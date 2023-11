Eiendom Norge om lån til egenkapital: – Det kan gjøres enklere

– NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund, jour. anm) og LO mener at det er et stort behov for å hjelpe yngre lavinntektsgrupper som har betjeningsevne, men ikke mulighet til å spare opp kravet til egenkapital, inn i boligmarkedet. Dette er et målrettet tiltak for å få flere inn i eiermarkedet, sa administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen lørdag.

– Vi foreslår startlån fra Husbanken på 15 prosent til egenkapital til unge voksne som ikke har mulighet til å spare opp. Med dette kan unge voksne søke ordinært lån i privat bank, fortsatte Bård Folke Fredriksen.

Mellom to stoler

Nå får han svar fra administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Forslaget er i seg selv bra. Man må gjøre noe for den gruppen som faller mellom to stoler, den som ikke har spart til egenkapital selv, eller som ikke kan få hjelp fra familie, sier han.

Men han mener forslaget kan gjøres enklere.

De vanlige bankene burde hatt større mulighet selv til å låne ut til yngre i lavinntektsgrupper med betjeningsevne. Kvalifiserer du til startlån i Husbanken, så kunne du like gjerne fått lånet i din vanlige bank. — Hennings Lauridsen, administrerende Eiendom Norge

– Uansett om du låner i Husbanken eller i din vanlige bank, må bankene vurdere din betjeningsevne. Gjør du ikke det er banken pliktig til å gi deg avslag, sier Lauridsen.

Han mener også at det vil være mye enklere å fjerne egenkapital-kravet i utlånsforskriften for de målgruppene man vil tilgodese i stedet.

– Resultatet blir akkurat det samme, kredittvurderingen den samme og det vil være langt mer effektivt og mindre byråkratisk. I tillegg slipper man å legge beslag på deler av lånerammen i Husbanken til lån de private bankene kan finansiere. Startlånsordningen gikk tom i august og lånerammen i regjeringens utkast til statsbudsjett er identisk med fjorårets RNB-låneramme. (Revidert Nasjonalbudsjett), sier han.

15 prosent

I dag må man ha en egenkapital på 15 prosent av kjøpesummen, låne maks fem ganger inntekten, og kunne tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng.

– I dag er rentene så høye at man kan ta bort utlånsforskriften til man igjen får lavere renter. Bankene bør ha større mulighet til å vise skjønn til å gi fleksibilitetslån, sier Lauridsen.

Det er opp til banken å vurdere den enkelte lånesøknad. For å sikre at bankene fortsatt skal kunne utvise skjønn i enkeltsaker, åpner forskriften for at en viss andel av bankens utlån kan bryte med enkeltkravene i forskriften. Som krav til egenkapital. For boliglån er det fastsatt to uavhengige fleksibilitetskvoter for Oslo kommune og for resten av landet. Utenfor Oslo er fleksibilitetskvoten 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, mens den i Oslo er åtte prosent.

– Det er mange som har gode, trygge jobber og god inntekt, som ikke får lån på grunn av at de mangler de 15 prosentene til egenkapital. I stedte betaler de en dyr husleie, når de fint kunne betjent et boliglån. Dette er en gruppe som fint kunne fått lån i sin vanlige bank, sier Lauridsen.

