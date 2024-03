Stortinget vil tvinge regjeringen til å hjelpe Oscar og de andre krigsseilerne

Fremskrittspartiet har fremmet et forslag om å be regjeringen sikre gjenlevende krigsseilere økonomisk, uansett hvor i verden de bor.

NRK melder at en samlet opposisjon ønsker å tvinge regjeringen til å endre dagens ordning.

SV vil også legge press på regjeringa for å sikre de siste krigsseilerne, men har ikke bestemt seg for om partiet vil stemme for Frps forslag eller komme med et eget.

Men de understreker at det er et bredt flertall i Stortinget som vil ha en løsning der staten bidrar til å sikre de siste krigsseilerne.

Frp-forslaget skal etter planen behandles i Stortinget 4. april.

Tidligere har arbeidsminister Tonje Brenna uttalt at regjeringen ikke har noen planer om å endre dagens ordning. Hun ønsker ikke å forskuttere Stortingets behandling av saken.

Tar ansvar

Forslagsstiller, Dagfinn Olsen (Frp), mener regjeringens behandling av Oscar Anderson og de andre krigsseilerne er «smålig».

– Vi har håpet at regjeringen skulle ta tak i dette. Når de ikke har gjort det, må noen andre ta ansvar, så vi stiller dette forslaget. Vi kan takke krigsseilerne for vår frihet. Hadde det ikke vært for deres innsats under 2. verdenskrig, er det ikke sikkert vi hadde hatt den friheten vi i dag tar for gitt. Norge gjorde en stor urett mot krigsseilerne etter krigen. Det skulle bare mangle at vår rike nasjon stiller opp for dem på deres eldre dager, sier Olsen.

Viktig historie

Det var etter at NRK lagde reportasjen om Oscar Anderson (102) at politikere ble oppmerksomme på at krigsseilere som er bosatt i utlandet kan miste en trygg alderdom.

Anderson sto i fare for å måtte flytte i campingvogn fordi sykehjemsplassen er for dyr i England.

Kona June Anderson solgte unna familiesmykker for å finansiere oppholdet for Anderson.

Da historien ble kjent for offentligheten samlet Norsk Sjømannsforbund et spleiselag og fikk inn over en million kroner for å hjelpe Anderson, da de ikke fikk staten til å ta regningen.

Politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, Stian Grøthe, er svært skuffet fordi regjeringen ikke har kommet med en politisk løsning for de få gjenlevende krigsheltene Norge har.

– Det handler selvsagt om vilje, og ikke noe annet, sier Grøthe.

Haster

Frp-Olsen får støtte av Høyres Anna Molberg, som er saksordfører i arbeids- og inkluderingskomiteen på Stortinget.

– Nå haster det at regjeringen følger opp Stortingets vilje slik at de få gjenlevende heltene dette gjelder, får utbytte av ordningen. Vi forventer at Brenna følger opp lynraskt, sier Molberg.

Hun ser for seg en søknadsbasert ordning som skal gjelde for alle krigsseilere som seilte for Nortraship.

Det er uklart hvor mange krigsseilere som fortsatt lever, men det er antatt at det er rundt ti igjen totalt.

Slik lyder Frps forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sivile personer som mottar krigspensjon, og som under andre verdenskrig ble pålagt av den norske stat aktivitet som medførte direkte fare for eget liv og helse, sikres nødvendig bistand for å sikre en verdig alderdom uavhengig av om de i dag er norske statsborgere bosatt i Norge eller har utvandret til andre land.»

– Jeg er glad for at anstendigheten til slutt ser ut til å seire, sier Kurt Inge Angell, som er forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Vi har jobbet for dette politisk over lang tid. Det er trist at det måtte gå så langt at Stortinget til slutt må gå inn og rydde opp, men regjeringen har selv satt seg i denne situasjonen. Det er bare å gi honnør til opposisjonen på Stortinget med Frp i spissen, sier Angell.

SV støtter intensjonen

Leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, sier til FriFagbevegelse at han ikke er spurt av NRK om hva han mener om denne saken, men sier samtidig at han støtter en merknad som ber regjeringen lage en ordning som sikrer de svært få gjenlevende krigsseilerne som bor i utlandet elementære velferdsgoder som opphold på sykehjem.

– Jeg ser ingen grunn til å gå inn på detaljerte løsninger på hvordan det kan skje. Her må departementet ha handlingsrom for å sette opp visse kriterier. Vi ser at dette er en krevende sak.

Selv om Øvstegård ikke vil gi en uforbeholden støtte til Frps forslag, så er SV åpen for støtte å løsninger som ivaretar det grunnleggende som er foreslått her, påpeker Øvstegård til FriFagbevegelse.

Sp har også tidligere vist positiv engasjement til å hjelpe de gjenlevende krigsseilerne.

Det er ikke avgitt noen innstilling i saken. Derfor er det ikke klart hvilke standpunkt de to regjeringspartiene vil komme med.

Legger ansvaret på Storbritannia

Da FriFagbevegelse første gang skrev om dette forslaget, spilte Ap-representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Torbjørn Vereide, ballen tilbake til De britiske øyer:

– Krigsseilerne har vært helt avgjørende for friheten vår. Ikke bare for Norge, men også for Storbritannia. Churchill sa at norske krigsseilere var jevngod med en million soldater på land. Det var en historisk viktig anerkjennelse. Dessverre blir dette en grell kontrast til dagens Storbritannia som nå vil kreve Oscar for 100.000 kroner i måneden for at han skal få eldreomsorg, sa Vereide.

Han reagerer på at en mann som har ofret så mye i frihetskampen skal bli ribbet av Storbritannia i sine siste leveår.

FriFagbevegelse har bedt om tilsvar fra Tonje Brenna og Arbeidsdepartementet. De har foreløpig ikke svart.

