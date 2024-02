Kjørte passasjer i hasjrus

BERGEN (Dagsavisen): Tidlig om morgenen ble mannen i 30-årene stoppet i en promillekontroll i Åsane. Han var da på jobb og hadde en passasjer med i bilen.

Politibetjenten som stoppet bilen syntes han virket nervøs, og oppfattet at han var blank og rød i øynene, så hun tok både promilletest og narkotikatest på sjåføren. Den siste testen ga utslag på opiater og cannabis, går det frem av en dom i Hordaland tingrett.

Da resultatene av en blodprøve senere viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en alkoholpromille på 1,2, ble han tiltalt for ruskjøring.

Medisinsk

Men mannen forklarte for retten at han hadde flere alvorlige diagnoser som han fikk medisinsk marihuana for. Resepten på legemiddelet var imidlertid utgått, og lange køer hos sykehuset hadde gjort at han ikke fikk den fornyet. Løsningen ble da å kjøpe medisinen på nettet fra utlandet.

Like før kjøreturen hadde han hatt et anfall og tok noe av medisinen.

Vegtrafikkloven åpner for at en viss mengde cannabis i blodet kan være straffefritt dersom sjåføren har tatt det som medisin foreskrevet av lege. Men da må legeerklæringen være gyldig for det tidspunktet kjøringen skjedde.

Det hadde mannen imidlertid ikke, og det var ingen vei utenom domfellelse.

– Betydelig fare

«Ved straffutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på den høye påvirkningsgraden (...) som medfører betydelig farepotensiale. (...) Tiltalte førte bil over en strekning på cirka tre-fire kilometer, og hadde en passasjer med i bilen.» heter det i dommen.

Tingretten tok likevel hensyn til at mannen er alvorlig syk, og han ble idømt betinget fengsel i 21 dager. Samtidig må han betale en bot på 40.000 kroner og klare seg uten førerkort i to år.

