrest om vinteren, og det er ikke en holdbar situasjon, sier Vea om det at hun nå vil «snu alle steiner for å se hvordan ting kan gjøres bedre».

Når det gjelder vekting av pris og kvalitet i anbudene, henviser Vea til Bymiljøetaten, «som gjennomfører de konkrete anbudene og inngåelse av kontrakter».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen